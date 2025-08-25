Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động ứng phó với bão số 5 theo phương châm “4 tại chỗ”

Để chủ động ứng phó hiệu quả với bão số 5, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp tích cực nhằm ứng phó, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của Nhà nước và Nhân dân.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai công tác ứng phó với bão số 5.

Theo đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị ứng trực 100% quân số; tăng cường trực ban tác chiến, cơ yếu, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt, báo cáo kịp thời; làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh, chuẩn bị đầy đủ vật chất, lương thực thực phẩm, phương tiện, tàu thuyền, trang bị kỹ thuật cứu hộ, cứu nạn; bảo đảm an toàn doanh trại, kho tàng, trạm xưởng. Triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”, thành lập Sở Chỉ huy tiền phương tại các Ban Chỉ huy Phòng thủ khu vực và Đồn Biên phòng ở các địa bàn trọng yếu.

Cán bộ, chiến sĩ sẵn sàng lên đường thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.

Bộ CHQS tỉnh chuẩn bị đầy đủ vật chất, phương tiện, tàu thuyền, trang bị kỹ thuật cứu hộ.

Đồng thời, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã chuẩn bị đầy đủ vật chất, lương thực thực phẩm, phương tiện, tàu thuyền, trang bị kỹ thuật cứu hộ. Triển khai các lực lượng giúp Nhân dân chằng chống nhà cửa, neo đậu tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn, sẵn sàng di dời người và tài sản ra khỏi khu vực có nguy cơ cao ngập lụt, sạt lở, đảm bảo giảm thiểu tối đa thiệt hại về người và tài sản do bão số 5 gây ra.

Hoàng Lan