Chủ tịch Quốc hội: Giám sát ngay vấn đề an toàn thực phẩm trong năm 2026

Sau vụ gần 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường, trong đó có cung cấp vào một số bếp ăn tập thể, kể cả trường học, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát ngay vấn đề an toàn thực phẩm trong năm 2026.

Tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 56, sáng 2/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo kết quả thực hiện Chương trình giám sát năm 2025 và những tháng đầu năm 2026, dự kiến Chương trình giám sát năm 2027 của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trình bày báo cáo, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Lê Thị Nga cho biết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã kiến nghị trình Quốc hội quyết định không tổ chức giám sát chuyên đề trong năm 2026.

Với năm 2027, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát kiến nghị Quốc hội giám sát tối cao chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách thủ tục hành chính trong quản lý nhà nước giai đoạn 2021-2026” (dự kiến giao Ủy ban Pháp luật và Tư pháp chủ trì tham mưu).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2021-2026” (dự kiến giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì tham mưu).

Ủy ban Dân nguyện và Giám sát cũng đề nghị giao Ủy ban Công tác đại biểu tổ chức giám sát chuyên đề “Hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu nhiệm kỳ 2026-2031 đến hết tháng 6/2027” để báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị báo cáo cần thể hiện đậm nét hơn những đổi mới trong hoạt động giám sát thời gian qua theo hướng giám sát phải “đúng vai thuộc bài”.

Với các chuyên đề giám sát, đề cập vụ việc gần 300 tấn thịt lợn bệnh tuồn ra thị trường thời gian qua, trong đó cung cấp vào cả trường học, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức giám sát ngay vấn đề an toàn thực phẩm trong năm 2026.

Cùng với đó, triển khai khẩn trương, đồng bộ công tác giám sát việc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật và những nội dung liên quan mục tiêu tăng trưởng hai con số.

Đặc biệt, theo Chủ tịch Quốc hội, cần bổ sung nội dung giám sát việc triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị để xem những cơ chế, chính sách Quốc hội ban hành ra sao, các bộ ngành, địa phương đã làm được gì.

Nhấn mạnh đất nước có tăng trưởng hai con số được hay không cũng phụ thuộc nhiều vào việc thực hiện Nghị quyết 57, Chủ tịch Quốc hội giao Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường chủ trì thực hiện.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị giám sát ngay trong năm 2026 với nội dung về cải cách thủ tục hành chính.

"Tôi vừa làm việc với Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay còn 40% thủ tục hành chính ở các bộ, ngành chưa chuyển về địa phương. Vì vậy cần giám sát xem 40% này nằm ở bộ nào, ở lĩnh vực nào để thấy rõ, để nói có sách, mách có chứng", Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Kết luận lại nội dung này, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất năm 2026 sẽ giám sát các nội dung về: triển khai Nghị quyết 57, tăng trưởng 2 con số, an toàn thực phẩm, cải cách thủ tục hành chính...

Trên cơ sở giám sát của các Ủy ban, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ quyết định vấn đề nào nâng lên thành giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, vấn đề nào nâng lên để Quốc hội giám sát tối cao.

