Bệnh viện Đa khoa Hà Trung xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp

Với phương châm “sạch để an toàn, đẹp để thân thiện”, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung đã xây dựng môi trường khám, chữa bệnh xanh - sạch - đẹp, an toàn và thân thiện, đáp ứng sự hài lòng của người bệnh.

Bệnh nhân chờ khám bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Hà Trung.

Theo đó, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung không ngừng nỗ lực nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, từng bước đồng bộ về cơ sở vật chất, trang thiết bị. Thường xuyên quan tâm, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chủ động trong phục vụ người bệnh. Song song với công tác khám, chữa bệnh, bệnh viện luôn xác định và chú trọng môi trường, cảnh quan bệnh viện trong lành, thoáng mát.

Tại hành lang bệnh viện, nhiều khoa, phòng khám bệnh, buồng bệnh nội trú... được bố trí hợp lý, thoáng mát, có khu vệ sinh sạch sẽ cho người bệnh, người nhà bệnh nhân và cán bộ y tế. Ở các vị trí ngồi đợi khám bệnh được trang bị hệ thống quạt hơi nước làm mát, tivi truyền thông, tranh ảnh... mang đến cảm giác thoải mái cho người bệnh và gia đình khi đến khám và điều trị. Các buồng bệnh đảm bảo thoáng khí, đủ ánh sáng, sạch sẽ, ngăn nắp; trong khuôn viên bệnh viện bố trí nhiều cây xanh.

Bệnh nhân Đỗ Thị Hát ở xã Lĩnh Toại, cho biết: “Quang cảnh bệnh viện hiện nay rất sạch sẽ, thoáng mát, có hệ thống quạt, ghế ngồi chờ; nhân viên y tế có thái độ niềm nở, tận tình hướng dẫn người bệnh đăng ký khám bệnh trên hệ thống, nên tôi rất hài lòng”.

BSCKI Nguyễn Thị Hà, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hà Trung chia sẻ, "bám sát các tiêu chí “xanh - sạch - đẹp” do Bộ Y tế ban hành, thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc bệnh viện đã triển khai hiệu quả công tác quy hoạch và bổ sung cây xanh, chậu cảnh kết hợp đẩy mạnh nhiều phong trào “Hành lang xanh”, “Đường hoa bệnh viện”, “Bệnh viện không khói thuốc lá”... qua đó tạo không gian thoáng mát và môi trường y tế thân thiện, hiện đại, với sự tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, nhân viên trong đơn vị. Cùng với đó, bệnh viện thực hiện giảm thiểu rác thải, tiết kiệm năng lượng bằng cách hạn chế sử dụng túi nilon, không dùng hộp xốp, không sử dụng nhiệt kế thủy ngân... Cung cấp đầy đủ nước sinh hoạt liên tục 24/24h đảm bảo hợp vệ sinh, định kỳ kiểm tra nguồn nước theo quy định. Công tác quản lý chất thải y tế bệnh viện đã triển khai đến tất cả các khoa, phòng và tiến hành phân loại, thu gom và xử lý chất thải y tế theo đúng hướng dẫn. Bố trí đầy đủ túi, thùng đựng chất thải y tế, sau khi phân loại rác thải được thu gom vận chuyển, lưu giữ và xử lý đảm bảo an toàn bệnh viện. Giường bệnh, buồng bệnh, tủ đầu giường được lau dọn thường xuyên. Quần áo, tư trang người bệnh được thu gom, cấp mới hằng ngày giúp người bệnh thêm yên tâm tin tưởng vào bệnh viện".

Tháng 8/2025, vượt qua hơn 2.000 cơ sở y tế toàn quốc tại cuộc thi “Cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp” lần thứ I, do Bộ Y tế phát động, Bệnh viện Đa khoa Hà Trung đã đoạt giải nhất ở nhóm cơ sở y tế khu vực. Đây là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực và tâm huyết của tập thể cán bộ, viên chức, người lao động của bệnh viện trong việc xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, an toàn và nhân văn.

Thời gian tới, bệnh viện sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, không ngừng nhân rộng các mô hình “xanh - sạch - đẹp” tại các khoa, phòng, đồng thời nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.

Bài và ảnh: Tô Hà