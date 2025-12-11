Bánh kẹo truyền thống vào vụ tết: Nâng chất lượng, giữ vị xưa

Trong nhịp sống hiện đại, khi thị trường bánh kẹo công nghiệp ngày càng mở rộng với mẫu mã đa dạng, giá thành cạnh tranh, nhiều người tiêu dùng lại có xu hướng tìm về những hương vị truyền thống quen thuộc, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán. Chính sự trở lại mạnh mẽ này đã góp phần làm cho không khí sản xuất tại các cơ sở chuyên làm bánh kẹo thủ công tại tỉnh Thanh Hóa trở nên nhộn nhịp, khẩn trương hơn bao giờ hết trong dịp cuối năm.

Bao bì sản phẩm chuẩn bị cho mùa tết của HTX kẹo nhãn Lang Chánh được thiết kế đẹp mắt, tăng sức hút trên thị trường.

Nếu trước đây bánh kẹo công nghiệp được ưa chuộng bởi tính tiện dụng, bảo quản lâu và giá rẻ, thì những năm gần đây, xu hướng lựa chọn sản phẩm truyền thống đang trở lại mạnh mẽ. Điều này thể hiện rõ nhất vào dịp tết, khi người tiêu dùng ưu tiên lựa chọn các sản phẩm làm từ nguyên liệu thuần tự nhiên như bột nếp, mật mía, gừng, lạc... vốn là những thành phần quen thuộc, gần gũi với đời sống ẩm thực Việt Nam.

Chị Nguyễn Thị Hồng Hạnh, phường Hạc Thành, cho biết: "Những năm gần đây, gia đình tôi ưu tiên chọn bánh kẹo truyền thống cho dịp tết. Thứ nhất là vì nguyên liệu tự nhiên, không dùng chất bảo quản nên cảm giác yên tâm hơn. Thứ hai là hương vị của chè lam, kẹo lạc hay bánh nhãn rất gần gũi, gợi nhớ tết xưa. Trẻ con trong nhà cũng thích vì vị ngọt dịu, không bị gắt như nhiều loại bánh kẹo công nghiệp".

Trong bối cảnh nhiều sản phẩm công nghiệp chứa chất bảo quản, phụ gia, hương liệu tổng hợp, bánh kẹo truyền thống trở thành lựa chọn an tâm hơn đối với sức khỏe, đồng thời mang ý nghĩa văn hóa sâu sắc. Tết Nguyên đán không chỉ là dịp sum vầy, mà còn là thời điểm để mỗi gia đình lưu giữ những hương vị xưa cũ qua từng món bánh, món kẹo. Những sản phẩm thủ công mang tính bản sắc này vì thế ngày càng có chỗ đứng vững chắc trên thị trường.

Không khí sản xuất tại nhiều cơ sở bánh kẹo truyền thống bắt đầu sôi động từ tháng 10 âm lịch. Người làm nghề thường ví thời điểm này như “mùa bội thu”, bởi nhu cầu tăng đột biến, kéo theo lượng đơn hàng lớn gấp nhiều lần so với ngày thường. Để kịp tiến độ, các chủ cơ sở buộc phải tăng ca, tuyển thêm nhân công, thậm chí đầu tư mạnh vào máy móc nhằm nâng cao năng suất và ổn định chất lượng.

Tại cơ sở sản xuất chè lam dẻo Huynh Dung, chủ cơ sở Nguyễn Ngọc Huynh cho biết, những năm gần đây, nhu cầu chè lam vào dịp tết luôn tăng mạnh. “Mỗi dịp tết, cơ sở phải đầu tư thêm máy móc thiết bị gấp hai lần so với ngày thường và thuê thêm nhân công để kịp đáp ứng đơn đặt hàng”, ông Huynh chia sẻ. Việc mở rộng năng lực sản xuất cho thấy sức hút đặc biệt của những sản phẩm thủ công khi mùa lễ, tết đến gần. Không chỉ tăng sản lượng, các cơ sở còn linh hoạt điều chỉnh công thức để phù hợp với khẩu vị hiện đại. “Khách hàng hiện nay thích ăn chè lam vị ngọt dịu, mềm dẻo nên chúng tôi phải thay đổi công thức, giảm độ ngọt và tăng mùi thơm của gừng tự nhiên”, ông Huynh cho biết thêm. Sự điều chỉnh này không chỉ nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường, mà còn là minh chứng cho nỗ lực đổi mới, nâng cao chất lượng của các cơ sở truyền thống, yếu tố giúp sản phẩm giữ được sức hút giữa hàng loạt lựa chọn hiện đại.

