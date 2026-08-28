Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa tổ chức hội nghị chỉnh huấn, rút kinh nghiệm công tác giáo dục chính trị

Chiều 28/8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức Hội nghị chỉnh huấn, rút kinh nghiệm về tăng cường công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, chấp hành pháp luật nhà nước, duy trì kỷ luật và bảo đảm an toàn Quân đội.

Toàn cảnh hội nghị

Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 dự, chỉ đạo hội nghị.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có Đại tá Võ Quang Thiện, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; đại biểu các cơ quan Quân khu 4, cùng cán bộ chủ trì, chỉ huy các cơ quan, đơn vị Ban CHQS xã, phường lực lượng vũ trang tỉnh.

Báo cáo và các ý kiến tham luận đánh giá, thời gian qua cấp ủy, chỉ huy các cấp trong lực lượng vũ trang tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai toàn diện, đồng bộ công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng; 100% cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, an tâm công tác. Công tác quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn được duy trì nghiêm, không có vụ việc vi phạm pháp luật, kỷ luật nghiêm trọng, mất an toàn.

Hội nghị cũng đã thảo luận, chỉ rõ những hạn chế, nguyên nhân và đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, quản lý kỷ luật và bảo đảm an toàn trong thời gian tới.

Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Phạm Văn Đông, Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 4 ghi nhận, biểu dương những kết quả Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa đạt được. Đồng thời yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc tầm quan trọng của công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên.

Cùng với đó, cần đổi mới nội dung, hình thức giáo dục chính trị sát thực tiễn; tăng cường nắm, dự báo và giải quyết kịp thời diễn biến tư tưởng của bộ đội; gắn chặt giáo dục chính trị với siết chặt kỷ luật, kỷ cương; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội và bảo đảm an toàn tuyệt đối trong mọi hoạt động, không để xảy ra vụ việc vi phạm nghiêm trọng.

Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Kết luận hội nghị, Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt sâu sắc các chỉ thị, quy định về công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng và bảo đảm an toàn; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ trì; kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị với quản lý, rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy, bảo đảm an toàn; quan tâm bảo đảm đời sống văn hóa tinh thần cho bộ đội...

Ngọc Lê (CTV)