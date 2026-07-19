Thắp lửa khát vọng làm giàu của thanh niên

Những trang trại tổng hợp, những vườn cây ăn quả, hay các mô hình nuôi con đặc sản do thanh niên làm chủ đã và đang mang lại hiệu quả cao không chỉ khẳng định tinh thần xung kích, dám nghĩ, dám làm của tuổi trẻ, mà còn góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Anh Bùi Văn Sinh, thôn Cát Tân, xã Thượng Ninh thành công với mô hình trang trại chăn nuôi tổng hợp.

Với mong muốn làm giàu trên chính mảnh đất quê hương, từ năm 2025, thanh niên Bùi Văn Sinh, thôn Cát Tân, xã Thượng Ninh đã bắt tay vào việc cải tạo diện tích đất vườn của gia đình để đầu tư khởi nghiệp từ mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm.

Chia sẻ về những ngày đầu khởi nghiệp, anh Bùi Văn Sinh cho biết, việc cải tạo đất và đầu tư xây dựng chuồng trại đòi hỏi nguồn vốn lớn, trong khi kinh nghiệm chăn nuôi của bản thân còn hạn chế nên không tránh khỏi những khó khăn ban đầu. Tuy nhiên, với sự quan tâm, hỗ trợ của đoàn thanh niên xã, cùng tinh thần chủ động học hỏi qua các mô hình chăn nuôi hiệu quả trong và ngoài địa phương, tìm hiểu thêm kiến thức trên mạng xã hội, anh từng bước tích lũy được kinh nghiệm trong chăm sóc đàn lợn, đặc biệt là xây dựng khẩu phần dinh dưỡng hợp lý và thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Bên cạnh đó, anh cũng tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ tại nhiều địa phương trong và ngoài tỉnh thông qua các kênh trực tiếp và mạng xã hội. Nhờ vậy, mỗi năm gia đình anh xuất bán 2 lứa lợn thương phẩm, sản lượng khoảng 5 tấn/lứa, mang lại doanh thu khoảng 300 triệu đồng.

Không dừng lại ở mô hình chăn nuôi lợn thương phẩm, anh Bùi Văn Sinh tiếp tục mở rộng sản xuất với mô hình nuôi ếch thương phẩm kết hợp nuôi cá và trồng các loại cây ăn quả. Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật chăm sóc, các mô hình này đều phát huy hiệu quả, mang lại nguồn thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Không chỉ năng động trong phát triển kinh tế, anh Sinh còn là đoàn viên, thanh niên tiêu biểu của xã Thượng Ninh, luôn tích cực tham gia các phong trào do địa phương phát động và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên phát triển sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập, vươn lên làm giàu trên chính quê hương.

Theo Bí thư Đoàn xã Thượng Ninh, Lê Kim Tính: "Đoàn xã luôn quan tâm hỗ trợ đoàn viên, thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, khuyến khích thanh niên mạnh dạn xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp với điều kiện thực tế địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh tư vấn, giới thiệu các nguồn vốn vay ưu đãi, hỗ trợ đào tạo nghề, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, kết nối tiêu thụ sản phẩm, giúp thanh niên có thêm điều kiện phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, trên địa bàn xã ngày càng có nhiều mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ, hiệu quả cao như, mô hình chăn nuôi gà của chị Bùi Thị Huyền, thôn Đồng Tâm; mô hình trồng cây ăn quả, kết hợp nuôi cá của anh Nguyễn Văn Trường, Bí thư chi đoàn thôn Vân Thượng...

Tại nhiều địa phương khác trong tỉnh, hiện có khá nhiều mô hình phát triển kinh tế do thanh niên làm chủ đã, đang mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thống kê từ Tỉnh đoàn Thanh Hóa, trong 6 tháng năm 2026, trên địa bàn tỉnh đã thành lập mới 67 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh do thanh niên làm chủ; thành lập 10 câu lạc bộ thanh niên phát triển kinh tế và đang duy trì hiệu quả 800 mô hình “Bí thư chi đoàn tiên phong khởi nghiệp”.

Để đồng hành cùng thanh niên trong khởi nghiệp, lập nghiệp, Tỉnh đoàn đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp trong thanh niên. Tích cực mở các lớp tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp với nhiều hoạt động thiết thực.

Các hình thức hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp tiếp tục được đa dạng hóa, từ tư vấn, đào tạo đến hỗ trợ vốn vay, kết nối thị trường, hoạt động quản lý và phân bổ nguồn vốn vay ưu đãi. Trong 6 tháng năm 2026, Tỉnh đoàn đã trao 10 tỷ đồng nguồn vốn vay cho thanh niên khởi nghiệp tại 10 địa phương trong tỉnh. Từ đó, tạo điều kiện cho thanh niên vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho bản thân và gia đình.

Bài và ảnh: Nguyễn Đạt