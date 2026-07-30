Nâng niu hành trình làm mẹ

Mang thai là khoảng thời gian hạnh phúc nhưng cũng tiềm ẩn nhiều thay đổi mà không phải người mẹ nào cũng có thể tự nhận biết. Vì vậy, mỗi lần khám thai định kỳ, mỗi cuộc tư vấn hay một xét nghiệm sàng lọc trước sinh không chỉ giúp theo dõi sự phát triển của thai nhi mà còn phát hiện sớm những nguy cơ, góp phần bảo đảm an toàn cho cả mẹ và em bé ngay từ những ngày đầu của sự sống.

Điều dưỡng Khoa Hồi sức cấp cứu sản tư vấn chăm sóc sức khỏe cho sản phụ.

Buổi sáng giữa tuần, Khoa Khám bệnh, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã đông kín sản phụ đến khám thai. Trước các phòng siêu âm, lấy máu xét nghiệm và tư vấn, nhiều người kiên nhẫn chờ đến lượt với tâm trạng vừa háo hức vừa hồi hộp.

Ngồi trước cửa phòng siêu âm, chị Nguyễn Thùy Linh (34 tuổi, phường Tĩnh Gia) không giấu được niềm vui khi chuẩn bị bước vào lần khám thai quan trọng ở tuần thứ 13. Sau khi được siêu âm đánh giá sự phát triển của thai nhi, chị tiếp tục thực hiện xét nghiệm máu Double test để sàng lọc trước sinh và kiểm tra các chỉ số sức khỏe của mẹ.

Chị Linh chia sẻ: "Đây là lần mang thai thứ hai của tôi, dù đã có kinh nghiệm nhưng tôi vẫn rất cẩn thận, tuân thủ đúng lịch khám. Mình khỏe thì con mới khỏe, nên không dám chủ quan”.

Bác sĩ CKI, Bùi Thị Hường, Phó trưởng Khoa Khám bệnh cho biết: “Phụ nữ cần đi khám thai đầy đủ, đều, đặc biệt ở các mốc quan trọng. Khám thai định kỳ không chỉ giúp theo dõi sự phát triển của thai nhi mà còn phát hiện sớm các bệnh lý của người mẹ như: tăng huyết áp thai kỳ, đái tháo đường thai kỳ, thiếu máu hay các nguy cơ tiền sản giật”.

Theo bác sĩ, ngoài lịch khám được điều chỉnh theo tình trạng của từng thai phụ, có những mốc quan trọng cần thực hiện đầy đủ để thai phụ được theo dõi toàn diện.

Giai đoạn từ 11 tuần đến 13 tuần 6 ngày, thai phụ được siêu âm đo độ mờ da gáy, đánh giá hình thái ban đầu của thai nhi, phát hiện sớm một số dị tật lớn như bất thường về não, tim bẩm sinh. Đồng thời thực hiện xét nghiệm Double test và các xét nghiệm đánh giá sức khỏe của mẹ nhằm tầm soát và phát hiện sớm bất thường như: bệnh truyền nhiễm, viêm gan B, các yếu tố nguy cơ tiền sản giật. Trường hợp nguy cơ cao sẽ được bác sĩ tư vấn chọc ối.

Giai đoạn từ tuần thai thứ 18 đến 22, thai phụ tiếp tục được siêu âm khảo sát hình thái của thai nhi, thực hiện xét nghiệm Triple test (nếu có chỉ định) và tầm soát các bệnh lý của mẹ, đặc biệt là đái tháo đường thai kỳ - một bệnh lý có thể ảnh hưởng đến cả mẹ và em bé nếu không được phát hiện, kiểm soát kịp thời.

Đến khoảng tuần 28 - 32, bác sĩ theo dõi sự phát triển của thai nhi, đánh giá cân nặng, lượng nước ối, chức năng nhau thai và những dị tật xuất hiện muộn trong thai kỳ. Kết quả thăm khám ở từng giai đoạn sẽ giúp bác sĩ đưa ra hướng theo dõi và chăm sóc phù hợp, góp phần bảo đảm một thai kỳ an toàn cho cả mẹ và bé.

Bên cạnh khám thai định kỳ, bác sĩ sẽ dựa trên chỉ số BMI của người mẹ trước khi mang thai để tư vấn chế độ dinh dưỡng và mức tăng cân phù hợp, kết hợp vận động, nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần thoải mái để có một thai kỳ khỏe mạnh.

Rời Khoa Khám bệnh, chúng tôi có mặt tại Khoa Hồi sức cấp cứu sản - nơi nhiều sản phụ đang bước vào chặng cuối của hành trình mang thai. Trong các buồng bệnh, có người phải giữ thai vì nguy cơ sinh non, có người hồi hộp chờ đón cơn chuyển dạ.

Nằm trên giường bệnh chờ sinh con đầu lòng, chị Quách Ngọc Linh (xã Ngọc Trạo) không giấu được sự hồi hộp, cho biết: "Đây là lần đầu làm mẹ nên tôi khá lo lắng. Khi vào viện, các điều dưỡng luôn động viên, hướng dẫn rất tận tình nên tôi yên tâm hơn. Bây giờ chỉ mong ca sinh diễn ra thuận lợi, mẹ tròn con vuông”.

Chị Lê Thị Hải, Điều dưỡng trưởng, Khoa Hồi sức cấp cứu sản cho biết: “Cùng với việc theo dõi sát diễn biến của mẹ và thai nhi, điều dưỡng còn tư vấn cho sản phụ về dấu hiệu chuyển dạ, chế độ dinh dưỡng trước và sau sinh, hướng dẫn thực hiện da kề da, cho trẻ bú sớm trong giờ đầu và nuôi con hoàn toàn bằng sữa mẹ. Những kiến thức này giúp sản phụ tự tin hơn trong quá trình sinh và chăm sóc trẻ sau khi chào đời".

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa đã thực hiện 50.407 lượt khám bệnh; điều trị 28.875 lượt người bệnh. Bệnh viện triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong sàng lọc và chẩn đoán trước sinh: 9.124 ca siêu âm Doppler thai; 6.328 ca siêu âm thai 3D, 4D; 56 trường hợp Doppler test, 12 trường hợp Triple test, 21 ca chọc ối. Những con số này cho thấy nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản, khám thai và sàng lọc trước sinh của người dân ngày càng tăng, đồng thời phản ánh sự phát triển của các kỹ thuật chuyên môn tại bệnh viện.

Một thai kỳ khỏe mạnh không chỉ được xây dựng từ ý thức chủ động khám thai đúng lịch, thực hiện đầy đủ các xét nghiệm theo chỉ định mà còn từ sự đồng hành của đội ngũ y, bác sĩ trong suốt hành trình mang thai, sinh nở và chăm sóc sau sinh. Chính sự kết hợp ấy góp phần giảm thiểu rủi ro, bảo đảm an toàn để mỗi em bé được chào đời trong điều kiện tốt nhất.

Bài và ảnh: Quỳnh Chi