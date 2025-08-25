BĐBP tỉnh không để bị động bất ngờ trong phòng, chống bão số 5

Trước diễn biến nhanh của bão số 5, lực lượng BĐBP đã duy trì nghiêm quân số trực, cùng phương tiện, khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ Nhân dân.

Lực lượng BĐBP thông báo cho chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển về diễn biến của bão.

Với phương châm “4 tại chỗ”, các đồn, trạm Biên phòng đã chủ động phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các lực lượng. Tổ chức liên lạc, kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn. Đồng thời tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn và tuyên truyền ngư dân chấp hành nghiêm quy định phòng, chống bão. Các đơn vị tuyến biên giới đất liền rà soát các khu vực xung yếu, sẵn sàng phương án sơ tán dân.

Đồn biên phòng Nghi Sơn, Ban chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thanh Hóa triển khai lực lượng kêu gọi hướng dẫn tàu thuyền tránh trú bão số 5.

Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bố trí đầy đủ lực lượng, phương tiện, sẵn sàng cơ động thực hiện nhiệm vụ; phối hợp chặt chẽ với địa phương. Kiên quyết không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Công tác theo dõi, cập nhật thông tin bão được thực hiện thường xuyên. Các đơn vị sử dụng hiệu quả hệ thống thông tin cứu nạn, thường xuyên cắt cử cán bộ trực 24/24 đảm bảo thông tin không bị gián đoạn.

Đồn Biên phòng Sầm Sơn giúp dân di chuyển các phương tiện lên vị trí an toàn hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản.

Theo thông tin từ BĐBP tỉnh, hiện nay đơn vị duy trì trên 1.097 cán bộ, chiến sĩ 25 ô tô, 6 tàu, 10 xuồng các loại thực hiện nhiệm vụ ứng phó bão số 5.

Hoàng Lan