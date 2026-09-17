Đảm bảo an ninh con người, tạo nền tảng vững chắc để phát triển

Nghị quyết 22-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Chiến lược an ninh quốc gia đã xác định một nhiệm vụ trọng tâm là “nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân thật sự trở thành trụ cột của Chiến lược an ninh quốc gia”. Với Thanh Hóa, quan điểm này đã và đang được cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, không chỉ bảo vệ người dân trước những rủi ro mà còn tạo nền tảng để mỗi người có điều kiện tự vươn lên, đóng góp vào sự phát triển của quê hương.

Các hộ dân bản Tam Văn, xã Văn Phú có nguy cơ sạt lở đất được tái định cư.

Nâng cao hiệu quả bảo đảm an ninh con người

An ninh con người trước hết phải được bắt đầu từ sự an toàn trong cuộc sống. Với Thanh Hóa, yêu cầu này càng có ý nghĩa ở khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi đời sống còn khó khăn và thường chịu tác động của thiên tai. Tại những khu vực có nguy cơ lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, việc hỗ trợ, bố trí người dân đến nơi ở an toàn là giải pháp chủ động phòng ngừa rủi ro. Chương trình xóa nhà tranh tre, nhà dột nát, hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo cũng giúp người dân có nơi ở kiên cố, yên tâm lao động, sản xuất.

Nếu một mái nhà an toàn giúp người dân giảm thiểu rủi ro thì có sinh kế ổn định mới giúp họ thực sự tự chủ trong cuộc sống. Vì vậy, bảo đảm an ninh con người không thể chỉ dừng ở hỗ trợ khi người dân gặp khó khăn, mà phải tạo điều kiện để họ có việc làm, có thu nhập và có khả năng tự vươn lên. Đặc biệt, với những địa bàn vùng cao, nơi điều kiện sản xuất còn hạn chế, tạo sinh kế phải gắn với thế mạnh của địa phương và khả năng tiêu thụ sản phẩm. Khi người dân được hỗ trợ phát triển những mô hình phù hợp, biết áp dụng kỹ thuật, nâng chất lượng sản phẩm và kết nối với thị trường, giá trị của lao động và đất đai được nâng lên, tạo thêm nguồn thu ngay tại địa phương.

Cùng với sản xuất nông nghiệp, đào tạo nghề và tạo việc làm cũng là hướng đi quan trọng. Với những lao động không có điều kiện sản xuất hoặc diện tích đất hạn chế, một việc làm ổn định tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hoặc các ngành nghề phù hợp sẽ tạo nguồn thu bền vững hơn. Khi có thu nhập, người dân có điều kiện chăm lo, đầu tư cho con cái học hành, tiếp cận các dịch vụ y tế và tiếp tục phát triển kinh tế gia đình.

Theo ông Đinh Viết Ba, Phó Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàm Rồng, bảo đảm an ninh con người phải được nhìn từ những vấn đề rất cụ thể, như việc làm, sinh kế, sức khỏe, giáo dục và điều kiện sống. Theo ông, giúp một hộ dân thoát nghèo mới chỉ là bước đầu; quan trọng hơn là giúp họ có sinh kế ổn định để không tái nghèo. Điều này cho thấy ý nghĩa sâu xa của các chính sách hỗ trợ sinh kế: không chỉ giúp người dân vượt qua nghèo khó mà còn nâng khả năng chống chịu trước những biến động của cuộc sống...

Củng cố “thế trận lòng dân” từ cơ sở

Bảo đảm an ninh con người không chỉ là tạo ra những điều kiện vật chất để người dân có cuộc sống an toàn, mà còn phải tạo dựng được niềm tin, sự đồng thuận và tinh thần chủ động tham gia của Nhân dân.

Theo bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, trước hết, mặt trận phải thực sự là cầu nối giữa Nhân dân với cấp ủy, chính quyền; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề phát sinh trong đời sống để phản ánh, kiến nghị giải quyết kịp thời. Những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền lợi, sinh kế, đời sống của người dân, nếu được phát hiện và tháo gỡ ngay từ cơ sở, sẽ góp phần hạn chế bức xúc tích tụ, không để những vấn đề nhỏ trở thành điểm nóng. Mặt trận cũng tham gia giám sát việc thực hiện các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích của Nhân dân; phát huy vai trò phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Qua đó, các chính sách về an sinh, giảm nghèo, hỗ trợ người dân và phát triển cộng đồng được thực hiện sát thực tiễn hơn, bảo đảm đúng đối tượng và phát huy hiệu quả.

Từ đó, mặt trận không chỉ vận động Nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, tham gia các phong trào bảo vệ an ninh trật tự, mà còn góp phần hình thành ý thức tự bảo vệ, tự quản và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi người dân chủ động phòng tránh tội phạm, bảo vệ tài sản, chấp hành pháp luật, tham gia giữ gìn an ninh ở khu dân cư cũng chính là một “mắt xích” trong bảo đảm an ninh con người.

Nghị quyết 22-NQ/TW về Chiến lược an ninh quốc gia đã nhấn mạnh đến yêu cầu đảm bảo an ninh con người và phát huy sức mạnh lòng dân để góp phần xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Với Thanh Hóa, tiếp tục đầu tư cho con người, nhất là những vùng còn khó khăn; tạo sinh kế để người dân tự chủ; bảo đảm an cư, giáo dục, y tế, giao thông và chăm lo các nhóm dễ bị tổn thương... chính là những giải pháp cụ thể để hiện thực hóa quan điểm đó. Khi người dân có cuộc sống an toàn, có sinh kế, có cơ hội phát triển và có niềm tin, họ sẽ trở thành chủ thể của quá trình phát triển và là một mắt xích quan trọng trong bảo đảm an ninh. Đó là nền tảng để Thanh Hóa vừa bảo đảm an ninh con người, vừa tạo thêm nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Bài và ảnh: Hữu Đại