Đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông miền núi

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các công trình giao thông trọng điểm ở khu vực miền núi Thanh Hóa đang được các chủ đầu tư, nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công. Những tuyến đường mới không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, giao thương mà còn mở ra động lực phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh tại các xã vùng biên.

Nhà thầu thi công tranh thủ thời tiết để mở đường, kè taluy Dự án đường giao thông từ bản Thủy Thành đi bản Khà, bản Mùa Xuân (xã Sơn Thủy). Ảnh: Đình Giang

Những ngày tháng 7, trên công trường dự án đường giao thông từ bản Thủy Thành đi bản Khà, bản Mùa Xuân (xã Sơn Thủy), không khí thi công diễn ra khẩn trương. Máy xúc, máy ủi liên tục bạt taluy, xử lý nền yếu; xe vận chuyển vật liệu nối nhau vào công trường, trong khi nhiều tổ công nhân tranh thủ đổ bê tông những đoạn đã đủ điều kiện. Dự án có tổng mức đầu tư 80 tỷ đồng, chiều dài hơn 10,7km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn. Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ kết nối đồng bộ các bản của xã Sơn Thủy, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đáp ứng yêu cầu bảo đảm quốc phòng - an ninh khu vực biên giới.

Cách đó không xa, dự án đường giao thông từ bản Ché Lầu (xã Na Mèo) đi bản Mùa Xuân, bản Khà (xã Sơn Thủy) cũng đang bước vào giai đoạn hoàn thiện. Tuyến đường dài gần 10km, có tổng mức đầu tư gần 44 tỷ đồng, do Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Đến nay, khối lượng thi công đạt khoảng 90%, nhiều hạng mục đang được gấp rút hoàn thiện để sớm đưa công trình vào khai thác. Theo đại diện Công ty CP Xây dựng và Phát triển hạ tầng số 18, đơn vị thi công dự án, quá trình triển khai thi công gặp nhiều khó khăn do địa hình đồi núi chia cắt, việc vận chuyển vật liệu mất nhiều thời gian, trong khi nguồn cung khan hiếm, giá vật liệu tăng cao. Nhiều đoạn tuyến phải đào cắt taluy lớn, thời tiết miền núi diễn biến thất thường khiến tiến độ có lúc bị gián đoạn. Để bù lại tiến độ, đơn vị đã huy động tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức tăng ca, tăng kíp khi thời tiết thuận lợi, tập trung thi công nền đường, hệ thống thoát nước và mặt đường, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch.

Hai dự án giao thông đang triển khai có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của các xã biên giới Sơn Thủy, Na Mèo. Ông Mạc Văn Tới, Chủ tịch UBND xã Sơn Thủy, cho biết: "Đối với đồng bào Mông sinh sống tại các bản Ché Lầu, Mùa Xuân, Xía Nọi, những tuyến đường đang được đầu tư là niềm mong mỏi suốt nhiều năm qua. Trước đây, việc đi lại chủ yếu trên những con đường đất nhỏ hẹp, nhiều đoạn dốc cao, đá lở. Mỗi mùa mưa, đường trơn trượt khiến việc vận chuyển nông sản, đưa học sinh đến trường hay tiếp cận các dịch vụ y tế gặp rất nhiều khó khăn.

Để góp phần đẩy nhanh tiến độ dự án, chính quyền địa phương đã phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động người dân tạo điều kiện để các đơn vị thi công triển khai thuận lợi; đồng thời thường xuyên bám sát hiện trường, kịp thời tháo gỡ khó khăn phát sinh. Địa phương kỳ vọng các công trình sớm hoàn thành, tạo thuận lợi cho người dân đi lại, thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững và tăng cường kết nối các khu dân cư vùng biên.

Hiện nay, Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa đang quản lý, triển khai 38 dự án hạ tầng trên địa bàn các xã miền núi của tỉnh, gồm các công trình giao thông, khu tái định cư và nhiều dự án phục vụ phát triển dân sinh khác. Phần lớn các công trình đều thi công trong điều kiện địa hình phức tạp, thời tiết khắc nghiệt, nhất là khi mùa mưa bão đang đến gần.

Ông Đoàn Khả Phú, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, cho biết: “Để đảm bảo tiến độ các dự án, ban thường xuyên kiểm tra hiện trường, đôn đốc các nhà thầu tranh thủ thời tiết thuận lợi, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức tăng ca, tăng kíp đối với những hạng mục đủ điều kiện thi công”.

“Từ nay đến trước cao điểm mùa mưa bão đang là “thời gian vàng” để triển khai các hạng mục nền đường, taluy, thoát nước và bê tông mặt đường. Vì vậy, ban yêu cầu các nhà thầu tranh thủ tối đa điều kiện thời tiết thuận lợi, huy động nhân lực, máy móc thi công liên tục, thậm chí tăng ca đêm để đẩy nhanh tiến độ”, ông Phú nhấn mạnh.

Đình Giang