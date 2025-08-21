Bí thư chi bộ thôn tích cực vận động Nhân dân xây dựng nông thôn mới

Xác định công tác dân vận đóng vai trò then chốt trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, quá trình làm trưởng thôn rồi bí thư chi bộ, ông Đinh Văn Thê đã kiên trì đi từng ngõ, gõ từng nhà tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và làm theo. Với sự tận tụy của ông cùng cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận, diện mạo thôn Yên Sơn 1, xã Thành Vinh đang ngày càng khởi sắc.

Ông Đinh Văn Thê, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn Yên Sơn 1, xã Thành Vinh. Ảnh: Đồng Thành

Trước năm 2016, thôn Yên Sơn 1 (xã Thành Yên cũ, nay là xã Thành Vinh) thuộc diện đặc biệt khó khăn, điều kiện cơ sở vật chất hạ tầng hạn chế, đời sống của người dân còn chưa cao. Cả thôn có 137 hộ với hơn 570 nhân khẩu, nhưng chỉ có khoảng 16ha đất trồng lúa. Do hệ thống thủy lợi chưa hoàn thiện, khó khăn về nước tưới, nên toàn bộ diện tích này chỉ trồng được 1 vụ lúa trong năm. Trong khi thu nhập từ rừng và đất lâm nghiệp không cao, nên mục tiêu sớm về đích thôn NTM là nhiệm vụ vô cùng khó khăn.

Xác định rõ mục tiêu XDNTM là lấy sức dân để lo cho dân, và cách thức thực hiện dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng, cấp ủy, ban công tác mặt trận thôn Yên Sơn 1 đã thống nhất lộ trình, cách thức, tiêu chí dễ làm từng bước, tiêu chí khó làm sau. Trong đó, công tác tuyên truyền, vận động được đặt lên hàng đầu. Thực hiện chủ trương này, với vai trò là bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận thôn, ông Đinh Văn Thê đã tiên phong làm trước, đi từng ngõ gõ từng nhà để tuyên truyền, nói rõ lợi ích khi người dân chung tay XDNTM và tham gia các phong trào thi đua yêu nước.

Đầu tiên là vận động và tổ chức để Nhân dân thường xuyên dọn dẹp vệ sinh môi trường, hiến đất mở rộng đường thôn, đường nội đồng, tham gia phát triển các mô hình kinh tế, rồi đóng góp xây dựng các công trình đảm bảo tiêu chí XDNTM. Ông Thê bộc bạch: “Chẳng có việc gì dễ dàng cả. Vận động một lần chưa được thì vận động nhiều lần, mưa dầm thấm lâu, khi đã hiểu cặn kẽ về quyền lợi, trách nhiệm, nghĩa vụ thì bà con đều nghe theo. Nhưng muốn bà con làm theo, mình là cán bộ, đảng viên phải tiên phong làm trước và phải công khai, minh bạch mọi nguồn lực đóng góp của Nhân dân”.

Với cách làm ấy, người dân thôn Yên Sơn 1 đã hào hứng tham gia hiến hàng trăm mét đất ở và đất ruộng, đóng góp hàng nghìn ngày công xây dựng đường làng, ngõ xóm, giao thông nội đồng. Thôn Yên Sơn 1 cũng là thôn đi đầu huyện Thạch Thành cũ trong phong trào bê tông hóa đường nội đồng. Cùng với đó, cấp ủy, đảng viên trong chi bộ và bí thư chi bộ Đinh Văn Thê đã tích cực vận động người dân hiến đất ruộng để mở rộng đường nội đồng, làm rãnh thoát nước có nắp đậy ven đường giao thông nội thôn. Đến nay, toàn bộ đường nội đồng của thôn với chiều dài hơn 4km đều đã được mở rộng hơn 4m và gần hoàn thành việc bê tông hóa.

Bên cạnh đó, phân tích rõ tiềm năng, thế mạnh và yêu cầu nhiệm vụ, ông Thê đã họp bàn, thống nhất trong chi ủy, chi bộ thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân. Từ đó, chi bộ thôn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thông tin, động viên lao động của thôn tham gia làm việc tại các công ty may quanh khu vực. Đồng thời, tích cực chuyển đổi cơ cấu kinh tế, vận động bà con đưa cây ngô và cây xả vào trồng đại trà để phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đáng chú ý, tận dụng lợi thế địa bàn nằm gần Vườn Quốc gia Cúc Phương và được hỗ trợ của Tổ chức Tầm nhìn thế giới, bí thư chi bộ Đinh Văn Thê đã nuôi thử nghiệm ong mật rồi phổ biến kiến thức, kỹ thuật, giúp đỡ các hộ dân trong thôn làm theo. Mới đây, thôn đã thành lập tổ nuôi ong thu hút khoảng 20 hộ gia đình tham gia với trên 700 đàn ong mật. Việc nuôi ong đã được áp dụng thành tựu khoa học - kỹ thuật, giúp nâng cao giá trị sản phẩm, cũng như hiệu quả kinh tế của người dân.

Với tinh thần năng động, đề cao vai trò công tác dân vận, cấp ủy, chi bộ, ban công tác mặt trận và ông Đinh Văn Thê đã tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ được giao. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của thôn đạt khoảng 50 triệu đồng/năm, thôn chỉ còn 7 hộ nghèo. Khi đời sống được cải thiện, từng bước nâng cao, người dân trong thôn đã tích cực đóng góp tiền của XDNTM, chung tay hỗ trợ hộ nghèo, hộ gia đình chính sách xây dựng nhà ở. Thôn Yên Sơn 1 cũng đã cơ bản hoàn thành tiêu chí XDNTM và đang hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đồng Thành