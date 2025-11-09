Hotline: 0822.173.636   |

Bồ Đào Nha: Biểu tình phản đối kế hoạch thay đổi luật lao động của chính phủ

Thanh Vân
(Baothanhhoa.vn) - Hàng chục nghìn người đã xuống đường ở Lisbon - Bồ Đào Nha để phản đối kế hoạch cải tổ luật lao động của chính phủ trung hữu, mà các công đoàn cho rằng sẽ làm suy giảm quyền lợi của người lao động, đồng thời yêu cầu tăng lương.

Hàng chục nghìn người đã xuống đường ở Lisbon - Bồ Đào Nha để phản đối kế hoạch cải tổ luật lao động của chính phủ trung hữu, mà các công đoàn cho rằng sẽ làm suy giảm quyền lợi của người lao động, đồng thời yêu cầu tăng lương.

Người dân xuống đường trong cuộc biểu tình do Tổng Liên đoàn Công nhân Bồ Đào Nha (CGTP) tổ chức nhằm yêu cầu mức lương và điều kiện làm việc tốt hơn, tại Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 8 tháng 11 năm 2025. Ảnh: Reuters

Tổng Liên đoàn công nhân Bồ Đào Nha (CGTP), công đoàn lớn nhất Bồ Đào Nha và là tổ chức đứng ra kêu gọi cuộc biểu tình, cáo buộc chính phủ thiên về các tập đoàn lớn trong khi những người lao động có thu nhập thấp phải vật lộn với chi phí sinh hoạt tăng cao.

Theo CGTP, khoảng 100.000 người biểu tình đã chiếm giữ đại lộ chính của thủ đô.

Chính phủ của Thủ tướng Luis Montenegro đã phê duyệt dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động vào tháng 9, với lý do nhằm tăng cường năng lực cạnh tranh.

Theo các thay đổi dự kiến, việc sa thải nhân viên vì lý do chính đáng sẽ trở nên dễ dàng hơn vì chủ sử dụng lao động không còn phải cung cấp bằng chứng theo yêu cầu của người lao động hoặc nghe lời khai của nhân chứng. Các hạn chế về thuê ngoài sẽ được nới lỏng, và các công ty sẽ được phép tạo ra “ngân hàng giờ cá nhân” cho phép nhân viên làm thêm tối đa hai giờ mỗi ngày, tối đa 150 giờ mỗi năm.

Tham gia biểu tình , Miriam Alves, 31 tuổi, nhân viên một công ty thiết bị y tế cho biết: " Cải cách lao động này rõ ràng là một bước lùi về điều kiện làm việc và có thể dẫn đến việc mất hoàn toàn an ninh việc làm”.

Dự thảo luật nhiều khả năng sẽ được thông qua tại quốc hội với sự ủng hộ của đảng cực hữu Chega.

Bồ Đào Nha là một trong những quốc gia nghèo nhất Tây Âu, với số liệu chính thức cho thấy hơn 50% người lao động có thu nhập dưới 1.000 euro (tương đương 1.166 USD) mỗi tháng trong năm ngoái. Mức lương tối thiểu chỉ là 870 euro, một trong những mức thấp nhất trong EU.

Thanh Vân

Nguồn Reuters

