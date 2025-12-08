Bảng giá Phim cách nhiệt 3M Crystalline BLK - Cách phân biệt 3M thật và giả

Phim cách nhiệt 3M Crystalline Black Series mới nhất đang mang đến cho các chủ xe những lựa chọn nâng cấp "xế yêu"của bạn tốt hơn. Với sự xuất hiện của dòng phim cách nhiệt mới ra mắt của thương hiệu 3M nổi bật như 3M Crystalline Black Series (CR BLK ), 3M Best Seller BLK và Ceramic IR.

Phim cách nhiệt 3M Crystalline BLK có gì khác biệt?

Trả lời ngắn: Phim cách nhiệt 3M CR BLK là dòng phim thế hệ mới ra mắt cuối năm 2025, được cải tiến từ dòng Crystalline với tông màu đen xám sang trọng, tăng khả năng chống nóng kết hợp với công nghệ tiên tiến nhất mới nhất của 3M USA.

( Màu phim cách nhiệt 3M CR BLK mới)

Top 5 lý do bạn nên chọn phim cách nhiệt 3M CR BLK mới ?

Trả lời ngắn: Việc lựa chọn 3M CR BLK mang lại 5 lợi ích cho chủ xe cần quan tâm: Chống nóng tốt hơn, màu sắc sang trọng, độ bền cao, bảo vệ làn da, tiết kiệm nhiên liệu và được bảo hành điện tử uy tín lên đến 10 năm.

Dán phim cách nhiệt thường là hạng mục đầu tiên các chủ xe nghĩ đến. Dưới đây là chi tiết những lý do dán phim cách nhiệt 3M CR BLK trở thành lựa chọn thông minh của bạn:

Chống nóng tốt hơn: Phim cách nhiệt 3M CR BLK thế hệ mới loại bỏ đến 64% tổng năng lượng mặt trời và 68% năng lượng hồng ngoại, giữ không gian khoang xe luôn mát mẻ và thoải mái. Sự khác biệt về nhiệt độ là rất rõ ràng so với các dòng phim thông thường.

Được Tổ chức Ung thư da Thế giới khuyên dùng: Với khả năng ngăn 99% bức xạ UVA và UVB, sản phẩm giúp bảo vệ sức khỏe con người và các chi tiết nội thất như taplo, ghế da khỏi bị bạc màu, lão hóa.

Tông màu đen xám sang trọng: 3M CR BLK mang tông màu đen xám trung tính. Màu sắc này đồng bộ với kính xe, giữ trọn vẻ đẹp nguyên bản, tạo vẻ ngoài tinh tế, sang trọng.

Công nghệ quang học bảo vệ sức khỏe: Chặn đến 99.9% tia UV, bảo vệ làn da nhạy cảm của người ngồi trong xe gần như tuyệt đối khỏi các tác nhân gây hại.

Giữ khoang lái tươi mát, tiết kiệm nhiên liệu: Nhờ loại bỏ đến 98% tia hồng ngoại, phim giúp giảm tải cho hệ thống điều hòa, từ đó tiết kiệm nhiên liệu hoặc năng lượng pin cho xe điện.

Review Sự Khác Biệt Phim 3M Crystalline BLK Mới Ra Mắt 2025

Bảng giá phim cách nhiệt 3M Crystalline BLK mới nhất 2026

Trả lời ngắn: Bảng giá phim cách nhiệt 3M Crystalline BLK dao động từ 14.8 triệu đến 17.6 triệu đồng cho gói Full Crystalline BLK. Ngoài ra còn có các gói kết hợp (Best Seller) và gói Ceramic IR với mức giá tiết kiệm hơn.

Dưới đây là chi tiết Bảng giá phim cách nhiệt 3M Crystalline BLK và các gói tùy chọn khác:

Ưu đãi giảm 20% cho 50 khách hàng đầu tiên dán Phim Crystalline BLK tại MinhThanhAuto.vn [Hotline: 090.131.3636]

1. Gói 3M Crystalline CR BLK cao cấp:

(Bảng giá phim cách nhiệt 3M CR BLK chính hãng áp dụng tại Minh Thành Auto)

Nhận tư vấn ngay: 090.131.3636

2. Gói Tiêu Chuẩn: 3M Best Seller BLK (Kết hợp Crystalline & Ceramic)

(Bảng giá gói Best Seller phim cách nhiệt 3M BLk tại Minh Thành Auto)

Nhận báo giá ưu đãi đầu năm 2026: Gọi ngay đến 090.131.3636

3. Gói Phổ Thông: 3M Ceramic IR:

(Bảng giá gói phim cách nhiệt 3M Ceramic IR)

Nhận báo giá ưu đãi đầu năm 2026: Gọi ngay đến 090.131.3636

Thông số kỹ thuật của dòng phim 3M Crystalline BLK

Trả lời ngắn: Các mã phim Crystalline Black Series (CR BLK) có tỷ lệ cản tia UV lên đến 99.9%, loại bỏ tia hồng ngoại 98% và tổng năng lượng bị loại bỏ đạt mức 64% (với mã CR BLK 15).

Hiểu rõ thông số kỹ thuật sẽ giúp bạn chọn được loại phim cách nhiệt 3M CR BLK phù hợp nhất:

(Thông số phim cách nhiệt 3M Crystalline BLK )

Nhận báo giá ưu đãi đầu năm 2026: Gọi ngay đến 090.131.3636

Làm thế nào để phân biệt 3M thật giả và tra cứu bảo hành điện tử?

Trả lời ngắn: Kiểm tra email xác nhận bảo hành từ địa chỉ chính thức ewarrantyadmin@mmm.com và tra cứu thông tin trên website ews2.3m.com bằng biển số xe và số series phim.

Để đảm bảo quyền lợi, chủ xe cần thực hiện các bước sau để xác minh hàng chính hãng:

Bước 1: Truy cập trang web tra cứu bảo hành chính thức của 3M: Tại đây.

Bước 2: Nhập thông tin cần thiết:

Biển số xe: Thông tin bắt buộc.

Số series: Mã số bảo hành trên phiếu chứng nhận (Ví dụ: VN-XXXXXX-XXXXXX-XX).

Bước 3: Bấm "Tìm kiếm". Hệ thống sẽ hiển thị kết quả gồm số series, số phiếu, biển số, trạng thái bảo hành.

Bước 4: Tải phiếu bảo hành điện tử (PDF) để đối chiếu các thông tin: Khách hàng, Sản phẩm, Phương tiện và Nhà phân phối ủy quyền.

Chính sách bảo hành 10 năm của 3M:

Bảo hành thông số: Duy trì đặc tính cản nhiệt, không nứt vỡ.

Bảo hành phồng rộp: Keo dính tốt, không bong bóng.

Bảo hành màu sắc: Không bị phai màu thành màu tím.

Thay thế miễn phí: Nếu sản phẩm lỗi, nhà phân phối sẽ thay thế và miễn phí nhân công.

Tìm hiểu: Top 5 ưu điểm của phim cách nhiệt 3M CR BLK

Đại lý 3M Pro Shop Tại Thanh Hóa - MinhThanhAuto.vn

Trả lời ngắn: Minh Thành Auto là địa chỉ tin cậy hàng đầu tại Thanh Hóa, chuyên cung cấp và thi công phim cách nhiệt 3M chính hãng với phòng dán tiêu chuẩn, kỹ thuật viên tay nghề cao và cam kết bảo hành điện tử minh bạch.

(Ford Everest dán phim cách nhiệt 3M CR BLK tại Minh Thành Auto)

Để đảm bảo số tiền bạn bỏ ra xứng đáng với chất lượng nhận lại, việc lựa chọn đại lý thi công là vô cùng quan trọng. Tại Thanh Hóa, Minh Thành Auto tự hào là đại lý Pro Shop 3M đầu tiên tại Thanh Hóa, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất:

Sản phẩm chính hãng 100%: Cam kết phim 3M có nguồn gốc rõ ràng, khách hàng có thể kiểm tra logo 3M in chìm trên phim và test thông số trực tiếp bằng máy đo chuyên dụng tại cửa hàng.

