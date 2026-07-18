Tháo gỡ điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy tăng trưởng

Sáng 18/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp với chủ đề “Tháo gỡ điểm nghẽn-Khơi thông nguồn lực-Thúc đẩy tăng trưởng". Cùng dự có các Phó Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đến dự Hội nghị Thường trực Chính phủ với cộng đồng doanh nghiệp - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Năm 2026 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2026-2030, mở đầu giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn về tốc độ tăng trưởng, năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh. Trong 6 tháng đầu năm 2026, kinh tế vĩ mô tiếp tục ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn cơ bản được bảo đảm; công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, du lịch, xuất khẩu và đầu tư nước ngoài tiếp tục phục hồi. Công tác hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, phân cấp, phân quyền và xử lý các dự án vướng mắc được thúc đẩy quyết liệt hơn.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng chủ trì hội nghị. Ảnh: Thanh Giang

Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn tới đòi hỏi một bước chuyển căn bản trong tư duy và phương thức điều hành: từ “ổn định để phát triển” sang “ổn định để bứt phá”; từ “cải thiện môi trường kinh doanh” sang “kiến tạo lợi thế cạnh tranh quốc gia”; từ “hỗ trợ doanh nghiệp” sang “trao quyền, tạo điều kiện và dẫn dắt” doanh nghiệp trở thành lực lượng chủ công của tăng trưởng. Trọng tâm không chỉ là tháo gỡ khó khăn trước mắt, mà phải khơi thông đồng bộ các nguồn lực về vốn, đất đai, hạ tầng, công nghệ, nhân lực và thị trường; đồng thời hình thành hệ sinh thái liên kết thực chất giữa doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân và doanh nghiệp FDI.

Đến hết tháng 6/2026, cả nước có gần 1,062 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, với tổng vốn đăng ký trên 30,6 triệu tỷ đồng. Khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, tạo việc làm cho trên 17,6 triệu lao động và đóng góp chủ yếu vào kim ngạch xuất nhập khẩu.

Niềm tin và động lực gia nhập thị trường có chuyển biến tích cực. Trong 6 tháng đầu năm, gần 170 nghìn doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường, tăng 11,2%, trong đó gần 111,7 nghìn doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,5%. Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới đạt khoảng 1,4 triệu tỷ đồng, tăng 64,8%; bình quân đạt 12,22 tỷ đồng/doanh nghiệp, tăng 35,7%. Tỷ lệ doanh nghiệp hoạt động có lãi năm 2025 đạt 42,6%, tăng 5,5 điểm phần trăm so với năm 2024.

Lãnh đạo các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Giang

Khu vực doanh nghiệp tư nhân chiếm khoảng 96% tổng số doanh nghiệp và 78,2% tổng vốn đăng ký, tiếp tục là lực lượng năng động, đóng vai trò chủ yếu trong huy động nguồn lực xã hội, tạo việc làm và nguồn thu ngân sách. Thu ngân sách 6 tháng đầu năm 2026 từ khu vực doanh nghiệp ngoài quốc doanh ước đạt 381,4 nghìn tỷ đồng, tăng 47,1%. Trong 564 công trình, dự án được khởi công, khánh thành đồng loạt trong năm 2025, vốn tư nhân đạt 3,84 triệu tỷ đồng, chiếm 74,6% tổng mức đầu tư. Tuy nhiên, khu vực này vẫn gặp nhiều hạn chế về vốn, đất đai, công nghệ, nhân lực và tiếp cận thị trường, chưa tương xứng với tiềm năng. Khu vực doanh nghiệp nhà nước tuy chỉ có 695 doanh nghiệp nhưng nắm giữ và vận hành nhiều nguồn lực trọng yếu về năng lượng, khai khoáng, viễn thông, hạ tầng, vận tải, tài chính và quốc phòng, an ninh.

Năm 2025, tổng tài sản khu vực đạt khoảng 4,5 triệu tỷ đồng, vốn chủ sở hữu khoảng 2,02 triệu tỷ đồng, doanh thu khoảng 2,9 triệu tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế khoảng 261 nghìn tỷ đồng. Khu vực này tiếp tục bảo đảm các cân đối lớn và triển khai nhiều dự án chiến lược, song hiệu quả còn phân hóa, tiến độ đầu tư ở một số doanh nghiệp chậm, khả năng dẫn dắt và tạo liên kết với khu vực tư nhân chưa tương xứng với nguồn lực được giao.

Lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tham dự hội nghị. Ảnh: Thanh Giang

Khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) có 41.874 doanh nghiệp đang hoạt động và 47.132 dự án còn hiệu lực, với tổng vốn đăng ký trên 562,7 tỷ USD. Trong 6 tháng đầu năm 2026, tổng vốn đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn, mua cổ phần đạt trên 34,65 tỷ USD, tăng 61%; vốn thực hiện trên 13 tỷ USD, tăng 11,2%. Khu vực FDI tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong chế biến, chế tạo, xuất khẩu, công nghệ. Tuy nhiên, liên kết với doanh nghiệp trong nước, chuyển giao công nghệ, phát triển nhà cung ứng và tỷ lệ nội địa hóa còn hạn chế, chưa tương xứng với quy mô vốn và ưu đãi được hưởng.

Nhìn tổng thể, ba khu vực doanh nghiệp đều có thế mạnh riêng nhưng chưa hình thành được một hệ sinh thái tăng trưởng thống nhất, cũng như chuỗi cung ứng nội địa góp phần nâng cao tính tự chủ của nền kinh tế.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, trong bối cảnh chúng ta đang quyết tâm tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2026-2030 với các nhiệm vụ rất nặng nề, rất thách thức, trước hết là thực hiện thành công các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 - năm đầu tiên của nhiệm kỳ, phấn đấu tăng trưởng 2 con số; lần đầu tiên Thường trực Chính phủ khóa mới gặp mặt cộng đồng doanh nghiệp - lực lượng tiên phong trên mặt trận kinh tế, trực tiếp tạo động lực cho tăng trưởng, việc làm, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Việc có đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay và nhiều năm tới phụ thuộc rất lớn vào cộng đồng doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Thanh Giang

Thay mặt Thường trực Chính phủ, Thủ tướng gửi tới các doanh nhân, doanh nghiệp và các đại biểu lời chào trân trọng, lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, thành công. Thủ tướng cho biết, Chính phủ nhiệm kỳ mới nhận nhiệm vụ hơn 3 tháng đang tích cực triển khai Nghị quyết Đại hội XIV , các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là Kết luận số 18-KL/TW của Hội nghị Trung ương 2 và các Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân, Nghị quyết số 79-NQ/TW về phát triển kinh tế nhà nước, Nghị quyết số 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài...

Thực hiện sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, chúng ta đã có rất nhiều đổi mới, sáng tạo trong triển khai để đưa các chủ trương, nghị quyết đi vào thực tiễn một cách nhanh nhất, trọng tâm nhất với chương trình hành động cụ thể của Chính phủ, các bộ ngành Trung ương, chính quyền địa phương. Mục tiêu là tạo nền tảng thể chế thông thoáng, minh bạch, giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp để thúc đẩy quá trình phát triển của đất nước, đặc biệt là phát triển kinh tế.

Thủ tướng cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2026, mặc dù tình hình thế giới biến động phức tạp, khó lường, tác động lan tỏa rất nhanh, tác động trực tiếp, gián tiếp đến mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của đất nước, ảnh hưởng ngay tới điều hành kinh tế vĩ mô, bảo đảm các động lực, đà tăng trưởng nhưng chúng ta đã đạt được những kết quả tích cực, đáng ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Tăng trưởng GDP 6 tháng đầu năm đạt 8,18%, mức cao nhất từ năm 2011 đến nay, trên nền tảng ổn định kinh tế vĩ mô, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm. An sinh xã hội được quan tâm, quốc phòng an ninh được bảo đảm, ngoại giao có nhiều thành tựu. Đó là kết quả từ sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân cả nước.

Thủ tướng nêu rõ,nhiệm vụ từ nay tới cuối năm rất nặng nề. Chúng ta vừa phải tập trung tiếp tục củng cố nền tảng vĩ mô vững chắc, vừa phải khai thác hiệu quả hơn nữa các nguồn lực, động lực để đạt tăng trưởng cao, bền vững. Trong đó, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp là đặc biệt quan trọng, quyết định sự thành công trong đạt mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội .

Thủ tướng cho biết, Hội nghị sẽ rà soát, nhận diện các khó khăn, vướng mắc từ cộng đồng doanh nghiệp. Tổng hợp ý kiến của các hiệp hội doanh nghiệp trong và ngoài nước, báo cáo của các bộ, đặc biệt là Bộ Tài chính cũng nêu các nhóm vấn đề còn có vướng mắc (thể chế và tổ chức thực thi chính sách; tiếp cận các nguồn lực sản xuất; chi phí và dòng tiền; thị trường và chuỗi cung ứng; khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nhân lực chất lượng cao; liên kết giữa 3 khu vực doanh nghiệp).

