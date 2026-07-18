Thanh Hóa phấn đấu có thêm 65 sản phẩm OCOP trong năm 2026

Theo Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2026, Thanh Hóa đặt mục tiêu có thêm 65 sản phẩm OCOP được cấp có thẩm quyền công nhận, cùng với việc hoàn thành các chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Sản phẩm nem chua Phương Chi Lê, phường Đông Quang được công nhận OCOP 3 sao đợt 1, năm 2026. Ảnh: Hương Hạnh

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Kế hoạch số 251/KH-UBND thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh năm 2026.

Theo kế hoạch, năm 2026 toàn tỉnh phấn đấu có 9 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 5 thôn, bản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đạt chuẩn nông thôn mới; 65 sản phẩm OCOP được cấp có thẩm quyền công nhận; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 1% trở lên. Dự kiến tổng nhu cầu nguồn vốn thực hiện chương trình là 4.497 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 1.148 tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách nhà nước 2.194 tỷ đồng và vốn doanh nghiệp, cộng đồng, người dân đóng góp 1.155,4 tỷ đồng.

Để hoàn thành mục tiêu phát triển 65 sản phẩm OCOP, tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức và chuyển đổi tư duy của các tổ chức kinh tế khu vực nông thôn, cơ quan quản lý nhà nước và các chủ thể OCOP; tập trung phát triển sản phẩm gắn với khai thác tiềm năng, lợi thế của từng địa phương, xây dựng thương hiệu, kết hợp phát triển du lịch nông thôn, làng nghề truyền thống và du lịch xanh.

Cùng với đó, tỉnh hỗ trợ các chủ thể OCOP duy trì, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển sản phẩm tiềm năng, nâng hạng sản phẩm; tăng cường tập huấn về quản trị, đổi mới sáng tạo, quản lý chất lượng, an toàn thực phẩm, sở hữu trí tuệ, truy xuất nguồn gốc và phát triển chuỗi giá trị. Công tác xúc tiến thương mại, quảng bá sản phẩm sẽ được đẩy mạnh, gắn với ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số và phát triển hệ thống giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP.

Kế hoạch cũng yêu cầu thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn theo chuỗi giá trị, chuyển mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp; khuyến khích các chủ thể OCOP ứng dụng VNeID và các nền tảng số trong quảng bá, giao dịch, xác thực thông tin sản phẩm, đồng thời kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, truy xuất nguồn gốc và bảo vệ thương hiệu sản phẩm.

Ngoài phát triển sản phẩm OCOP, Thanh Hóa sẽ tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, ưu tiên đầu tư hạ tầng thiết yếu cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, thích ứng với biến đổi khí hậu; nâng cao chất lượng giáo dục, y tế, bảo tồn văn hóa, đào tạo nghề, cải thiện môi trường sống và đẩy mạnh chuyển đổi số trong xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình thực hiện chương trình, phấn đấu giải ngân 100% kế hoạch vốn ngân sách Trung ương và ngân sách tỉnh giao trong năm 2026.

Xem toàn văn Kế hoạch tại đây.

LP (Nguồn UBND tỉnh)