Không khí nhộn nhịp cũng diễn ra tương tự tại HTX kẹo nhãn Lang Chánh, xã Linh Sơn. Theo bà Mai Thị Hoa, phó giám đốc HTX kẹo nhãn Lang Chánh, dịp tết là thời điểm tiêu thụ mạnh nhất trong năm, lượng hàng bán ra gấp 3 - 4 lần ngày thường. Để thu hút khách hàng và đem lại nhiều lựa chọn mới mẻ, HTX không chỉ sản xuất kẹo nhãn truyền thống mà còn phát triển thêm các hương vị như kẹo nhãn vừng, kẹo nhãn gấc, kẹo nhãn gừng... Việc đa dạng hóa này giúp sản phẩm tiếp cận được nhiều nhóm khách hàng hơn, đồng thời tạo dấu ấn riêng cho thương hiệu địa phương. Tuy nhiên, dù đơn hàng tăng mạnh, HTX vẫn đặt yếu tố chất lượng lên hàng đầu. “Toàn bộ nguyên liệu đều được lấy từ chính địa phương. Dù lượng đơn đặt hàng đôi khi vượt quá năng lực sản xuất, chúng tôi vẫn luôn đảm bảo chất lượng từng mẻ kẹo”, bà Hoa khẳng định. Việc cam kết giữ nguyên tính thủ công và nguồn nguyên liệu chuẩn địa phương cũng chính là điểm khác biệt giúp kẹo nhãn Lang Chánh duy trì được uy tín trên thị trường tết.

Một thay đổi lớn trong thị trường bánh kẹo truyền thống dịp tết là sự đầu tư ngày càng chỉn chu về bao bì, đóng gói. Từ những gói kẹo đơn giản ngày trước, các sản phẩm hiện nay được thiết kế hộp giấy, túi quà sang trọng, màu sắc bắt mắt, phù hợp với xu hướng biếu tặng. Sự cải tiến về hình thức không làm mất đi giá trị truyền thống, mà trái lại giúp sản phẩm trở nên hấp dẫn, tinh tế hơn, thích hợp bày biện mâm cỗ, hay làm quà tết gửi tới bạn bè, người thân. Đây là yếu tố góp phần lớn vào việc tăng sức cạnh tranh của bánh kẹo truyền thống trong bối cảnh hàng hóa công nghiệp ngày càng tràn ngập. Đặc biệt, bên cạnh thị trường truyền thống như chợ tết, cửa hàng, siêu thị, nhiều cơ sở sản xuất bánh kẹo truyền thống hiện đã chủ động quảng bá sản phẩm thông qua các nền tảng thương mại điện tử. Việc tận dụng không gian số giúp sản phẩm tiếp cận người tiêu dùng ở xa, đặc biệt là khách hàng ở các tỉnh, thành khác muốn tìm mua đặc sản địa phương dịp tết.

Vào mỗi dịp tết, bánh kẹo truyền thống không đơn thuần là sản phẩm phục vụ nhu cầu tiêu dùng, mà còn là “cầu nối” giữa quá khứ và hiện tại. Việc các cơ sở gấp rút sản xuất, nâng cấp chất lượng và bao bì vào dịp tết không chỉ giúp tăng giá trị kinh tế cho người dân địa phương mà còn góp phần quan trọng trong việc gìn giữ nét đẹp ẩm thực dân tộc.

Bài và ảnh: Phương Đỗ