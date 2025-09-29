Bão số 10 đổ bộ, lực lượng chức năng phường Sầm Sơn căng mình khắc phục hậu quả

Do ảnh hưởng của bão số 10, từ chiều 28/9 đến rạng sáng ngày 29/9, trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá có mưa to, gió lớn kéo dài khiến nhiều nơi ngập lụt, chia cắt, gây thiệt hại về nhà cửa, hoa màu của người dân.

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đang khẩn trương gia cố bờ sông Thống Nhất, ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Tại khu vực bãi biển Sầm Sơn vào lúc 9 giờ sáng nay (29/9) gió vẫn rất lớn, sóng biển mạnh; tuyến đường Hồ Xuân Hương và nhiều tuyến đường khác trên địa bàn phường Sầm Sơn đã bị nước biển dâng cao gây ngập nặng. Cát, đá từ biển đổ vào, nhiều cây cối bị gió to gây gãy đổ. Hiện các lực lượng chức năng và Công an phường Sầm Sơn đang tích cực hỗ trợ Nhân dân thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn và giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, bão lũ.

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đang khẩn trương gia cố bờ sông Thống Nhất, ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Mưa to, nước biển dâng cao và nước từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều khu dân cư, nhiều tuyến đường trên địa bàn bị ngập nặng. Trong đó, khu phố Châu Lọc, phường Sầm Sơn do nước sông Thống Nhất dâng cao đã tràn qua bờ sông vào khu dân cư đe doạ sự an toàn của 188 hộ dân. Tại khu phố Châu Lọc, có 25,5 ha lúa chưa kịp gặt, khoảng 10ha nuôi trồng thủy sản đang bị đe dọa, nguy cơ thiệt hại rấy cao.

Lực lượng chức năng phường Sầm Sơn đang khẩn trương gia cố bờ sông Thống Nhất, ngăn nước tràn vào khu dân cư.

Trước tình hình diễn biến phức tạp và nguy hiểm của mưa bão, ngay từ 5 giờ sáng ngày 29/9, UBND phường Sầm Sơn đã khẩn trương chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng lực lượng quân sự và Công an có mặt tại khu phố Châu Lọc để khắc phục hậu quả ngập lụt. Mục tiêu đặt ra là khẩn trương gia cố bờ sông Thống Nhất, ngăn nước tràn vào khu dân cư và khẩn trương di dời người dân và tài sản đến nơi an toàn.

Lúc 9 giờ sáng nay biển Sầm Sơn sóng biển và gió vẫn còn rất mạnh.

Cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, Công an phường Sầm Sơn đã huy động tối đa lực lượng và các thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia hỗ trợ người dân. Lực lượng Công an đang nỗ lực hết mình cùng với các lực lượng chức năng và Nhân dân nhanh chóng khắc phục hậu quả tại khu phố Châu Lọc, triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân trên địa bàn tại các khu nguy hiểm.

Đình Hợp (CTV)