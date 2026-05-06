Bộ CHQS tỉnh Thanh Hóa: Mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2026

Sáng 6/5, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; phát động phong trào thi đua bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, an toàn giao thông năm 2026 và đẩy mạnh “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2026–2030.

Dự và chỉ đạo buổi lễ có đồng chí Đại tá Phạm Văn Sâm, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Đại tá Trần Hữu Tùng, Phó Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh; thủ trưởng các Phòng, Ban cơ quan và cán bộ, chiến sĩ khối cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ CHQS tỉnh.

Thời gian qua qua, Thường vụ Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thường xuyên quan tâm, coi trọng và có nhiều chủ trương, biện pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện về công tác bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và trật tự, an toàn giao thông. Do vậy công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông của Bộ CHQS tỉnh ngày càng đi vào nền nếp, chất lượng, hiệu quả; cơ quan, đơn vị an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Tại Lễ mít tinh, Bộ CHQS tỉnh tổ chức phát động phong trào thi đua với chủ đề “Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động và an toàn giao thông năm 2026”; phong trào thi đua “Đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh” trong LLVT tỉnh giai đoạn 2026-2030.

Đây là cơ sở để các cơ quan, đơn vị tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho mọi cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện có hiệu quả công tác vệ sinh an toàn lao động và an toàn giao thông năm 2026; giữ vững thành tích, kết quả đạt được, phấn đấu không để xảy ra mất an toàn trong sinh hoạt, học tập, lao động, công tác và khi tham gia giao thông. tạo động lực mạnh mẽ góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Ngọc Lê (Bộ CHQS tỉnh)