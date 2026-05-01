Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Hoàng Đông
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay chứng kiến làn sóng du khách đổ về các bãi biển xứ Thanh, trong đó Sầm Sơn và Hải Tiến tiếp tục khẳng định sức hút nổi trội, trở thành tâm điểm của du lịch miền Bắc.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay chứng kiến làn sóng du khách đổ về các bãi biển xứ Thanh, trong đó Sầm Sơn và Hải Tiến tiếp tục khẳng định sức hút nổi trội, trở thành tâm điểm của du lịch miền Bắc.

Video: Biển xứ Thanh hút khách dịp lễ 30/4 - 1/5.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, quỹ thời gian nghỉ không dài, xu hướng du lịch bằng đường bộ lên ngôi, đưa những điểm đến ven biển như Sầm Sơn, Hải Tiến trở thành lựa chọn ưu tiên của đông đảo du khách.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ, các trục giao thông cửa ngõ vào Sầm Sơn như Đại lộ Nam sông Mã, Quốc lộ 47 ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Dòng xe hướng về phố biển trong buổi chiều đầu tiên của kỳ nghỉ (ngày 30/4); các bãi đỗ xe công cộng và khu vực khách sạn nhanh chóng kín chỗ.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Khi nắng chiều dịu xuống, toàn bộ dải bãi tắm Sầm Sơn gần như “đặc kín” người.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Từng lớp du khách nối nhau xuống biển, tạo nên bức tranh sôi động, đặc trưng của mùa du lịch cao điểm.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Các loại hình dịch vụ hoạt động hết công suất, từ cho thuê phao bơi, ô dù, ghế nghỉ đến tắm tráng nước ngọt; hệ thống nhà hàng ven biển luôn trong tình trạng đông kín khách, nhiều thời điểm không còn bàn trống.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Để đảm bảo an toàn cho du khách, lực lượng cứu hộ được bố trí dọc bãi biển, liên tục phát loa cảnh báo, hướng dẫn người dân không tắm tại các khu vực nguy hiểm.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Trên các tuyến đường, lực lượng công an tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế ùn tắc.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Không kém phần sôi động, biển Hải Tiến cũng đón lượng khách lớn trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Với lợi thế không gian còn giữ được nét hoang sơ cùng hệ thống dịch vụ ngày càng được đầu tư, điểm đến này mang lại trải nghiệm đa dạng.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Bên cạnh lưu trú và ẩm thực, các hoạt động như dù lượn trên biển, tham quan bến du thuyền... góp phần gia tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2026, chính quyền phường Sầm Sơn và các xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý: kiểm soát giá dịch vụ, sắp xếp lại không gian kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Hệ thống đường dây nóng được duy trì nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của du khách.

Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày được xem là "mở màn” cho cao điểm du lịch hè. Lượng khách tăng mạnh ngay từ đầu mùa, cùng những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, đang tạo nền tảng để du lịch Thanh Hóa kỳ vọng tăng tốc và bứt phá trong thời gian tới.

Hoàng Đông

Từ khóa:

#Du khách #biển Sầm Sơn #Phường Sầm Sơn #Biển Hải Tiến #Dịp lễ 30/4 #xã Hoằng Tiến #biển xứ Thanh #Nghỉ lễ 30/4 #Điều tiết giao thông #Vệ sinh môi trường

Chủ đề Du lịch Sầm Sơn 2026 - Mùa hè rực rỡ

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Nhận diện sớm để ngăn chặn “tín dụng đen” ở làng quê

Nhận diện sớm để ngăn chặn “tín dụng đen” ở làng quê

Pháp luật
(Baothanhhoa.vn) - Không còn những tờ rơi dán kín cột điện hay những cuộc đòi nợ giữa ban ngày, “tín dụng đen” ở nhiều vùng nông thôn đang chuyển sang hình thức kín đáo hơn. Vay và trả qua người quen, qua điện thoại, qua mạng xã hội. Khoản tiền ban đầu không lớn, thủ...
Khi phụ huynh thay đổi cách đầu tư cho con

Khi phụ huynh thay đổi cách đầu tư cho con

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Không chỉ dừng lại ở việc đầu tư cho các môn học văn hóa, nhiều phụ huynh hiện nay đang chủ động thay đổi cách đầu tư bằng việc cho con tham gia các lớp năng khiếu, rèn luyện thể chất ngay từ sớm. Sự lựa chọn này cho thấy xu hướng chuyển dịch rõ nét...
Chấn chỉnh toàn diện công tác đào tạo lái xe

Chấn chỉnh toàn diện công tác đào tạo lái xe

Đời sống - Xã hội
Bộ Xây dựng vừa có văn bản yêu cầu Cục Đường bộ Việt Nam, Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố và các cơ sở đào tạo lái xe nâng cao chất lượng công tác đào tạo lái xe, cải thiện tình trạng "học đạt, thi trượt" trong thời gian vừa qua, bảo đảm người học nắm vững kỹ năng và đạt kết...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh