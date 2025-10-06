Bảo đảm tiến độ tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu

Chiều 6/10, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Dự hội nghị có đại diện các sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa - Ninh Bình, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, thực hiện Kế hoạch số 205/KH-UBND, ngày 25/9/2025 của UBND tỉnh về tổ chức Lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2025, các đơn vị được giao nhiệm vụ đã và đang tích cực triển khai các nội dung công việc liên quan đến công tác khánh tiết, hậu cần.

Các nội dung cho chương trình truyền hình trực tiếp lễ tôn vinh trên kênh TTV của Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa; công tác thông tin tuyên truyền, các hoạt động chào mừng cũng đang được các đơn vị khẩn trương chuẩn bị, thực hiện.

Về việc xét chọn các doanh nghiệp, doanh nhân để tôn vinh, khen thưởng, Sở Nội vụ đã tiếp nhận nhận 105 hồ sơ và lấy ý kiến các ngành, đơn vị liên quan, qua đó thẩm định được 45 tập thể, 23 doanh nhân đủ điều kiện đề xuất tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến của các sở, ngành tại hội nghị về việc chấp hành pháp luật cũng như kết quả sản xuất, kinh doanh, đóng góp cho kinh tế - xã hội của các doanh nghiệp, doanh nhân, hội nghị thống nhất đề xuất 79 doanh nghiệp, doanh nhân được tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Hội nghị cũng thống nhất lựa chọn phương án maket; nghe báo cáo tiến độ xây dựng kịch bản chương trình truyền hình trực tiếp; bổ sung, điều chỉnh các tiết mục văn nghệ; triển khai công tác an ninh trật tự, bảo đảm nguồn điện... để lễ tôn vinh diễn ra trọn vẹn, trang trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đánh giá cao công tác chuẩn bị và phối hợp tích cực của các sở, ngành, đơn vị liên quan trong việc triển khai nhiệm vụ tổ chức lễ tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu tỉnh Thanh Hóa năm 2025.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, phối hợp khẩn trương hoàn thiện công tác tham mưu khen thưởng doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu năm 2025. Cùng với đó, thống nhất các chương trình, kịch bản chi tiết và hoàn thiện kịch bản clip trình chiếu trong chương trình truyền hình trực tiếp và kịch bản chương trình nghệ thuật chào mừng tại lễ tôn vinh.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thống nhất địa điểm, hội trường tổ chức lễ tôn vinh bảo đảm quy mô, số lượng, chất lượng; chuẩn bị công tác lễ tân, hậu cần, lễ tiết và các điều kiện phục vụ tổ chức thành công lễ tôn vinh.

Hải Đăng