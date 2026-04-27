Bỏ điều kiện “4 sáng kiến trong 2 năm” khi xét danh hiệu chiến sĩ thi đua

Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. Một trong những điểm mới đáng chú ý là điều chỉnh tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, đồng thời bỏ quy định phải có 4 sáng kiến trong 2 năm khi xét bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh.

Chiều 23/4, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng với 485/494 đại biểu có mặt tán thành. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2026.

Theo luật mới, danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được xét tặng cho cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn: được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đạt danh hiệu “Lao động tiên tiến” hoặc “Chiến sĩ tiên tiến” và có sáng kiến được cơ sở công nhận; có nhiệm vụ khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả; hoặc mưu trí, sáng tạo trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu được đơn vị công nhận.

Luật cũng nêu nguyên tắc Chính phủ quy định tỷ lệ xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”. Tuy nhiên, tỷ lệ này không áp dụng đối với cá nhân được đề nghị xét tặng danh hiệu theo tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đáng chú ý, luật sửa đổi quy định về bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh theo hướng bỏ điều kiện phải có 2 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở, hoặc có 2 đề tài, đề án, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu, áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở. Quy định này tương ứng với việc bỏ yêu cầu phải có 4 sáng kiến trong 2 năm.

Thay vào đó, cá nhân có 2 lần liên tục trở lên đến thời điểm đề nghị được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, hoặc có 2 năm liên tục trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, sẽ thuộc diện xem xét theo quy định mới.

Luật cũng bổ sung, làm rõ nguyên tắc không khen thưởng nhiều lần, nhiều hình thức cho một thành tích đạt được, trừ khen thưởng công trạng; đồng thời quy định riêng 2 loại hình gồm khen thưởng phong trào thi đua theo chuyên đề và khen thưởng chuyên đề, nhằm phản ánh đúng tính chất của từng hình thức khen thưởng.

Việc sửa đổi các quy định trên được đánh giá là nhằm tháo gỡ vướng mắc trong thực tiễn, bảo đảm công tác thi đua, khen thưởng thực chất hơn, ghi nhận đúng thành tích, đóng góp của cá nhân, tập thể trong từng lĩnh vực công tác.

NDS