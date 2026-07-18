Tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất công nghiệp

6 tháng đầu năm 2026, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành của Thanh Hóa tăng 10,74% so với cùng kỳ năm trước. 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ lực ghi nhận mức tăng trưởng, cho thấy khu vực sản xuất tiếp tục là động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Trong bối cảnh đó, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa được xem là một trong những giải pháp quan trọng giúp doanh nghiệp chủ động nguồn cung nguyên liệu, giảm phụ thuộc vào nhập khẩu, gia tăng giá trị sản xuất và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bamboo Vina (xã Hà Trung) tăng tỷ lệ nội địa hóa trong sản xuất góp phần nâng cao năng suất.

Là doanh nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm từ tre, luồng phục vụ xuất khẩu, Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Bamboo Vina (xã Hà Trung) xác định nâng cao tỷ lệ nội địa hóa không chỉ là giải pháp giảm chi phí sản xuất mà còn là chiến lược gia tăng giá trị cho sản phẩm và nâng cao sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Thay vì phụ thuộc vào nguồn nguyên liệu bên ngoài, doanh nghiệp tập trung xây dựng chuỗi cung ứng khép kín ngay từ vùng nguyên liệu trong nước thông qua liên kết với các hộ dân, cơ sở thu mua và đơn vị sơ chế tre, luồng tại Thanh Hóa và các địa phương lân cận. Cùng với đó, doanh nghiệp ưu tiên sử dụng bao bì, vật tư và nhiều dịch vụ kỹ thuật do các doanh nghiệp trong nước cung ứng, từng bước hình thành mạng lưới sản xuất có tính liên kết cao.

Theo doanh nghiệp, việc gia tăng tỷ lệ nội địa hóa không chỉ giúp chủ động nguồn nguyên liệu, kiểm soát tốt hơn chất lượng đầu vào và tiến độ sản xuất mà còn giảm đáng kể chi phí vận chuyển, hạn chế những tác động từ biến động của thị trường quốc tế. Quan trọng hơn, mỗi khâu sản xuất được thực hiện trong nước đều góp phần giữ lại giá trị gia tăng cho nền kinh tế, tạo thêm việc làm cho người lao động, nâng cao giá trị của cây tre, cây luồng và thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ, logistics, bao bì và dịch vụ kỹ thuật. Đây cũng là nền tảng để Bamboo Vina đáp ứng tốt hơn các yêu cầu ngày càng khắt khe của thị trường xuất khẩu về khả năng truy xuất nguồn gốc, phát triển bền vững và tính ổn định của chuỗi cung ứng.

Những năm gần đây, nhiều doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn Thanh Hóa đã chủ động tái cơ cấu chuỗi cung ứng theo hướng ưu tiên sử dụng nguyên liệu, vật tư, linh kiện và dịch vụ do các doanh nghiệp trong nước cung ứng khi đáp ứng yêu cầu về chất lượng và giá thành. Cùng với việc đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực sản xuất, các doanh nghiệp từng bước mở rộng mạng lưới đối tác trong nước, hình thành chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ.

Việc gia tăng sử dụng nguyên liệu và dịch vụ nội địa mang lại nhiều lợi ích thiết thực. Doanh nghiệp có thể chủ động hơn về nguồn cung, rút ngắn thời gian giao hàng, giảm chi phí logistics, đồng thời hạn chế những rủi ro do biến động giá nguyên liệu và gián đoạn chuỗi cung ứng quốc tế. Không chỉ vậy, việc ưu tiên sử dụng sản phẩm trong nước còn tạo thêm cơ hội cho các doanh nghiệp sản xuất nguyên liệu, bao bì, cơ khí, điện, điện tử và dịch vụ kỹ thuật tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị sản xuất, góp phần nâng cao năng lực của ngành công nghiệp hỗ trợ.

Nhiều doanh nghiệp công nghiệp khác trên địa bàn tỉnh đang từng bước xây dựng chuỗi cung ứng theo hướng tăng cường sử dụng nguyên liệu, vật tư và dịch vụ trong nước. Tại Công ty CP Dụng cụ thể thao Delta, xã Hoằng Hóa, cùng với việc đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại đáp ứng các đơn hàng xuất khẩu, doanh nghiệp chú trọng mở rộng hợp tác với các nhà cung ứng nội địa đối với nhiều loại vật tư, phụ kiện, bao bì và dịch vụ hỗ trợ sản xuất. Theo doanh nghiệp, việc ưu tiên sử dụng các sản phẩm, dịch vụ trong nước khi đáp ứng yêu cầu về chất lượng không chỉ giúp giảm chi phí nhập khẩu, rút ngắn thời gian giao hàng mà còn nâng cao tính chủ động trong tổ chức sản xuất.

Tuy nhiên, nhìn từ thực tiễn phát triển công nghiệp của Thanh Hóa, tỷ lệ nội địa hóa ở nhiều ngành vẫn chưa tương xứng với tiềm năng. Phần lớn doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn có quy mô nhỏ, năng lực tài chính và trình độ công nghệ còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu khắt khe về chất lượng, tiêu chuẩn kỹ thuật và tiến độ giao hàng của các doanh nghiệp sản xuất lớn. Nhiều nguyên liệu đầu vào, linh kiện và thiết bị chuyên dụng vẫn phải nhập khẩu, nhất là trong các lĩnh vực cơ khí chế tạo, điện - điện tử và công nghiệp công nghệ cao. Mối liên kết giữa doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp lớn với doanh nghiệp trong tỉnh còn chưa chặt chẽ, khiến cơ hội tham gia sâu vào chuỗi cung ứng vẫn còn hạn chế.

Thực tế cho thấy, khi các doanh nghiệp đầu chuỗi ưu tiên sử dụng nguyên liệu, vật tư và dịch vụ của doanh nghiệp trong nước sẽ tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực đối với toàn bộ hệ sinh thái công nghiệp. Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có thêm cơ hội đầu tư máy móc, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các doanh nghiệp sản xuất. Đây cũng là nền tảng để hình thành những chuỗi liên kết bền vững giữa doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp cung ứng ngay tại địa phương.

Theo đánh giá của Sở Công Thương, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa không đơn thuần là thay thế hàng nhập khẩu bằng hàng sản xuất trong nước mà còn là quá trình nâng cao năng lực của cả hệ sinh thái công nghiệp. Muốn gia tăng tỷ lệ nội địa hóa, bên cạnh nỗ lực của doanh nghiệp sản xuất, cần tiếp tục phát triển công nghiệp hỗ trợ, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm, tăng cường kết nối cung - cầu giữa doanh nghiệp sản xuất với doanh nghiệp cung ứng trong nước và tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Bài và ảnh: Chi Phạm