Bến xe loại 1 trong đô thị phải hoàn thành thu phí không dừng trước ngày 31/12/2026

(Baothanhhoa.vn) - UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch triển khai tổng thể giải pháp thu phí không dừng tại bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị trên địa bàn tỉnh.

Theo kế hoạch, việc triển khai thu phí điện tử không dừng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông đô thị; thúc đẩy chuyển đổi số, xây dựng văn minh đô thị và minh bạch hóa hoạt động thu phí tại các bến xe, bãi đỗ xe.

Đối tượng thực hiện là các đơn vị quản lý, kinh doanh dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe trong đô thị và các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Về lộ trình, đối với bến xe trong đô thị, các bến xe loại 1 phải hoàn thành việc lắp đặt thiết bị, vận hành thu phí điện tử không dừng trước ngày 31/12/2026. Các bến xe loại 2 phải hoàn thành trước ngày 31/12/2027. Đối với các bến xe từ loại 3 đến loại 6, tỉnh khuyến khích triển khai lắp đặt thiết bị, vận hành thu phí điện tử không dừng trên cơ sở bảo đảm khả thi, phù hợp điều kiện thực tế.

Đối với các điểm, bãi đỗ xe trong đô thị, việc lắp đặt thiết bị, vận hành thu phí điện tử không dừng phải hoàn thành trước ngày 31/12/2030.

UBND tỉnh yêu cầu quá trình triển khai phải đồng bộ, đúng lộ trình, phù hợp điều kiện thực tế; không làm ảnh hưởng đến hoạt động của bến xe, bãi đỗ xe. Đồng thời, tổ chức truyền thông rộng rãi để người dân, tổ chức, doanh nghiệp hiểu rõ lợi ích của thu phí điện tử không dừng, từng bước thay đổi thói quen thanh toán bằng tiền mặt.

Sở Xây dựng được giao làm đầu mối theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch; hướng dẫn các đơn vị kinh doanh dịch vụ bến xe triển khai lắp đặt thiết bị, vận hành hệ thống thu phí điện tử không dừng đúng lộ trình. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng chức năng tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định; phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn giao thông trong quá trình lắp đặt, vận hành hệ thống.

UBND các xã, phường có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến chủ trương đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị quản lý, kinh doanh bãi đỗ xe trong đô thị triển khai thu phí điện tử không dừng đúng lộ trình; đồng thời tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các bãi đỗ xe, điểm trông giữ xe không phép, thu phí sai quy định.

Các đơn vị quản lý, kinh doanh dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe phải chủ động đầu tư, lắp đặt, vận hành, duy trì ổn định hệ thống thu phí điện tử không dừng; bảo đảm kết nối, đồng bộ kỹ thuật, an toàn thông tin trong quá trình khai thác.

LP (Nguồn UBND tỉnh)

Giữ vững bình yên biên giới

