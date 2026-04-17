BĐBP tỉnh Thanh Hóa xếp thứ Nhất hội thi tiếng dân tộc Thái

Trong 2 ngày 16 và 17/4, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tổ chức Hội thi tiếng dân tộc Thái năm 2026. Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Trưởng Ban Tổ chức hội thi dự và phát biểu chỉ đạo.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đội thi.

Tham gia hội thi có 27 cán bộ, chiến sĩ đến từ Bộ đội Biên phòng 3 tỉnh: Sơn La, Thanh Hóa và Nghệ An. Đây là những cán bộ trực tiếp làm nhiệm vụ ở cơ sở, thường xuyên bám, nắm địa bàn, gắn bó mật thiết với đồng bào dân tộc thiểu số.

Phần thi tuyên truyền tập thể của Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Các thí sinh trải qua 3 phần thi gồm: tuyên truyền tập thể bằng hình thức sân khấu hóa, thi viết và thi nghe, nói.

Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Trưởng Ban Tổ chức hội thi phát biểu bế mạc.

Phát biểu tại hội thi, Đại tá Nguyễn Văn Khanh, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng, Trưởng Ban Tổ chức hội thi đánh giá cao công tác chuẩn bị của Ban Tổ chức và tinh thần tham gia nghiêm túc, trách nhiệm của các đơn vị. Các phần thi được đầu tư công phu, bám sát thực tiễn, thể hiện rõ khả năng vận dụng tiếng dân tộc trong công tác dân vận của cán bộ, chiến sĩ.

Đồng chí khẳng định, hội thi là dịp quan trọng để kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện; đồng thời nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ trong việc học và sử dụng tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc nơi biên giới.

Thông qua hội thi, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng kịp thời đánh giá thực chất trình độ, năng lực sử dụng tiếng dân tộc của cán bộ, chiến sĩ; qua đó phát hiện những khó khăn, hạn chế để đề ra giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng trong thời gian tới.

Thực tiễn cho thấy, tại các địa bàn biên giới, việc nắm vững và sử dụng thành thạo tiếng nói của đồng bào dân tộc thiểu số có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ phong tục, tập quán, đời sống của Nhân dân, từ đó nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động quần chúng.

Kết thúc hội thi, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa xếp thứ Nhất; Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La xếp thứ Nhì; Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An xếp thứ Ba.

Ở phần thi cá nhân có 24 đồng chí tham gia đều đạt loại giỏi. Trong đó, giải Nhất thuộc về Thượng tá QNCN Nguyễn Quang Ninh, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; giải Nhì thuộc về Trung tá QNCN Giàng A Đại, Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La; giả Ba thuộc về Trung tá Phạm Huy Hoàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa.

Hải Chuyền (CTV)