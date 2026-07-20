Bảo đảm cung ứng đầy đủ năng lượng cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân

Chiều 20/7, Sở Công thương tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2026, triển khai Kế hoạch số 259/KH-UBND của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Quang cảnh hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, tỉnh Thanh Hóa tiếp tục bảo đảm cung ứng đầy đủ, ổn định nhu cầu về năng lượng như điện, xăng dầu, khí đốt cho sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân. Đặc biệt, toàn tỉnh không để xảy ra tình trạng thiếu hụt năng lượng đầu vào.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại hội nghị.

Đến nay, toàn tỉnh có 19 nhà máy điện đang vận hành ổn định với tổng công suất 2.488,36 MW. Sản lượng điện sản xuất trong 6 tháng đạt hơn 8,2 tỷ kWh, tăng gần 13% so với cùng kỳ; điện năng thương phẩm đạt hơn 4,8 tỷ kWh, tăng 15,5% so với cùng kỳ. Tỷ lệ các nguồn năng lượng tái tạo trong tổng cung năng lượng sơ cấp trên địa bàn tỉnh đạt khoảng 32%; 100% thôn, bản có điện lưới quốc gia với tỷ lệ hộ dân có điện đạt gần 99,8%.

Trong lĩnh vực chế biến dầu khí, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tiếp tục vận hành ổn định, với tổng sản lượng sản xuất 6 tháng đạt hơn 4,76 triệu tấn, giá trị sản xuất ước đạt 104 nghìn tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2025.

Ngành công thương đã tham mưu cho tỉnh tập trung rà soát đề xuất cắt giảm 30-50% thời gian thực hiện và phân cấp, ủy quyền một số thủ tục, điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực năng lượng.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án năng lượng quy mô lớn, trọng điểm. Đồng thời tăng cường công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả; bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu.

Lãnh đạo Công ty Điện lực Thanh Hóa phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ngành công thương tiếp tục phối hợp với các ngành, các địa phương có liên quan tham mưu cho tỉnh rà soát, cụ thể hóa các nội dung Quy hoạch điện VIII và Quy hoạch tỉnh để cập nhật vào các quy hoạch xây dựng, đô thị, sử dụng đất, làm cơ sở thực hiện đầu tư xây dựng các dự án năng lượng.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ cho các dự án trọng điểm như: Dự án LNG Nghi Sơn, LNG Công Thanh, các hệ thống lưới điện và kho dự trữ. Đồng thời nghiên cứu cơ chế khuyến khích điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ; đẩy mạnh số hóa, liên thông các thủ tục hành chính để tạo đà bứt phá cho ngành năng lượng địa phương.

Thanh Thảo