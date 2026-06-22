Bangladesh nâng mức cảnh báo an ninh trước ngày kỷ niệm thành lập đảng Awami League

Giới chức Bangladesh tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn quốc sau khi cơ quan tình báo cảnh báo nguy cơ xảy ra bất ổn liên quan đến các hoạt động quanh ngày kỷ niệm thành lập đảng Awami League vào 23/6.

Bangladesh tăng cường các biện pháp an ninh trên toàn quốc. Ảnh chụp màn hình

Giới chức nước này cho biết các cơ quan tình báo đã cảnh báo về nguy cơ xảy ra các hành động gây rối trong bối cảnh căng thẳng chính trị vẫn ở mức cao. Bộ trưởng Nội vụ Bangladesh Salahuddin Ahmed cho biết các cơ quan chức năng đang theo dõi sát tình hình và sẵn sàng ứng phó với mọi diễn biến có thể xảy ra.

Ông Salahuddin Ahmed cũng cho biết chính phủ hiện không còn xem Awami League là một đảng chính trị mà là một “tổ chức mafia”, theo cách diễn đạt được ông sử dụng trong phát biểu trước báo chí.

Trong khi đó, lực lượng cảnh sát Dhaka khẳng định hiện chưa ghi nhận mối đe dọa an ninh cụ thể nào, song vẫn duy trì cảnh giác cao tại nhiều khu vực trọng điểm. Awami League hiện chưa đưa ra tuyên bố công khai nào liên quan đến các hoạt động kỷ niệm.

Đảng Awami League được thành lập năm 1949, là một trong những đảng chính trị lâu đời nhất tại Bangladesh và từng đóng vai trò quan trọng trong cuộc đấu tranh giành độc lập năm 1971. Tuy nhiên, cục diện chính trị nước này đã thay đổi mạnh sau khi chính phủ của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina bị lật đổ vào tháng 8/2024.

Theo thông tin từ giới chức, Awami League cũng bị cấm tham gia cuộc bầu cử tháng 2 vừa qua, cuộc bầu cử đưa ông Tariq Rahman trở thành Thủ tướng mới của Bangladesh.

Bích Hồng