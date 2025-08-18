Biểu tình lớn tại Israel yêu cầu chính phủ giải cứu con tin ở Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, trong một thông báo, Diễn đàn Các gia đình con tin cho biết gần 500.000 người đã tập trung tại Quảng trường Con tin ở Tel Aviv và các tuyến phố lân cận trong cuộc biểu tình quy mô lớn vào tối 17/8, kêu gọi chính phủ đạt được thỏa thuận nhằm giải cứu các con tin đang bị giam giữ tại Gaza.

Người dân tham gia biểu tình tại Tel Aviv, Israel, ngày 16/8/2025, kêu gọi chấm dứt xung đột ở Gaza. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Dù chưa có con số chính thức từ phía cảnh sát, đây được xem là một trong những cuộc biểu tình lớn nhất tại Israel từ trước đến nay.

Diễn đàn trên cho biết: “Gần 500.000 người đã cùng nhau lên tiếng - toàn thể người dân Israel mong muốn các con tin được trả tự do và chiến tranh phải chấm dứt."

Ngoài ra, Diễn đàn trên cũng ước tính khoảng 1 triệu người đã tham gia các cuộc biểu tình tại hàng chục địa điểm khác trên toàn quốc suốt cả ngày.

Trong đoạn video được trình chiếu tại Quảng trường Con tin, một số con tin đã được thả trong thỏa thuận ngừng bắn hồi tháng Ba đã kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump hỗ trợ chấm dứt chiến tranh và giải cứu những người còn lại.

Trong khi đó, theo truyền thông Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu được cho là đang xem xét khả năng chấp nhận thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin từng phần - trái với những tuyên bố công khai trước đó.

Kênh Channel 13 cho biết ông Netanyahu sẵn sàng thảo luận một thỏa thuận “từng giai đoạn” dù chưa nhận được dự thảo chính thức từ các bên trung gian. Hiện Qatar và Ai Cập được cho là đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán.

Một quan chức Nội các thừa nhận rằng các cuộc biểu tình trong nước đang làm “yếu thế đàm phán” của Israel.

Hiện tại, phản đối mạnh mẽ nhất với mọi thỏa thuận từng phần là Bộ trưởng Các vấn đề Chiến lược Ron Dermer - cố vấn thân cận nhất của ông Netanyahu.

Ông Dermer đang tìm cách đạt được các bảo đảm chính thức từ Tổng thống Trump về điều kiện kết thúc chiến tranh.

Tuy nhiên, các nguồn tin tiết lộ rằng nếu một thỏa thuận từng phần giúp đưa về khoảng một nửa số con tin còn sống và thi thể, Israel sẽ sẵn sàng chấp thuận ngừng bắn kéo dài 60 ngày để đánh giá lại chiến lược quân sự./.

Theo TTXVN