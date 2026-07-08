Bảo vệ dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo an toàn trong doanh nghiệp

Ngày 8/7, Hiệp Hội doanh nhân nữ Thanh Hóa phối hợp với Hội đồng Doanh nhân nữ Việt Nam (VWEC) và Quỹ Châu Á tại Việt Nam tổ chức khóa đào tạo về bảo vệ dữ liệu và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) an toàn trong doanh nghiệp với sự tham gia của 40 nữ doanh nhân ở nhiều lĩnh vực sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

Hoạt động nằm trong khuôn khổ Dự án “Hỗ trợ phát triển doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ tại Việt Nam”, nhằm giúp cộng đồng nữ doanh nhân nâng cao kiến thức, kỹ năng về an toàn dữ liệu và ứng dụng công nghệ số.

Chương trình đào tạo nhắm mục tiêu trang bị kiến thức về bảo vệ dữ liệu trong môi trường số; nhận diện nguy cơ rò rỉ thông tin; các bước quản lý dữ liệu cá nhân; đồng thời, thực hành kỹ năng xây dựng “câu lệnh AI an toàn" nhằm giảm thiểu rủi ro và nâng cao hiệu quả ứng dụng trong kinh doanh.

Nguyễn Việt Long (CTV)