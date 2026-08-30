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Bắt đối tượng chém vợ, mẹ vợ rồi thay tên, trốn truy nã hơn 5 năm

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Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Huỳnh Ngọc Hiền (sinh năm 1979, trú tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) đã dùng dao chém vợ và mẹ vợ gây thương tích. Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn. Sau hơn 5 năm, đối tượng vừa bị lực lượng Công an Thanh Hóa bắt giữ tại thành phố Huế.

Bắt đối tượng chém vợ, mẹ vợ rồi thay tên, trốn truy nã hơn 5 năm

Do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Huỳnh Ngọc Hiền (sinh năm 1979, trú tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa) đã dùng dao chém vợ và mẹ vợ gây thương tích. Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn. Sau hơn 5 năm, đối tượng vừa bị lực lượng Công an Thanh Hóa bắt giữ tại thành phố Huế.

Bắt đối tượng chém vợ, mẹ vợ rồi thay tên, trốn truy nã hơn 5 năm

Đối tượng Huỳnh Ngọc Hiền.

Theo hồ sơ vụ án, Huỳnh Ngọc Hiền thường xuyên uống rượu rồi về nhà đánh đập vợ con. Ngày 28/1/2021, do nghi ngờ vợ có quan hệ tình cảm với người khác, Hiền xảy ra mâu thuẫn với vợ, sau đó dùng dao chém gây thương tích cho vợ là chị Đ.T.N (sinh năm 1988) và mẹ vợ là bà L.T.D (sinh năm 1942), cùng cư trú tại xã Xuân Du, tỉnh Thanh Hóa.

Sau khi gây án, Hiền bỏ trốn khỏi địa phương và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Như Thanh (cũ) ra Quyết định truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”.

Trong thời gian lẩn trốn, Hiền đổi tên thành Huỳnh Văn Chương, thường xuyên thay đổi nơi ở, nơi làm việc, không sử dụng điện thoại và cắt đứt liên lạc với gia đình để tránh bị phát hiện.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an từng bước làm rõ hành tung của Hiền.

Tổ truy nã thuộc Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa kiên trì rà soát, xác minh từng manh mối. Qua đó đã lần ra tung tích và xác định được nơi Hiền đang lẩn trốn tại thành phố Huế.

Bắt đối tượng chém vợ, mẹ vợ rồi thay tên, trốn truy nã hơn 5 năm

Bắt giữ đối tượng Huỳnh Ngọc Hiền.

Ngày 29/8/2026, Tổ truy nã phối hợp với Công an xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế triển khai phương án, bắt giữ Huỳnh Ngọc Hiền khi đối tượng đang lẩn trốn trên địa bàn.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã ngay trong ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, sau hơn 5 năm lẩn trốn, là kết quả của quá trình kiên trì rà soát, xác minh, truy tìm của lực lượng làm công tác truy nã Công an tỉnh Thanh Hóa.

Bắt đối tượng chém vợ, mẹ vợ rồi thay tên, trốn truy nã hơn 5 năm

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Thanh Hóa

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