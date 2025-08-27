Biện Thượng cải thiện môi trường khu vực khai thác, chế biến đá

Với 17 mỏ đá và hơn 200 doanh nghiệp, hộ kinh doanh tham gia khai thác, chế biến đá, xã Biện Thượng đã triển khai nhiều giải pháp khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường khu vực khai thác, chế biến.

Chế tác đá tại làng nghề chế tác đá làng Mai, xã Biện Thượng.

Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone là doanh nghiệp được cấp phép khai thác mỏ đá tại xã Biện Thượng với thời hạn 30 năm. Hằng năm, công ty cung ứng ra thị trường từ 35 - 40.000m3 đá phục vụ các công trình xây dựng, giao thông và dân dụng. Ông Mai Văn Sơn, giám đốc phụ trách sản xuất cho biết: “Đặc thù của ngành khai thác, chế biến đá có tác động lớn đến môi trường do bụi và tiếng ồn trong quá trình sản xuất. Để khắc phục tình trạng này, ngoài đầu tư mua máy phay đĩa và máy cắt tầng thay thế cho việc nổ mìn như trước đây, đơn vị còn lắp đặt hệ thống phun sương và xây dựng hệ thống xử lý nước thải trong quá trình chế biến đá. Nhìn chung, bụi và tiếng ồn trong quá trình khai thác, chế biến đá của đơn vị đến thời điểm này đã được cải thiện rõ rệt".

Bà Trịnh Thị Nhượng, người dân sinh sống gần khu vực khai thác, chế biến đá làng Mai cho biết: "Do nhà tôi ở gần với làng nghề nên ngoài hứng chịu tiếng ồn, bụi từ các cơ sở khai thác, chế biến đá, mỗi lần có xe ô tô vận chuyển đá chạy qua, bụi bay cả vào nhà, bàn ghế lau buổi sáng đến trưa lại trắng bụi. Bởi vậy, không ít cuộc họp, tiếp xúc cử tri từ xã đến thôn, vấn đề môi trường luôn là vấn đề nóng được đưa ra thảo luận, mổ xẻ và kiến nghị có giải pháp giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường. Tuy nhiên, thời gian gần đây nhờ có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền, lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở các doanh nghiệp khai thác, chế biến đá đảm bảo vệ sinh môi trường nên ô nhiễm môi trường đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Để giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường từ hoạt động khai thác, chế biến đá, ngoài duy trì tổ tự quản về bảo vệ môi trường làng nghề chế tác đá làng Mai, xã Biện Thượng đã giao cho Phòng Kinh tế đảm nhận trách nhiệm lĩnh vực môi trường trong hoạt động khai thác, chế biến đá. Ông Phạm Văn Thọ, Phó trưởng Phòng Kinh tế cho biết: "Ngay sau khi ổn định tổ chức bộ máy, phòng đã tham mưu cho lãnh đạo xã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, nâng cao nhận thức cho người dân, doanh nghiệp về trách nhiệm bảo vệ môi trường. Đồng thời, hướng dẫn các hộ sản xuất, kinh doanh chế tác đá mỹ nghệ thực hiện đúng việc phân loại, xử lý chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn phát sinh từ hoạt động sản xuất và nước thải theo đúng quy định. Mặt khác, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở và giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường của các cơ sở trong hoạt động khai thác, chế biến đá trên địa bàn".

Theo ông Thọ, thực tế qua các đợt kiểm tra đột xuất, đa số doanh nghiệp và hộ tham gia hoạt động khai thác chế biến đá đã chấp hành các quy định về môi trường như đã quan tâm đầu tư máy cắt dây thay cho nổ mìn nên đã hạn chế tiếng ồn và bụi. Đồng thời lắp đặt giàn phun nước và xây dựng hố lắng thu gom, xử lý nước thải bột đá. Ngoài ra, còn sử dụng bạt che chắn bụi và phun nước 2 lần/ngày trên các tuyến đường vào khu làng nghề nên đã hạn chế lượng bụi mỗi lần xe vận tải đi qua... Tuy nhiên, vẫn còn một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh trong quá trình khai thác, chế biến đá còn xả nước thải và bột đá không đúng nơi quy định, không che bạt chắn bụi, hoặc có che nhưng không đảm bảo nên bụi phát tán ra môi trường.

Để chấn chỉnh tình trạng này, ông Thọ cho biết, ngoài tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động các doanh nghiệp hoạt động khai thác, chế biến đá thực hiện nghiêm túc các quy định bảo vệ môi trường, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra nhằm phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp cố tình vi phạm. Bên cạnh đó, đôn đốc đơn vị đẩy nhanh tiến độ thi công cụm công nghiệp làng nghề 30ha, đảm bảo đến quý IV/2025 hoàn thành đưa vào sử dụng. Dự kiến, xã sẽ thu hút hơn 200 hộ làm nghề chế tác đá trên địa bàn vào hoạt động trong làng nghề, khi ấy bụi và tiếng ồn từ hoạt động chế tác đá dọc tuyến đường 217 sẽ được giải quyết dứt điểm.

Bài và ảnh: Minh Lý