Biển Sầm Sơn, Hải Tiến “bùng nổ” du khách dịp lễ 30/4 - 1/5

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay chứng kiến làn sóng du khách đổ về các bãi biển xứ Thanh, trong đó Sầm Sơn và Hải Tiến tiếp tục khẳng định sức hút nổi trội, trở thành tâm điểm của du lịch miền Bắc.

Video: Biển xứ Thanh hút khách dịp lễ 30/4 - 1/5.

Trong bối cảnh giá vé máy bay tăng cao, quỹ thời gian nghỉ không dài, xu hướng du lịch bằng đường bộ lên ngôi, đưa những điểm đến ven biển như Sầm Sơn, Hải Tiến trở thành lựa chọn ưu tiên của đông đảo du khách.

Ngay từ ngày đầu kỳ nghỉ, các trục giao thông cửa ngõ vào Sầm Sơn như Đại lộ Nam sông Mã, Quốc lộ 47 ghi nhận lưu lượng phương tiện tăng đột biến.

Dòng xe hướng về phố biển trong buổi chiều đầu tiên của kỳ nghỉ (ngày 30/4); các bãi đỗ xe công cộng và khu vực khách sạn nhanh chóng kín chỗ.

Khi nắng chiều dịu xuống, toàn bộ dải bãi tắm Sầm Sơn gần như “đặc kín” người.

Từng lớp du khách nối nhau xuống biển, tạo nên bức tranh sôi động, đặc trưng của mùa du lịch cao điểm.

Các loại hình dịch vụ hoạt động hết công suất, từ cho thuê phao bơi, ô dù, ghế nghỉ đến tắm tráng nước ngọt; hệ thống nhà hàng ven biển luôn trong tình trạng đông kín khách, nhiều thời điểm không còn bàn trống.

Để đảm bảo an toàn cho du khách, lực lượng cứu hộ được bố trí dọc bãi biển, liên tục phát loa cảnh báo, hướng dẫn người dân không tắm tại các khu vực nguy hiểm.

Trên các tuyến đường, lực lượng công an tăng cường phân luồng, điều tiết giao thông, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, hạn chế ùn tắc.

Không kém phần sôi động, biển Hải Tiến cũng đón lượng khách lớn trong dịp nghỉ lễ năm nay.

Với lợi thế không gian còn giữ được nét hoang sơ cùng hệ thống dịch vụ ngày càng được đầu tư, điểm đến này mang lại trải nghiệm đa dạng.

Bên cạnh lưu trú và ẩm thực, các hoạt động như dù lượn trên biển, tham quan bến du thuyền... góp phần gia tăng sức hấp dẫn, kéo dài thời gian lưu trú của du khách.

Chuẩn bị cho mùa du lịch hè 2026, chính quyền phường Sầm Sơn và các xã Hoằng Tiến, Hoằng Thanh đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý: kiểm soát giá dịch vụ, sắp xếp lại không gian kinh doanh, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm. Hệ thống đường dây nóng được duy trì nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời phản ánh của du khách.

Kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày được xem là "mở màn” cho cao điểm du lịch hè. Lượng khách tăng mạnh ngay từ đầu mùa, cùng những chuyển biến tích cực trong công tác quản lý, đang tạo nền tảng để du lịch Thanh Hóa kỳ vọng tăng tốc và bứt phá trong thời gian tới.

