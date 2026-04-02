Bế mạc Phiên họp thứ 56 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ đến thời điểm này, có thể khẳng định công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI cơ bản đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ, kỹ lưỡng.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Chiều 2/4, sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình Phiên họp thứ 56 với nhiều nội dung quan trọng.

Phát biểu bế mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ đến thời điểm này, có thể khẳng định công tác chuẩn bị cho Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI cơ bản đã được chuẩn bị tương đối đầy đủ, kỹ lưỡng, bám sát các chủ trương, định hướng lớn của Đảng, yêu cầu của thực tiễn và quy định của pháp luật.

Kết quả đó thể hiện tinh thần chủ động, tích cực, trách nhiệm và sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan hữu quan trong suốt thời gian qua.

Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI có ý nghĩa đặc biệt, không chỉ quyết định các vấn đề về tổ chức bộ máy, công tác nhân sự cấp cao của Nhà nước, các kế hoạch 5 năm mà còn tiến hành công tác lập pháp. Các luật, nghị quyết đều thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp; trong khi thời gian không có nhiều.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tất cả các cơ quan, nhất là các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ tiếp tục nỗ lực với tinh thần trách nhiệm cao, tranh thủ và tận dụng tối đa thời gian còn lại để hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo luật, nghị quyết, bảo đảm chất lượng tốt nhất, với sự thống nhất cao trước khi trình Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI phải thực hiện kỷ luật, kỷ cương nghiêm minh trong xây dựng pháp luật, chú ý nhất là vấn đề chất lượng lập pháp. Giám sát tối cao của Quốc hội, giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phải đi vào những vấn đề nóng bỏng của xã hội hiện nay, kiến nghị ngay đối với cơ quan liên quan, báo cáo với cấp có thẩm quyền để xử lý.

Cho biết chỉ còn 4 ngày nữa là đến Ngày khai mạc Kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu đối với những nội dung được xem xét tại phiên họp này, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khẩn trương tiếp thu đầy đủ ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội để hoàn thiện nội dung theo đúng kết luận, hoàn thành việc chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ, tài liệu gửi đại biểu Quốc hội trước khai mạc Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Văn phòng Quốc hội tiếp tục rà soát, chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng tất cả các điều kiện bảo đảm phục vụ Kỳ họp thứ nhất, từ cơ sở vật chất, kỹ thuật, hạ tầng công nghệ thông tin, các điều kiện bảo đảm cho chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội, đến công tác lễ tân, hậu cần, an ninh, an toàn, thông tin, tuyên truyền, y tế... Tất cả phải được chuẩn bị sẵn sàng, chủ động trong mọi tình huống, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho đại biểu Quốc hội và cho thành công của Kỳ họp.

Đối với việc tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, ngay sau phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các cơ quan của Quốc hội, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao và các cơ quan hữu quan khẩn trương triển khai thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; xây dựng kế hoạch cụ thể, xác định rõ nội dung, lộ trình, tiến độ, phân công rõ trách nhiệm, bảo đảm tiến hành rà soát bài bản, thực chất, hiệu quả.

Phiên họp thứ 56 cũng là phiên họp thường kỳ cuối cùng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã luôn đoàn kết, nỗ lực, trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ với Chính phủ, các cơ quan hữu quan để triển khai thực hiện khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, trong đó nhiều nhiệm vụ chưa từng có tiền lệ, quan trọng, phức tạp, góp phần vào thành công chung của Quốc hội khóa XV và sự phát triển chung của đất nước.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội trân trọng cảm ơn các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, tổ chức hữu quan đã luôn phối hợp chặt chẽ, trách nhiệm, để Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã được phân công.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mặc dù nhiệm kỳ khóa XV sắp kết thúc nhưng trách nhiệm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội vẫn còn rất lớn.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu bế mạc phiên họp. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Từ nay cho đến khi Quốc hội bầu ra Ủy ban Thường vụ Quốc hội và kiện toàn các cơ quan của Quốc hội khóa XVI, hoàn thành việc bàn giao giữa hai nhiệm kỳ, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, càng những ngày cuối nhiệm kỳ càng phải làm việc với tinh thần trách nhiệm cao hơn, bảo đảm mọi công việc được thực hiện liên tục, thông suốt, không để khoảng trống, không để gián đoạn./.

Theo TTXVN