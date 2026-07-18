Tiếp sức dòng vốn, đồng hành cùng khu vực sản xuất, kinh doanh

Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng cao của doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – Chi nhánh Nam Thanh Hóa (Agribank Nam Thanh Hóa) đã tập trung nguồn lực, ưu tiên dòng vốn tín dụng với lãi suất hợp lý, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Công ty TNHH Anh Quân Hải Châu, phường Ngọc Sơn được vay vốn Agribank Nam Thanh Hóa đầu tư phát triển kinh tế hiệu quả.

Cơ sở sản xuất nước mắm Sơn Thơm, phường Tĩnh Gia tiếp cận nguồn vốn ưu đãi của Agribank Nam Thanh Hóa, với hạn mức tín dụng gần 8 tỷ đồng để mở rộng quy mô hoạt động. Ngoài ra, ngân hàng còn chủ động điều chỉnh giảm lãi suất cho vay, tạo điều kiện để cơ sở đầu tư máy móc, nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm. Nhờ nguồn vốn tín dụng, cơ sở đã đầu tư hoàn thiện dây chuyền sản xuất, xây dựng sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP. Hiện mỗi năm, cơ sở cung ứng ra thị trường hơn 10.000 lít nước mắm các loại, tạo việc làm ổn định cho hơn 10 lao động địa phương.

Ông Nguyễn Thái Sơn, chủ cơ sở sản xuất nước mắm Sơn Thơm, cho biết: “Nếu không có sự hỗ trợ của ngân hàng thì doanh nghiệp rất khó triển khai kế hoạch phát triển. Chúng tôi đánh giá cao Agribank Nam Thanh Hóa bởi việc tiếp cận vốn thuận lợi, cán bộ ngân hàng nhiệt tình, hướng dẫn đầy đủ, giúp doanh nghiệp nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục vay vốn”.

Không chỉ hỗ trợ các hộ sản xuất, Agribank Nam Thanh Hóa còn triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, HTX và các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp công nghệ cao, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ... Ngân hàng đồng thời thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, bổ sung vốn lưu động, tạo điều kiện để khách hàng duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Ông Hồ Văn Dương, Giám đốc Công ty TNHH Anh Quân Hải Châu, phường Ngọc Sơn, chia sẻ: “Hiện doanh nghiệp được Agribank cấp hạn mức tín dụng trên 10 tỷ đồng. Nguồn vốn được giải ngân kịp thời, lãi suất ưu đãi, thủ tục nhanh gọn, giúp doanh nghiệp chủ động mở rộng sản xuất”.

Bám sát chủ trương của Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Agribank, Agribank Nam Thanh Hóa chủ động cân đối nguồn vốn, ưu tiên tín dụng cho các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, nông nghiệp, nông thôn và các dự án trọng điểm trên địa bàn. Cùng với việc đẩy mạnh cải cách thủ tục, rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ, chi nhánh đã triển khai hiệu quả nhiều chương trình tín dụng ưu đãi, đưa dòng vốn đến đúng đối tượng, đáp ứng kịp thời nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh.

Đến hết tháng 6/2026, tổng dư nợ các chương trình tín dụng của Agribank Nam Thanh Hóa đạt 22.396 tỷ đồng, tăng 1.432 tỷ đồng so với đầu năm. Kết quả này cho thấy dòng vốn tín dụng tiếp tục được khơi thông, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp, HTX, hộ kinh doanh phát triển bền vững.

Bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa, cho biết: “Thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục chủ động cân đối nguồn vốn, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp và hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận tín dụng; triển khai hiệu quả các chương trình cho vay ưu đãi, đồng hành cùng khách hàng tháo gỡ khó khăn, phục hồi và mở rộng sản xuất”.

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục phát huy vai trò là kênh dẫn vốn chủ lực đối với khu vực nông nghiệp, nông thôn và sản xuất, kinh doanh. Việc duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, đa dạng hóa sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, nâng cao chất lượng phục vụ không chỉ giúp doanh nghiệp, HTX và hộ kinh doanh tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn mà còn góp phần tạo động lực cho tăng trưởng kinh tế địa phương.

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, Agribank Nam Thanh Hóa đang tiếp tục cân đối nguồn vốn, triển khai hiệu quả các chương trình tín dụng ưu đãi, đồng hành cùng doanh nghiệp, HTX và hộ sản xuất, kinh doanh tiếp cận vốn thuận lợi để mở rộng đầu tư, phát triển sản xuất. Việc duy trì mặt bằng lãi suất hợp lý, cải tiến quy trình cho vay và nâng cao chất lượng dịch vụ không chỉ góp phần khơi thông dòng vốn cho nền kinh tế mà còn tạo thêm động lực để khu vực sản xuất, kinh doanh phát triển ổn định, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Đức Thanh