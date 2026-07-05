Bão số 1 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trưa 5/7, sau khi đi sâu vào đất liền phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), bão số 1 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới. Đây là bản tin cuối cùng về cơn bão số 1.

Ảnh: Hệ thống Giám sát thiên tai Việt Nam

Hồi 13 giờ ngày 5/7, tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 22,9 độ Vĩ Bắc; 108,3 độ Kinh Đông, trên khu vực tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới cấp 7 (50-61 km/giờ), giật cấp 9; di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc với tốc độ khoảng 10 km/giờ.

Dự báo trong 12 giờ tới, áp thấp nhiệt đới tiếp tục di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, suy yếu dần thành một vùng áp thấp và tan dần, không còn khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến Việt Nam.

Tuy nhiên, tình hình gió mạnh và sóng lớn ở phía Bắc Vịnh Bắc Bộ vẫn còn duy trì. Cơ quan khí tượng khuyến cáo các phương tiện hoạt động trên biển và người dân cần tiếp tục theo dõi các bản tin dự báo thời tiết nguy hiểm trên biển để chủ động các biện pháp bảo đảm an toàn.

LP