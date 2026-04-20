Bảo đảm cung ứng điện trước áp lực phụ tải

Ngành điện dự báo nhu cầu sử dụng điện năm 2026 tiếp tục tăng trưởng hai con số. Trong khi các nhà máy nỗ lực nguồn cung ổn định, các đơn vị truyền tải, phân phối cũng đang tập trung vận hành hệ thống linh hoạt, giảm thiểu rủi ro, chủ động thích ứng với áp lực phụ tải ngày càng gia tăng.

Vận hành sản xuất tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Chủ động từ nguồn phát

Thanh Hóa hiện có 19 nhà máy sản xuất điện với tổng công suất hơn 2.488MW. Bên cạnh đó, toàn tỉnh có 5 hệ thống phát điện tận dụng nhiệt dư với tổng công suất 99,2MW; 1 hệ thống phát điện tự dùng của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn công suất 349,4MW và hàng trăm hệ thống điện mặt trời mái nhà, góp phần bổ sung nguồn điện, từng bước bảo đảm cung ứng ổn định cho sản xuất và đời sống dân sinh.

Tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, những tháng đầu năm tỷ lệ khả dụng của tổ máy đạt 99,96%. Trước nhu cầu điện được dự báo tăng trưởng cao trong năm nay, nhà máy đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các tổ máy phù hợp với chu kỳ vận hành; đồng thời chuẩn bị đầy đủ nhân lực, vật tư, thiết bị thay thế. Theo kế hoạch điều độ, năm 2026 nhà máy dự kiến cung ứng khoảng 7,78 tỷ kWh lên lưới điện quốc gia, tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng khu vực và cả nước.

Theo anh Nguyễn Văn Quảng, Trưởng ca vận hành Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, để bảo đảm an toàn cho con người và thiết bị, đồng thời nâng cao tính khả dụng của tổ máy, tất cả các vị trí vận hành đều tuân thủ nghiêm quy trình kỹ thuật và quy định môi trường, phối hợp chặt chẽ với các cấp điều độ; thường xuyên theo dõi thông số kỹ thuật để kịp thời phát hiện, xử lý các bất thường.

“Trước mùa nắng nóng, nhà máy triển khai đồng bộ các giải pháp như rà soát toàn bộ thiết bị, thực hiện sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ. Công ty cũng chủ động chuẩn bị vật tư dự phòng, nhân lực nhà thầu để sẵn sàng xử lý khi phát sinh sự cố; đồng thời diễn tập phương án ứng phó sự cố, tăng cường phối hợp giữa các bộ phận nhằm bảo đảm vận hành an toàn, liên tục”, anh Quảng cho biết.

Áp lực phụ tải và yêu cầu điều hành linh hoạt

Trước áp lực phụ tải gia tăng trong mùa cao điểm, Truyền tải điện Thanh Hóa đang tập trung rà soát, bảo dưỡng thiết bị, kiểm soát phụ tải và triển khai đồng bộ các phương án vận hành an toàn hệ thống lưới điện 220kV, 500kV.

Theo ông Nguyễn Trường Giang, Phó Truyền tải điện Thanh Hóa, đơn vị hiện đang quản lý, vận hành 5 trạm biến áp 220kV và 2 trạm biến áp 500kV với tổng dung lượng khoảng 2.100MVA; tổng chiều dài đường dây 500kV hơn 556km và đường dây 220kV gần 578km. Với quy mô xấp xỉ 30 tỷ kWh mỗi năm, hệ thống lưới truyền tải không chỉ giữ vai trò then chốt đối với sản xuất và đời sống dân sinh trong tỉnh, mà còn là “mắt xích” quan trọng bảo đảm khả năng truyền tải điện liên miền.

"Năm 2026, đơn vị đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý vận hành. Toàn bộ tuyến đường dây sẽ được kiểm tra bằng thiết bị bay không người lái (UAV), kết hợp quét LiDAR và xây dựng dữ liệu đường bay tự động, qua đó giảm tối đa yếu tố thủ công, nâng cao khả năng dự báo và phát hiện sớm sự cố. Việc ứng dụng các giải pháp công nghệ trong vận hành lưới truyền tải không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả quản lý, mà còn là bước đi quan trọng trong quá trình hiện đại hóa hệ thống điện, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện an toàn, ổn định trong bối cảnh nhu cầu phụ tải tiếp tục gia tăng", ông Giang cho biết.

Theo Công ty Điện lực Thanh Hóa (ĐLTH) năm 2026 công suất đỉnh toàn tỉnh có thể đạt khoảng 1.964MW, tăng hơn 18% so với năm 2025. Trong đó, cơ cấu phụ tải cho ngành công nghiệp - xây dựng chiếm tới 58,83%. Đáng chú ý, dây chuyền 2 của Nhà máy Gang thép Nghi Sơn dự kiến đăng ký công suất 225MW, sẽ tiếp tục tạo áp lực lớn lên hệ thống điện trong thời gian tới.

Để bảo đảm cấp điện an toàn, liên tục đến khách hàng, ĐLTH đang đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng, đặc biệt là các công trình chống quá tải, san tải tại khu vực đô thị, khu công nghiệp và du lịch. Công tác sửa chữa, bảo dưỡng lưới điện được triển khai đồng bộ, kết hợp vệ sinh cách điện và xử lý triệt để các tồn tại trên hệ thống. Trong giai đoạn 2024-2025, đơn vị đã đưa vào vận hành 8 trạm biến áp 110kV với tổng công suất 343MW; đồng thời nâng công suất 6 trạm biến áp và cải tạo, xây dựng 4 tuyến đường dây 110kV. Ở cấp lưới trung và hạ áp, năm 2025 đã hoàn thành đóng điện 75 dự án với tổng mức đầu tư gần 875 tỷ đồng; dự kiến năm 2026 tiếp tục đóng điện 67 dự án với tổng mức đầu tư gần 818 tỷ đồng. Các dự án này sẽ góp phần nâng cao năng lực cấp điện, giảm tổn thất điện năng và cải thiện chất lượng điện áp.

Công ty cũng thành lập các đội xung kích kỹ thuật, trực tiếp rà soát, xử lý các khiếm khuyết trên đường dây và trạm biến áp, nhất là tại những khu vực có điều kiện vận hành phức tạp, có chỉ số sự cố và tổn thất điện năng cao. Mục tiêu là hoàn thành xử lý toàn bộ tồn tại trước ngày 30/4/2026, qua đó nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm tổn thất điện năng trên toàn hệ thống.

Song song với đó, hoạt động kiểm tra, giám sát được ĐLTH tăng cường tại tất cả các đơn vị trực thuộc trước mùa nắng nóng. Các công nghệ như flycam, camera nhiệt được đẩy mạnh ứng dụng để phát hiện sớm nguy cơ mất an toàn trên lưới điện. Công tác điều hành phụ tải tiếp tục được triển khai hiệu quả thông qua chương trình điều chỉnh phụ tải (DR), với sự phối hợp chặt chẽ của các khách hàng sử dụng điện lớn.

Bài và ảnh: Tùng Lâm