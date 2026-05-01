Tìm hướng phát triển ở xã biên giới Tam Thanh

Do đặc thù là xã miền núi biên giới, giao thông khó khăn, địa hình chia cắt, trình độ dân trí chưa đồng đều, nên tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã Tam Thanh còn cao. Cho đến trước khi vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã vẫn còn 31% và 51% hộ cận nghèo. Trong khi đó, đầu năm 2025, gần 80% trong tổng số hơn 2.000ha nứa, vầu trên địa bàn xã vốn là nguồn sinh kế chủ yếu của người dân bị khuy (chết). Để khôi phục lại diện tích này, người dân sẽ phải trồng và chăm sóc cây trong thời gian 4 năm mới có thể thu hoạch.

Một góc bản Ngàm, xã Tam Thanh.

Sau khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, trên địa bàn xã lại chịu ảnh hưởng nặng nề bởi các cơn bão số 3, 5 và 10, khiến nhiều nhà cửa, diện tích hoa màu của người dân bị tàn phá, nhiều công trình đập tràn, đường giao thông bị hư hỏng, cuốn trôi... Đây thực sự là thách thức lớn đối với các cấp ủy, chính quyền xã Tam Thanh trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh biên giới, trật tự an toàn xã hội.

Song, xã Tam Thanh lại có cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, được tạo nên bởi hệ thống núi non hùng vĩ chạy theo con sông Lò thơ mộng. Cảnh đẹp ấy còn ở những thửa ruộng bậc thang mùa lúa, hệ thống thác nước, trong mỗi nếp nhà sàn của đồng bào dân tộc Thái. Trong đời sống, người dân còn lưu giữ nhiều nét văn hóa truyền thống đặc sắc với các trò chơi, trò diễn, tiếng khèn, điệu khặp... Đây là những điều kiện thuận lợi để xã tập trung phát triển du lịch cộng đồng, thu hút đông đảo du khách đến thăm. Trên thực tế, thời gian qua đã có nhiều đoàn du khách nước ngoài đến xã Tam Thanh tham quan và trải nghiệm cảnh sắc thiên nhiên tươi đẹp.

Ông Phạm Quang Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Tam Thanh, cho biết: Đảng ủy xã đã và đang tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện và nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, xác định rõ tiềm năng, lợi thế của địa phương, ngoài quan tâm thực hiện các biện pháp trước mắt khôi phục sản xuất sau mưa bão, ổn định đời sống Nhân dân, xã đã thực hiện các giải pháp lâu dài, từng bước phát triển du lịch cộng đồng, nhằm cải thiện mạnh mẽ thu nhập cho người dân.

Theo đó, sau khi khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai, Đảng ủy xã Tam Thanh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng nhiều giống lúa có hiệu quả kinh tế cao vào sản xuất và trồng dược liệu dưới tán rừng. Phát triển chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại, kết hợp trồng rừng theo tiêu chuẩn phát triển rừng bền vững. Tổ chức vận động người trong độ tuổi lao động đi làm tại các nhà máy, xí nghiệp, hoặc tham gia xuất khẩu lao động... Đồng thời thông qua các diễn đàn, xã đã chủ động giới thiệu, quảng bá hình ảnh cảnh quan thắng tích trên địa bàn. Trong đó chú trọng quảng bá tiềm năng du lịch ở bản Ngàm với thác Chượt, thác Sao Va và cảnh sắc nông thôn bên những thửa ruộng bậc thang mùa lúa.

Du lịch cộng đồng vốn là loại hình du lịch do người dân địa phương làm chủ, quản lý, vận hành, dựa trên cơ sở tài nguyên thiên nhiên và văn hóa đặc sắc vùng miền. Du khách ăn, ở, sinh hoạt cùng người dân, tham gia các hoạt động lao động, trải nghiệm văn hóa thực tế... Do vậy để phát triển loại hình du lịch này, ngoài tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Nhà nước nhằm hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất hạ tầng nông thôn, xã Tam Thanh đang tổ chức đa dạng hình thức tuyên truyền với nội dung phong phú, phù hợp với trình độ hiểu biết, cũng như vai trò, trách nhiệm, quyền lợi của người dân khi tham gia. Đồng thời tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ nhằm khôi phục, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trên địa bàn.

Đáng chú ý, trong nỗ lực làm đẹp diện mạo bản làng, mới đây, Đảng ủy xã Tam Thanh đã ban hành nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng môi trường và cảnh quan nông thôn. Bí thư Đảng ủy xã Phạm Quang Tuấn cho biết thêm: Thông qua chủ trương này, xã đặt mục tiêu tạo chuyển biến rõ nét về nhận thức và hành động trong giữ gìn vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà cửa, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp - an toàn, phát triển vườn rau, cải tạo vườn tạp gắn với nâng cao thu nhập và XDNTM bền vững. Đây cũng là giải pháp thiết thực, bền vững nhằm từng bước phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn xã.

Thực hiện chủ trương này, chi bộ, ban công tác mặt trận các bản đã phát động trong Nhân dân phong trào quét dọn đường làng, ngõ bản đều đặn hàng tuần. Đồng thời vận động các hộ gia đình cải tạo khuôn viên sân vườn, nhà cửa, đảm bảo gọn gàng, sạch đẹp. Nhiều bản trên địa bàn xã đã xây dựng khu nuôi nhốt gia súc ở xa khu dân cư, đảm bảo vệ sinh môi trường; trồng cây xanh, hoa ven đường, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp... UBND xã Tam Thanh cũng đang tiến hành thực hiện các bước quy trình thủ tục, chuẩn bị đầu tư xây dựng đường vào thác Chượt và thác Sao Va tại bản Ngàm nhằm phục vụ phát triển du lịch cộng đồng. Tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng làm du lịch cộng đồng cho một số hộ dân thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia...

Trong điều kiện nguồn ngân sách địa phương còn hạn chế, chủ trương phát triển du lịch cộng đồng mới ở vạch xuất phát, song đây đang là hướng đi, cách làm phù hợp với tiềm năng, lợi thế địa phương, được kỳ vọng cải thiện rõ rệt đời sống vật chất, tinh thần cho người dân. Cách làm này cũng khẳng định tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao tìm hướng phát triển của các cấp ủy và Nhân dân xã biên giới Tam Thanh.

Bài và ảnh: Đồng Thành