Bảo đảm an toàn thực phẩm trong tình hình mới

Ngày 9/9, Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm tỉnh tổ chức hội thảo công tác đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) trong tình hình mới.

Tham dự hội nghị có đại diện các trường học tổ chức bán trú trên địa bàn tỉnh; các doanh nghiệp cung ứng thực phẩm; các doanh nghiệp cung ứng suất ăn, thực phẩm cho trường học.

Chi cục trưởng Chi cục An toàn VSTP tỉnh Lê Hồng Sơn phát biểu khai mạc hội thảo.

Trong những năm qua, công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa luôn nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành; cùng với nỗ lực của đội ngũ cán bộ chuyên môn và ý thức ngày càng được nâng cao của cộng đồng. Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát được triển khai thường xuyên; nhiều mô hình, giải pháp quản lý ATTP đã đem lại hiệu quả rõ rệt, góp phần quan trọng vào việc bảo vệ sức khỏe nhân dân và nâng cao niềm tin của xã hội đối với sản phẩm, hàng hóa thực phẩm của địa phương.

Tuy nhiên, thực tiễn hiện nay cũng đang đặt ra không ít khó khăn, thách thức: tình trạng vi phạm quy định về ATTP vẫn còn diễn biến phức tạp; nguồn nguyên liệu chưa được kiểm soát triệt để; nhu cầu tiêu dùng ngày càng đa dạng; và đặc biệt, công tác bảo đảm ATTP tại các bếp ăn tập thể trường học, cơ sở cung ứng suất ăn và thực phẩm cho học sinh đang là vấn đề được toàn xã hội quan tâm.

Trong bối cảnh đó, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ATTP tiếp tục được hoàn thiện, đặc biệt là các quy định mới của Trung ương và các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Thanh Hóa về phân cấp quản lý ATTP theo 2 cấp: cấp tỉnh và cấp xã. Xu hướng quản lý này vừa tạo điều kiện để chính quyền cơ sở chủ động, sát thực tế hơn, vừa đặt ra yêu cầu phải nâng cao năng lực, tăng cường phối hợp và đề cao trách nhiệm ở tất cả các khâu, từ quản lý nhà nước đến tổ chức thực hiện.

Báo cáo viên cập nhật một số nội dung văn bản mới về công tác bảo đảm ATTP.

Tại hội thảo, các đại biểu đã được cập nhật Nghị định 68/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định 118/2021 về xử lý vi phạm hành chính; Nghị định 217/2025/NĐ-CP về hoạt động kiểm tra chuyên ngành; Nghị định 214/2025/NĐ-CP hướng dẫn lựa chọn nhà thầu cho bếp ăn tập thể trường học; tình hình công tác đảm bảo ATTP trên địa bàn tỉnh.

Đại biểu thảo luận tại hội thảo.

Đồng thời, thảo luận về những vấn đề nổi bật trong công tác quản lý bếp ăn trường học, đơn vị cung ứng suất ăn, thực phẩm cho trường học; trao đổi, đề xuất các giải pháp khả thi, phù hợp với xu hướng văn bản mới và yêu cầu thực tiễn, để góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn - lành mạnh - bền vững; chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý ATTP trong tình hình mới.

Tô Hà