“Bến đỗ” an toàn cho dòng tiền trong biến động

Trong bối cảnh thị trường tài chính đầu năm 2026 có nhiều biến số khó lường, bài toán đầu tư đối với dòng tiền nhàn rỗi là không chỉ nằm ở mức sinh lời, mà ở sự cân bằng giữa tăng trưởng, phòng thủ và thanh khoản. Vì lẽ đó, xu hướng quay trở lại với các kênh đầu tư an toàn, đặc biệt là gửi tiết kiệm tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng, đang dần trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người.

Nhân viên TCVM Thanh Hóa tư vấn cho khách hàng gửi tiết kiệm.

Thời gian gần đây, thị trường vàng ghi nhận những đợt tăng - giảm khó dự đoán, chịu tác động mạnh từ bối cảnh bất định vĩ mô và địa chính trị gia tăng. Trong khi đó, thị trường bất động sản vẫn trong giai đoạn phục hồi chậm, thanh khoản chưa thực sự ổn định. Các kênh đầu tư khác như chứng khoán cũng tiềm ẩn nhiều biến số. Các chuyên gia tài chính đều có chung nhận định: Sự lệch pha giữa các nền kinh tế lớn và những biến số vĩ mô khó đoán sẽ khiến chúng ta phải nhìn nhận lại, linh hoạt hình thức đầu tư, đặt trọng tâm vào thanh khoản và quản trị rủi ro chặt chẽ, đặc biệt đối với những khoản tiền nhàn rỗi ngắn và trung hạn.

Xuất phát từ đó, xu hướng quay trở lại với các kênh đầu tư an toàn, đặc biệt là gửi tiết kiệm tại các tổ chức tín dụng trở thành lựa chọn ưu tiên của nhiều người vào thời điểm này. Gửi tiết kiệm mang lại sự ổn định với mức lãi suất rõ ràng, ít rủi ro và có tính thanh khoản cao. Nắm bắt xu hướng tài chính, tâm lý khách hàng, theo ghi nhận chung trên địa bàn tỉnh từ đầu năm đến nay, nhiều tổ chức tín dụng đang triển khai các chương trình lãi suất ưu đãi, tăng lãi suất tiền gửi... nhằm thu hút khách hàng tham gia.

Là 1 trong 4 tổ chức tài chính vi mô (TCVM) được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép hoạt động, với "thâm niên” gần 30 năm xây dựng và trưởng thành, Tổ chức TCVM Thanh Hóa luôn nêu cao sứ mệnh, mục tiêu “vì sự phát triển cộng đồng”, hướng tới đối tượng khách hàng là các hộ nghèo, thu nhập thấp, yếu thế, doanh nghiệp vi mô... Bằng kinh nghiệm, nguồn lực, sự năng động, sáng tạo, những năm qua Tổ chức TCVM Thanh Hóa đã dành nhiều tâm huyết, nỗ lực xây dựng, phát triển sản phẩm “tiết kiệm vi mô”.

Sản phẩm tài chính “tiết kiệm vi mô” bao gồm nhiều hoạt động như tiết kiệm gửi góp, tiết kiệm có kỳ hạn... Khác với những dịch vụ tài chính truyền thống, tiết kiệm vi mô “mở cửa” cho mọi đối tượng, kể cả khách hàng chỉ có thể gửi 50 nghìn đồng trở lên cho mỗi lần giao dịch. Khi hết kỳ hạn, khách hàng có thể rút lãi, rút gốc - lãi hoặc nhập lãi vào gốc để tiếp tục tham gia gửi góp kỳ tiếp theo.

Tổ chức TCVM Thanh Hóa không chỉ cung cấp các sản phẩm tài chính phù hợp với người dân mà còn đảm bảo đầy đủ các yếu tố: an toàn và bảo mật (hoạt động dưới sự quản lý, giám sát của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam); bảo hiểm tiền gửi (toàn bộ sản phẩm tiết kiệm đều được bảo vệ bởi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam - DIV); lãi suất hấp dẫn (chính sách lãi suất ưu đãi, linh hoạt theo từng kỳ hạn); thủ tục thuận tiện, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng, đặc biệt là khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa)...

Ngay khi biết thông tin Tổ chức TCVM Thanh Hóa tăng lãi suất gửi tiết kiệm lên mức cao nhất là 8,45%, bà Nguyễn Thị Thủy (phường Đông Quang) đã đến đăng ký, làm thủ tục tham gia từ rất sớm. Bà Thủy hào hứng chia sẻ: “Tôi đã tham gia đầu tư nhiều kênh và hiện tại cảm nhận gửi tiết kiệm là giải pháp an toàn hiệu quả nhất. Tôi quyết định gửi tiết kiệm tại Tổ chức TCVM Thanh Hóa bởi đây là tổ chức tín dụng uy tín, tất cả sản phẩm tiền gửi đều được bảo hiểm bởi Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam và mức lãi suất ưu đãi, hấp dẫn”.

Không chỉ bà Thủy, nhiều khách hàng đến gửi tiết kiệm đều cảm thấy tin tưởng về hoạt động, hài lòng về chất lượng phục vụ của đội ngũ cán bộ, nhân viên TCVM Thanh Hóa. Niềm tin của khách hàng chính là minh chứng rõ nét cho uy tín và chất lượng dịch vụ mà tổ chức đã từng bước khẳng định và lan tỏa trên hành trình xây dựng và phát triển.

Với nhiều việc làm thiết thực, ý nghĩa, TCVM Thanh Hóa còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tài chính toàn diện, hỗ trợ người dân nâng cao chất lượng cuộc sống và phát triển kinh tế hộ gia đình thông qua việc cung cấp vốn vay thân thiện hiệu quả, hướng tới các đối tượng yếu thế như phụ nữ, người dân tộc thiểu số, các hộ thu nhập thấp, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, một kênh đầu tư an toàn, ổn định, minh bạch là nơi đáng để cân nhắc, lựa chọn.

Bài và ảnh: Hoàng Linh