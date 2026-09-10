Điểm sáng vùng biên

Bằng những việc làm thiết thực, sáng tạo, lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đang thực hiện Đề án 57 “Quân đội tham gia tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch trong tình hình mới”. Nhờ vậy, mỗi bản làng vùng cao xứ Thanh hôm nay trở thành một pháo đài vững chãi, được kiến tạo từ chính sức mạnh của “thế trận lòng dân”.

Cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh vận động, tuyên truyền người dân vùng cao chấp hành pháp luật.

Nhiều năm nay, với những người dân xã biên giới Quang Chiểu, mô hình “Tiếng nói vùng cao” đã trở thành người bạn đồng hành thân thiết. Không còn là những chiếc loa phát thanh khô khan, hệ thống truyền thanh đặc biệt này được ví như sợi dây thắt chặt tình cảm giữa bộ đội và đồng bào DTTS. Điều đặc biệt là các bản tin không chỉ phát bằng tiếng phổ thông, các cán bộ, chiến sĩ LLVT đã phối hợp với địa phương dịch nội dung sang tiếng Thái, tiếng Mông. Nhờ đó, những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và cả những kiến thức làm kinh tế được truyền tải một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Đồng thời, giúp bà con nâng cao tinh thần cảnh giác trước những thủ đoạn, âm mưu chia rẽ của các thế lực thù địch.

Anh Vi Văn Lượng, thôn Pọng, xã Quang Chiểu cho biết: “Các chương trình được phát bằng tiếng Mông, tiếng Thái nên bà con dễ hiểu và dễ làm theo. Bà con hiểu rõ hơn về luật pháp; có thông tin gì mới về an ninh biên giới, bà con cũng nhắc nhau cảnh giác, không tin và nghe theo lời kẻ xấu”.

Để có được những “tiếng nói” thấu tình đạt lý ấy, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho cán bộ, chiến sĩ về tiếng dân tộc, kiến thức dân tộc, phong tục tập quán, phương pháp tuyên truyền, vận động quần chúng; kỹ năng nắm tình hình, xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở. Đồng thời, hàng năm, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên tổ chức gặp gỡ già làng, trưởng bản và người có uy tín trên địa bàn các xã biên giới. Họ chính là “cánh tay nối dài” đồng hành cùng bộ đội đi từng ngõ, gõ từng nhà để vận động bà con không tin theo kẻ xấu, không di cư tự do, tích cực bám đất giữ biên cương và cùng nhau giữ gìn bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc mình.

Ông Lầu Minh Pó, người có uy tín bản Pù Toong, xã Pù Nhi chia sẻ: “Thời gian qua, đồng hành cùng đội ngũ già làng, trưởng bản, cán bộ, chiến sĩ LLVT đã không quản ngại đường xá, “cùng ăn, cùng ở, cùng làm, cùng nói tiếng dân tộc” với bà con. Bộ đội đến từng nhà giải thích cho dân hiểu rõ cái đúng, cái sai, chỉ ra âm mưu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bà con không còn nghe, không còn tin theo lời xúi giục, chia rẽ của kẻ xấu. Cán bộ quân đội còn cầm tay chỉ việc, hướng dẫn bà con đưa giống cây trồng, vật nuôi mới vào sản xuất, bỏ đi các hủ tục lạc hậu, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới”.

Hiệu quả của Đề án 57 tại Thanh Hóa không chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, mà đã được minh chứng sinh động bằng những công trình in đậm dấu ấn của những người lính Bộ đội Cụ Hồ. “Nhà văn hóa quân - dân kiểu mẫu” tại thôn Lửa, xã Yên Nhân, công trình được xây dựng góp phần đáp ứng nhu cầu về cơ sở vật chất, địa điểm sinh hoạt văn hóa thể thao cộng đồng của bà con Nhân dân.

Đề án 57 được gắn kết chặt chẽ với các mô hình Dân vận khéo theo Đề án 2036 “Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của LLVT Quân khu 4 ở vùng đặc thù trên địa bàn Quân khu giai đoạn 2023-2030 và những năm tiếp theo”, tiêu biểu như: Nhà văn hóa “Thắm tình quân dân”; “Bộ đội và dân bản chung tay XDNTM”; “Nước sạch tình quân dân”; “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật tại cơ sở”; “Con đường vào bản”; “Trận địa lòng dân ngày càng vững chắc”. Thực hiện có hiệu quả các chương trình: “Xuân biên cương hải đảo - Tết thắm tình quân dân”; “Nâng bước em đến trường”; “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”; “Mái ấm biên cương” góp phần giúp quân và dân vùng biên an cư - lạc nghiệp.

Thời gian qua, LLVT tỉnh đã huy động hàng ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ với gần 10.000 ngày công phối hợp xây dựng Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Bát Mọt và Trường Phổ thông nội trú TH&THCS Tam Thanh; 9 nhà “Đại đoàn kết” và 59 nhà trong Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các đối tượng chính sách. Đồng thời, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, các ban, ngành, đoàn thể và cấp ủy chính quyền các địa phương, tạo nên sức mạnh tổng hợp biến những mục tiêu của Đề án 57 thành những kết quả thiết thực.

“Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin” không chỉ là phương châm chỉ đạo công tác dân vận một cách thiết thực, hiệu quả mà còn là kinh nghiệm quý báu được LLVT tỉnh vận dụng sáng tạo trong quá trình thực hiện Đề án 57. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, củng cố niềm tin của đồng bào DTTS đối với Đảng, Nhà nước và quân đội. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của LLVT trong xây dựng cơ sở chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo nên một “trận địa lòng dân” kiên cố, bất khả xâm phạm nơi phên dậu Tổ quốc.

Thu Phương (Bộ CHQS tỉnh)