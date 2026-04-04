Bộ Công an đang tiếp tục xác minh Dự án “Nuôi em”

Trả lời báo chí liên quan đến Dự án “Nuôi em,” Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản cho biết cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh vụ việc và sẽ thông tin khi có kết quả.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng Bộ Công an, Người phát ngôn Bộ Công an phát biểu tại Họp báo. (Nguồn: Bộ Công an)

Chiều 3/4, tại họp báo Bộ Công an quý 1/2026, liên quan đến Dự án “Nuôi em,” Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, người phát ngôn Bộ Công an cho biết: "Hiện cơ quan điều tra đang tiến hành xác minh vụ việc và sẽ thông tin khi có kết quả."

Trước đó, vào chiều 15/12, tại họp báo thông báo tình hình kết quả, công tác Công an năm 2025, đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang tiến hành xác minh, làm rõ các thông tin liên quan đến dự án “Nuôi em” triển khai tại 13 tỉnh, thành.

Đại diện C02 cho biết, sau khi thông tin về dự án thu hút sự quan tâm của báo chí và dư luận, đơn vị đã báo cáo lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời tập trung rà soát tại các địa phương có dự án “Nuôi em” trên địa bàn 13 tỉnh, thành.

Dự án “Nuôi em” là chương trình thiện nguyện xã hội được triển khai từ năm 2014, hướng tới hỗ trợ bữa ăn, điều kiện sinh hoạt và học tập cho trẻ em vùng cao, đặc biệt tại các tỉnh miền núi phía Bắc như Điện Biên, Lai Châu, Hà Giang (cũ), Sơn La...