Trong đó các nội dung này, Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh nhóm vấn đề về thể chế và tổ chức thực thi chính sách. Theo Thủ tướng, vừa qua chúng ta đã tập trung rất quyết liệt tháo gỡ vướng mắc về thể chế nhưng việc tổ chức thực hiện ở các bộ ngành và địa phương còn có những vấn đề gây khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, đây là nhóm vấn đề có nhiều ý kiến nhất và cũng được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ưu tiên tập trung chỉ đạo quyết liệt các bộ ngành, địa phương.

Thủ tướng đề nghị từ những vấn đề đó, cần xác định những giải pháp có thể triển khai ngay, giải quyết dứt điểm, những việc cần tiếp tục hoàn thiện về cơ chế, chính sách và những nhiệm vụ đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương và cộng đồng doanh nghiệp.

Thủ tướng đề nghị các đại biểu tập trung thảo luận và hướng đến 3 vấn đề lớn sau đây.

Thứ nhất, đánh giá các khó khăn, vướng mắc nêu trên đã được nhận diện đầy đủ, thực chất chưa? Đề nghị các doanh nghiệp có ý kiến thẳng thắn tại hội nghị, đồng thời đánh giá và có đề xuất gì đối với Chính phủ, bộ, ngành, địa phương trong việc tổ chức thực thi pháp luật và xử lý kiến nghị của doanh nghiệp? Tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng, lãnh đạo Chính phủ là các kiến nghị nếu phản ánh đầy đủ thực tiễn, thực tế khó khăn thì phải xử lý triệt để, giải quyết đến cùng.

Thứ hai, kiến nghị, hiến kế về các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đóng góp thiết thực vào tăng trưởng 2 con số. Trong đó tập trung vào các giải pháp sau: Hoàn thiện thể chế, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; khơi thông và huy động dòng vốn cho sản xuất kinh doanh; tháo gỡ khó khăn đất đai, hạ tầng; giảm chi phí sản xuất kinh doanh; mở rộng thị trường; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, chuyển đổi xanh , phát triển nhân lực, tham gia và kiến tạo chuỗi giá trị trong khu vực và toàn cầu; tăng cường liên kết giữa 3 khu vực doanh nghiệp.

Thứ ba, các bộ, ngành, địa phương trao đổi trực tiếp với các doanh nghiệp về những kiến nghị thuộc phạm vi quản lý, làm rõ hướng xử lý, lộ trình thực hiện để các khó khăn được giải quyết thực chất, xử lý hiệu quả.

“Thủ tướng Chính phủ, lãnh đạo Chính phủ cam kết với cộng đồng doanh nghiệp: Tất cả các vấn đề vướng mắc, khó khăn thực tiễn mà doanh nghiệp phản ánh đúng thì sẽ được quan tâm, theo dõi chỉ đạo xử lý đến tận cùng, làm sao để nói là làm và làm thực chất, hiệu quả”, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Thủ tướng cho biết, sắp tới Quốc hội sẽ có các Kỳ họp không thường lệ và Kỳ họp thường kỳ vào cuối năm, một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hai kỳ họp này là hoàn thiện thể chế và các ý kiến tham gia của doanh nghiệp là đặc biệt quan trọng đối với những văn bản quy phạm pháp luật tác động trực tiếp liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp, như: Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản, Luật đầu tư, Luật Doanh nghiệp vừa và nhỏ, các luật thuế, hợp nhất Luật Đầu tư công và Luật ngân sách nhà nước... Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp phải hết sức chủ động, tích cực tham gia ý kiến với các bộ ngành, Chính phủ, Quốc hội, các đại biểu Quốc hội để hoàn thiện, có một một hệ thống cơ sở pháp lý ngày càng minh bạch, rõ ràng để tạo điều kiện cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh.

“Đề nghị các doanh nghiệp thẳng thắn đóng góp ý kiến, nếu có vấn đề gì khen Chính phủ thì chúng ta để dịp khác, hội nghị hôm nay chủ yếu nêu các khó khăn và kiến nghị giải pháp để Chính phủ, các bộ ngành, chính quyền làm tốt chức năng của mình và các doanh nghiệp cũng phải có hiệu quả để đóng góp vào thành tựu chung”, Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu.

Nguồn: https://nhandan.vn/thao-go-diem-nghen-khoi-thong-nguon-luc-thuc-day-tang-truong-post976333.html