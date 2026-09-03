Lính “sao vuông” - điểm tựa ở cơ sở

Là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cơ sở, lực lượng dân quân tự vệ đang ngày càng phát huy vai trò giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, sẵn sàng ứng phó với các tình huống ngay từ cơ sở.

Lực lượng dân quân tự vệ xã Hoằng Tiến tham gia huấn luyện năm 2026.

Ở xã Tam Chung, lực lượng dân quân không chỉ làm nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn trực tiếp tham gia giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn và hỗ trợ người dân khi có tình huống xảy ra. Với đặc thù địa bàn miền núi, dân cư phân bố ở nhiều thôn, bản, việc xây dựng lực lượng tại chỗ càng có ý nghĩa thiết thực.

Tháng 4/2026, xã Tam Chung thành lập tiểu đội dân quân thường trực gồm 9 đồng chí, trong đó có 1 tiểu đội trưởng và 8 chiến sĩ. Đây là những công dân được tuyển chọn bảo đảm phẩm chất chính trị, sức khỏe và tinh thần trách nhiệm, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự tại địa phương. Ngay sau khi được thành lập, nhiệm vụ đặt ra đối với tiểu đội là duy trì nghiêm chế độ trực, sẵn sàng cơ động khi có tình huống; phối hợp với các lực lượng giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Với phương châm bám cơ sở, lực lượng dân quân thường xuyên nắm tình hình tại các khu dân cư, chủ động phối hợp xử lý những vấn đề phát sinh.

Đợt mưa lớn vừa qua là một trong những tình huống để lực lượng dân quân xã Tam Chung phát huy vai trò tại chỗ. Khi mưa kéo dài, nước tại một số khu vực dâng nhanh, nguy cơ sạt lở và chia cắt giao thông hiện hữu, các chiến sĩ dân quân nhanh chóng phối hợp với chính quyền xã kiểm tra những điểm xung yếu, nắm tình hình tại các thôn, bản và tuyên truyền, nhắc nhở người dân chủ động phòng tránh. Tại những khu vực có nguy cơ mất an toàn, lực lượng dân quân sẵn sàng hỗ trợ di chuyển người và tài sản, đồng thời tham gia bảo đảm an toàn giao thông, khơi thông những điểm bị đất đá, cây cối cản trở. Khi nước rút, anh em tiếp tục cùng người dân dọn dẹp bùn đất, vệ sinh đường sá, khắc phục những vị trí bị ảnh hưởng.

Là xã ven biển, Hoằng Tiến xác định xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, rộng khắp là nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong giữ gìn an ninh trật tự, phòng chống thiên tai và bảo đảm an toàn trên biển. Tiểu đội dân quân thường trực xã duy trì nghiêm chế độ trực, phối hợp với Công an xã tuần tra, nắm tình hình tại khu dân cư, khu vực ven biển, nhất là những thời điểm đông người, mùa du lịch. Khi có mưa bão, lực lượng sẵn sàng hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, di chuyển người và tài sản, khắc phục hậu quả thiên tai.

Sau sắp xếp, địa bàn xã có 12 thôn. Việc tổ chức lực lượng dân quân theo hướng sát địa bàn giúp chính quyền xã chủ động hơn trong huy động lực lượng khi xảy ra tình huống. Cùng với đó, Hoằng Tiến chú trọng huấn luyện dân quân biển, trang bị kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống, góp phần hỗ trợ ngư dân và giữ gìn an ninh, an toàn trên biển. Một điểm nổi bật trong công tác xây dựng lực lượng dân quân ở Hoằng Tiến là chú trọng nâng cao chất lượng dân quân biển. Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã tổ chức khai mạc huấn luyện lực lượng dân quân biển năm 2026, nội dung huấn luyện được gắn với đặc điểm địa bàn và nhiệm vụ thực tế, qua đó giúp lực lượng nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ trên biển, nắm chắc kiến thức quân sự, kỹ năng xử lý tình huống và phối hợp với các lực lượng khi có yêu cầu.

Đại tá Nguyễn Trọng Nhị, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa, cho biết: “Ngày 18/3/2026, Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa công bố quyết định thành lập 2 trung đội và 154 tiểu đội dân quân thường trực. Đây là lực lượng luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; làm tốt công tác dân vận,... Đồng thời, thường xuyên phối hợp cùng các lực lượng khác tăng cường tuần tra, canh gác, chốt chặn, bảo vệ an toàn các mục tiêu trọng điểm, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn”.

Từ những ca tuần tra trong đêm đến những buổi huấn luyện dưới nắng gió vùng ven biển và những câu chuyện bám bản, giữ đường biên ở miền núi, hình ảnh người chiến sĩ “sao vuông” ngày càng gần gũi với Nhân dân. Đó cũng là cách thế trận quốc phòng toàn dân được xây dựng từ những việc cụ thể, bắt đầu ngay từ mỗi xã, mỗi thôn, mỗi khu dân cư.

Bài và ảnh: Hoàng Lan