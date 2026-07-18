Ba Đình đẩy mạnh số hóa, tăng tốc thanh toán không dùng tiền mặt

Trong xu thế chuyển đổi số mạnh mẽ như hiện nay, việc thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt đang được xã Ba Đình triển khai đồng bộ, trở thành giải pháp quan trọng để xây dựng một cộng đồng dân cư số, mang lại sự tiện lợi, an toàn cho người dân và doanh nghiệp trên địa bàn.

Người dân xã Ba Đình quét mã QR thanh toán lệ phí dịch vụ hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã.

Trước đây, khi mua mớ rau, lạng thịt tại các chợ truyền thống trên địa bàn, người dân đều sử dụng tiền mặt, thì nay đã khác. Tại các ki-ốt, tấm mã QR được treo ở vị trí bắt mắt. Chị Nguyễn Thị Hà, tiểu thương kinh doanh tạp hóa tại chợ Viềng, xã Ba Đình chia sẻ: “Trước đây mỗi lần bán hàng tôi phải chuẩn bị rất nhiều tiền lẻ để trả lại, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Từ ngày cán bộ xã và đoàn thanh niên hướng dẫn cài đặt mã QR, khách mua chỉ cần rút điện thoại quét trong giây lát là tiền về tài khoản, vừa nhanh vừa an toàn”.

Không chỉ người bán, ngay cả những người cao tuổi trên địa bàn cũng rất hào hứng. Bà Trịnh Thị Huế, Chủ tịch Hội Người cao tuổi xã Ba Đình, cho biết: “Ban đầu tôi và nhiều hội viên khác tuổi cao nên rất ngại sử dụng công nghệ. Nhưng được các cháu thanh niên nhiệt tình hướng dẫn cài đặt ứng dụng ngân hàng trên điện thoại thông minh, giờ đi mua gạo, mua thuốc, tôi chỉ cần quét mã QR, không lo quên ví hay rơi tiền nữa”.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của chuyển đổi số trong phát triển kinh tế - xã hội, UBND xã Ba Đình đã chủ động ban hành các kế hoạch, thành lập Ban chỉ đạo và các Tổ công nghệ số cộng đồng tại từng thôn. Lực lượng này phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đoàn thể như đoàn thanh niên, hội phụ nữ “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hướng dẫn người dân cài đặt các ứng dụng ngân hàng số, ví điện tử và cách quét mã QR phục vụ giao dịch hàng ngày. Đặc biệt, với những người có công với cách mạng, người cao tuổi và các đối tượng bảo trợ xã hội được các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội đến tận nhà, hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng và kích hoạt ví điện tử. Nhờ cách làm này, tỷ lệ người dân trên địa bàn xã tham gia thanh toán không dùng tiền mặt trong chi trả phúc lợi xã hội đã tăng lên đáng kể.

Theo đánh giá của UBND xã Ba Đình, hiện nay, phong trào thanh toán số đã được đồng bộ trên tất cả lĩnh vực. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, 100% các khoản phí, lệ phí giải quyết thủ tục hành chính tại UBND xã đều được tích hợp quét mã QR hoặc chuyển khoản ngân hàng. Điều này giúp minh bạch hóa thu ngân sách và tiết kiệm thời gian cho Nhân dân. UBND xã còn phối hợp với các ngân hàng thương mại, nhà mạng viễn thông hỗ trợ trang bị mã QR miễn phí cho hầu hết các hộ kinh doanh cá thể, tạp hóa, quán ăn trên địa bàn. Nhiều cửa hàng hiện có lượng giao dịch chuyển khoản chiếm từ 60% đến 80% tổng doanh thu. Ngoài ra, các dịch vụ thiết yếu, như: tiền điện, tiền nước, cước viễn thông và học phí cho học sinh tại các trường học trên địa bàn xã được khuyến khích thực hiện hoàn toàn qua hình thức trực tuyến.

Tuy nhiên việc phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt tại xã vẫn gặp một số rào cản do thói quen của người cao tuổi và tâm lý lo ngại về an toàn bảo mật thông tin. Ông Mai Văn Xuân, Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Xã Ba Đình xác định tiếp tục nâng cấp hạ tầng số, phối hợp với các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông đảm bảo chất lượng đường truyền internet ổn định. Đồng thời, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp bảo mật, phòng chống lừa đảo trên không gian mạng để tạo niềm tin vững chắc cho người dân khi sử dụng các dịch vụ tài chính số”.

Bài và ảnh: Lê Hòa