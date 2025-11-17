Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện thành công kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa vừa thực hiện thành công thay van động mạch chủ qua da cho bệnh nhân đầu tiên, đánh dấu một bước tiến lớn trong chuyên ngành tim mạch của Thanh Hoá.

Ê-kíp y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện thay van động mạch chủ qua da cho bệnh nhân dưới sự hỗ trợ của chuyên gia y tế Ấn Độ.

Bệnh nhân nữ, 62 tuổi ở xã Thiết Ống, nhập viện cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa trong tình trạng ngất, mất ý thức.

Bệnh nhân được khám, phát hiện bị hẹp van động mạch chủ. Đây là một bệnh lý van tim tiến triển mạn tính, ban đầu không có triệu chứng lâm sàng, tuy nhiên khi triệu chứng xuất hiện như: đau ngực, ngất, khó thở... thì tình trạng suy tim sẽ tiến triển rất nhanh, tỷ lệ tử vong cao, không còn đáp ứng với việc điều trị nội khoa mà thay van động mạch chủ là chỉ định bắt buộc.

Hiện có 2 phuơng pháp thay van là mổ mở và thay van động mạch chủ qua da. Trong đó, mổ mở là biện pháp điều trị phổ biến, tuy nhiên với bệnh nhân này, thể trạng gầy yếu, nhiều bệnh nền nên nguy cơ tử vong trong phẫu thuật mổ mở rất cao. Do đó, bệnh nhân đc chỉ định thay van động mạch chủ qua da. Đây là kỹ thuật hiện đại, ít xâm lấn, an toàn cho bệnh nhân nhưng kỹ thuật này rất phức tạp, hiện rất ít bệnh viện tại Việt Nam có thể triển khai kỹ thuật này.

Dưới sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế của Ấn Độ và Bệnh viện Y Hà Nội, ê-kip y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã thực hiện thành công ca thay van động mạch chủ qua da cho bệnh nhân đầu tiên. Sau 6 ngày can thiệp, điều trị, tình trạng bệnh nhân ổn định, phục hồi tốt và được xuất viện.

Lần đầu tiên kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da được thực hiện tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa.

Chia sẻ về quá trình thực hiện ca can thiệp này, Tiến sĩ, Bác sĩ Lê Thế Anh, Trưởng khoa Nội Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Đây là một trong những kỹ thuật khó nhất trong lĩnh vực can thiệp tim mạch, yêu cầu chuyên môn sâu, đào tạo chuyên biệt và quy trình thực hiện tỉ mỉ. Van động mạch chủ nằm ở một vị trí nhạy cảm và phức tạp trong tim nên việc đưa van nhân tạo vào đúng vị trí một cách chính xác qua ống thông đòi hỏi sự khéo léo, chuẩn đến từng milimet. Bác sĩ phải có kiến thức chuyên sâu và kinh nghiệm dày dặn trong lĩnh vực can thiệp tim mạch. Đồng thời, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ của cả ê-kíp chuyên môn cao để thực hiện thành công các bước của thủ thuật”.

Sau 6 ngày can thiệp, điều trị, bệnh nhân đã phục hồi tốt, đủ điều kiện xuất viện.

Việc thực hiện thành công kỹ thuật thay van động mạch chủ qua da tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã đánh dấu một bước tiến lớn trong chuyên môn, khẳng định vị thế của Bệnh viện nói chung và chuyên ngành Tim mạch của bệnh viện nói riêng, giúp người dân được thụ hưởng dịch vụ kỹ thuật cao ngay tại địa phương. Bởi theo thống kê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, mỗi năm có khoảng hơn 500 bệnh nhân phát hiện bị hẹp van động mạch chủ, có chỉ định thay van động mạch chủ qua da.

THUỲ DUNG