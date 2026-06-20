BHXH cơ sở Quan Sơn nâng cao chất lượng phục vụ

Trong những năm qua, BHXH cơ sở Quan Sơn không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số (CĐS) nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Cán bộ BHXH cơ sở Quan Sơn hướng dẫn người dân đăng ký nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng.

Đứng chân trên địa bàn biên giới, nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, khả năng tiếp cận công nghệ thông tin của người dân chưa đồng đều... là những thách thức không nhỏ đối với công tác triển khai chính sách BHXH, BHYT. Xác định cải cách TTHC là nhiệm vụ trọng tâm, BHXH cơ sở Quan Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp khi thực hiện các giao dịch với cơ quan BHXH. Đơn vị thực hiện nghiêm cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”; công khai quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định. Công tác tiếp nhận và trả kết quả được thực hiện nhanh chóng, chính xác, hạn chế tối đa hồ sơ quá hạn. Đặc biệt, thường xuyên bố trí cán bộ có năng lực, trách nhiệm trực tiếp hướng dẫn người dân tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ; cử viên chức hỗ trợ tại trung tâm phục vụ hành chính công các xã, giúp người dân dễ dàng tiếp cận và thực hiện các thủ tục liên quan đến BHXH, BHYT ngay tại cơ sở. Nhờ đó, nhiều thủ tục trước đây phải thực hiện trực tiếp tại cơ quan BHXH nay đã được giải quyết thuận tiện hơn.

Cùng với cải cách hành chính, BHXH cơ sở Quan Sơn xác định ứng dụng công nghệ thông tin và CĐS là động lực quan trọng để nâng cao hiệu quả hoạt động. Đơn vị đã triển khai đồng bộ các phần mềm nghiệp vụ trong công tác thu, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, giải quyết chế độ BHXH, giám định BHYT và quản lý tài chính. Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được duy trì ổn định, góp phần nâng cao chất lượng quản lý và phục vụ người dân. Giao dịch điện tử tiếp tục được đẩy mạnh. Hiện nay, 100% đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn đã đăng ký và thực hiện giao dịch điện tử với cơ quan BHXH. Theo thống kê, năm 2025 đơn vị tiếp nhận 3.282 hồ sơ, trong đó có 2.886 hồ sơ được thực hiện qua giao dịch điện tử, chiếm gần 88% tổng số hồ sơ tiếp nhận. Việc xử lý hồ sơ trên môi trường số đã giúp giảm đáng kể thời gian giải quyết thủ tục, giảm chi phí và khối lượng hồ sơ giấy cho tổ chức, cá nhân...

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong công tác cải cách hành chính của BHXH cơ sở Quan Sơn là việc triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ CĐS quốc gia. Đơn vị đã phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và chính quyền địa phương trong việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia BHXH, BHYT với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Đến nay, tỷ lệ đồng bộ dữ liệu đạt gần 100%, tạo thuận lợi cho việc xác thực thông tin, giảm thủ tục giấy tờ và hạn chế sai sót trong quá trình giải quyết chế độ. BHXH cơ sở Quan Sơn cũng tích cực triển khai việc sử dụng căn cước công dân gắn chip và tài khoản định danh điện tử VNeID trong khám, chữa bệnh BHYT cũng như thực hiện các giao dịch liên quan đến BHXH. Bên cạnh đó, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh chi trả các chế độ BHXH, lương hưu, trợ cấp BHXH qua tài khoản cá nhân. Đây là giải pháp quan trọng nhằm thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao tính công khai, minh bạch và tạo thuận lợi cho người thụ hưởng.

Bà Trần Thị Trường - người hưởng lương hưu tại xã Quan Sơn, cho biết: “Trước đây mỗi kỳ nhận lương hưu tôi phải đến điểm chi trả bưu điện để nhận tiền mặt. Từ khi nhận lương hưu qua tài khoản ngân hàng, việc nhận tiền trở nên thuận tiện hơn rất nhiều. Hàng tháng tiền được chuyển trực tiếp vào tài khoản, tôi có thể chủ động rút hoặc thanh toán khi cần”.

Không chỉ chú trọng cải cách hành chính và CĐS, BHXH cơ sở Quan Sơn còn quan tâm nâng cao chất lượng phục vụ. Đơn vị thường xuyên quán triệt đội ngũ cán bộ, viên chức thực hiện nghiêm văn hóa công sở, nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ tận tình, chuyên nghiệp với phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Mọi phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến chế độ, chính sách BHXH, BHYT đều được tiếp nhận, giải quyết kịp thời theo đúng quy định. Các chế độ BHXH, BHTN được giải quyết đầy đủ, đúng người, đúng chế độ, đúng thời hạn; việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH được thực hiện an toàn, kịp thời.

Ông Nguyễn Sơn Thủy, Phó Giám đốc BHXH cơ sở Quan Sơn, cho biết: “Đơn vị xác định cải cách hành chính và CĐS là nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, mở rộng các dịch vụ công trực tuyến và tăng cường hỗ trợ người dân tiếp cận các tiện ích số, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách an sinh xã hội trên địa bàn”.

Bài và ảnh: Hà Bắc