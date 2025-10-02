Báo động thực trạng người dùng cao tuổi tại Mỹ bị lừa đảo trên mạng xã hội

Ngày 2/10, tổ chức phi lợi nhuận mang tên Dự án Minh bạch công nghệ ( Tech Transparency Project - TTP) cho biết có tới 63 tài khoản đã chi tổng cộng 49 triệu USD cho quảng cáo lừa đảo có nội dung chính trị trên các nền tảng của Meta, bao gồm Facebook và Instagram.

Biểu tượng Meta và Facebook trên màn hình điện thoại thông minh. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Các chiến dịch quảng cáo lừa đảo thường tập trung quảng bá các khoản “trợ cấp kích cầu,” “ thẻ chi tiêu chính phủ” và “ chi trả bảo hiểm y tế” giả mạo. Đối tượng nhắm tới là nhóm người dùng cao tuổi.

Theo báo cáo của TTP, để tiếp cận nạn nhân, các đối tượng lừa đảo đã tận dụng triệt để tiến bộ của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI), nhận thức mơ hồ của người dùng về các chương trình an sinh xã hội và quy trình kiểm duyệt nội dung thiếu chặt chẽ của Meta.

TTP cho biết toàn bộ 63 tài khoản quảng cáo nói trên - vốn đã đăng tải hơn 150.600 mẫu quảng cáo lừa đảo có nội dung chính trị, đều từng bị Meta gỡ quảng cáo trong 12 tháng qua do vi phạm chính sách của tập đoàn. Tuy nhiên, tính đến ngày 30/9, gần 50% các tài khoản này vẫn tiếp tục hoạt động.

Bên cạnh đó, Meta được cho là đã vô hiệu hóa 35 tài khoản quảng cáo. Tuy vậy, động thái này bị lên án là chậm trễ khi chỉ được tiến hành sau khi các tài khoản lừa đảo đã phát đi hàng chục, thậm chí hàng trăm nội dung lừa đảo. Trong đó, TPP nhấn mạnh có 6 tài khoản đã chi hơn 1 triệu USD trước khi bị khóa hoặc xóa tài khoản.

Cụ thể, một tài khoản lừa đảo được TTP nhận diện mang tên “Trung tâm Xác nhận điều kiện nhận trợ cấp” (Relief Eligibility Center) đã phát một đoạn video sử dụng công nghệ deepfake, trong đó mạo danh Tổng thống Donald Trump đưa ra lời hứa về việc phát “trợ cấp kích cầu” cho người dân Mỹ từ tháng 4-5/2025.

Video này mô phỏng một bài phát biểu của ông Trump tại Vườn hồng Nhà Trắng hồi đầu tháng 4. Tuy nhiên, TTP phát hiện phần lời trong quảng cáo không khớp với nội dung bản ghi chính thức từ sự kiện.

Quảng cáo này hướng người xem đến một trang web có tiêu đề “ Nhận ngay tấm séc 5.000 USD miễn phí từ Tổng thống Trump.” Hành vi lừa đảo này được cho là nhắm đến người dùng trên 65 tuổi tại hơn 20 bang của Mỹ.

Trong nhiều năm qua, các tổ chức kiểm chứng thông tin chuyên nghiệp tại Mỹ đã liên tục cảnh báo về các chiêu trò giả mạo “trợ cấp kích cầu” lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội.

Cụ thể, hồi tháng 8, Ủy ban Thương mại liên bang Mỹ (FTC) báo cáo rằng số lượng đơn khiếu nại từ người dùng cao tuổi về việc bị chiếm đoạt các khoản tiền trị giá từ 10.000 USD trở lên, thậm chí là toàn bộ số tiền tiết kiệm cả đời, đã tăng gấp hơn 4 lần so với năm 2020.

Meta hiện đứng trước cáo buộc thiếu trách nhiệm trước hiện trạng ngày càng nghiêm trọng của các hành vi lừa đảo dù trước đó, nền tảng này đã tuyên bố sẽ “đầu tư xây dựng các biện pháp phòng vệ kỹ thuật mới” trong bối cảnh “những tài khoản lừa đảo liên tục thay đổi chiến thuật nhằm né tránh hệ thống kiểm duyệt và phát hiện nội dung lừa đảo”./.

Theo TTXVN