Phòng thi công tiêu chuẩn: Sở hữu phòng dán phim khép kín, máy lạnh, hạn chế tối đa bụi bẩn lọt vào trong quá trình thi công, đảm bảo độ thẩm mỹ cao nhất cho lớp phim.

Kỹ thuật viên chuyên nghiệp: Đội ngũ thợ được đào tạo bài bản theo quy trình chuẩn của 3M, thi công tỉ mỉ, cẩn thận, không làm ảnh hưởng đến hệ thống điện hay nội thất xe.

Bảo hành điện tử 3M : Kích hoạt bảo hành ngay sau khi nghiệm thu, giúp khách hàng dễ dàng tra cứu và bảo vệ quyền lợi của mình trên toàn quốc.

LIÊN HỆ 3M PRO SHOP TẠI THANH HÓA - MINHTHANHAUTO.VN ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ ƯU ĐÃI NHẤT

Địa chỉ: Khu 1/Lô 26 Bùi Khắc Nhất, Khu Đô Thị Bình Minh, Thanh Hóa,Việt Nam

Website : www.MinhThanhAuto.vn

Hotline: 090.131.3636

Các câu hỏi về phim cách nhiệt 3M Crystalline BLK:

Trả lời ngắn: Dưới đây là giải đáp cho những thắc mắc phổ biến về chi phí phát sinh, sự chênh lệch giá giữa các dòng xe và so sánh giá trị thực tế của dòng phim cách nhiệt màu đen này so với các đối thủ.

Bảng giá trên đã bao gồm công lắp đặt và vệ sinh kính chưa?Thông thường, Bảng giá phim cách nhiệt 3M Crystalline BLK niêm yết tại các đại lý ủy quyền chính hãng như Minh Thành Auto đã bao gồm trọn gói chi phí thi công, vệ sinh kính cũ và dán phim mới. Tuy nhiên, đối với một số dòng xe đặc biệt khó thi công hoặc cần bóc lớp phim cũ kém chất lượng bị chảy keo nặng, có thể sẽ phát sinh một khoản phí nhỏ về vệ sinh, chủ xe nên trao đổi kỹ trước khi thực hiện. Tại sao giá dán phim 3M CR BLK lại cao hơn các dòng phim khác?Giá thành đi đôi với chất lượng. 3M CR BLK sở hữu công nghệ quang học đa lớp độc quyền (hơn 200 lớp phim trong một tấm mỏng), không chứa kim loại nên không cản sóng GPS/4G, đồng thời sở hữu khả năng cản nhiệt và độ bền màu vượt trội (bảo hành 10 năm). Đây là dòng phim cao cấp nhất thị trường, mang lại giá trị sử dụng lâu dài và bảo vệ sức khỏe tối ưu. Tôi có thể dán kết hợp gói 3M Crystalline BLK cho kính lái và các dòng rẻ hơn cho kính sườn để tiết kiệm chi phí không?Hoàn toàn được. Bạn có thể chọn dán kính lái bằng mã CR BLK 50 (để đảm bảo tầm nhìn và cản nhiệt tốt nhất) và kết hợp dán kính sườn, kính lưng bằng dòng 3M Ceramic IR. Điều này giúp tiết kiệm chi phí đáng kể mà vẫn đảm bảo hiệu quả chống nóng ở những vị trí quan trọng nhất.

Đại lý Phim cách nhiệt 3M Thanh Hóa - MinhThanhAuto.vn

Địa chỉ: 30A Bùi Khắc Nhất, Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa

Google Map: Tại đây

Webstie: https://MinhThanhAuto.vn/

Hotline: 090.444.5999