Đêm 7/5 Thanh Hóa đón không khí lạnh, cục bộ có nơi mưa to đến rất to

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (6/5), một bộ phận không khí lạnh vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.

Khoảng đêm 7/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.

Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.

Trên biển, từ gần sáng 8/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động. Từ chiều tối và đêm 8/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.

Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

NM