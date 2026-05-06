Đêm 7/5 Thanh Hóa đón không khí lạnh, cục bộ có nơi mưa to đến rất to
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay (6/5), một bộ phận không khí lạnh vẫn đang nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc di chuyển xuống phía Nam.
Ảnh minh họa. Nguồn: TTXVN.
Khoảng đêm 7/5, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở khu vực Tây Bắc Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.
Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 21-24 độ C, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 21 độ C.
Khu vực Hà Nội, từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5 có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to; từ đêm 7/5 trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 22-24 độ C.
Trên biển, từ gần sáng 8/5, ở Bắc vịnh Bắc Bộ gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh cấp 4-5, giật cấp 6, sóng biển cao 1,0-2,0m, biển động. Từ chiều tối và đêm 8/5, vùng biển phía Đông Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 7-8, sóng biển cao 2,0-3,0m, biển động.
Cảnh báo khả năng xuất hiện thiên tai đi kèm: Từ chiều 7/5 đến ngày 8/5, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm. Từ chiều tối 7/5 đến ngày 8/5, khu vực từ Hà Tĩnh đến TP. Huế có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông, khả năng cao xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
NM
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu