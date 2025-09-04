Top 5+ ưu điểm nổi bật của phim cách nhiệt 3M Crystalline BLK Series mới ra mắt 2025

Trong năm 2025, phim cách nhiệt 3M tiếp tục khẳng định vị thế thương hiệu phim cách nhiệt số 1 thế giới với sự ra mắt của dòng Crystalline BLK Series, đây là phiên bản nâng cấp hoàn hảo kế thừa công nghệ quang học đa lớp (MOF) trứ danh. Với khả năng loại bỏ đến 64% tổng năng lượng mặt trời, 99.9% tia UV và giữ tầm nhìn rõ ràng cả ngày lẫn đêm, 3M CR BLK Series nhanh chóng trở thành lựa chọn hàng đầu cho các chủ xe đề cao sự an toàn, thoải mái và tính thẩm mỹ sang trọng.

Công nghệ đột phá của phim cách nhiệt 3M Crystalline BLK Series

3M Crystalline BLK Series là dòng phim cách nhiệt cao cấp nhất hiện nay, được đánh giá là bước tiến vượt bậc trong ngành phim cách nhiệt ô tô. Sản phẩm ứng dụng công nghệ quang học đa lớp (MOF) nano ceramic phản xạ nhiệt, tích hợp hơn 200 lớp siêu mỏng trong một tấm phim có độ dày thậm chí còn mỏng hơn giấy ghi chú. Chính sự kết hợp này giúp phim đạt hiệu quả cách nhiệt tối ưu, vừa giữ được độ trong suốt, vừa nâng cao tính thẩm mỹ cho xe.

3M Crystalline BLK Series với công nghệ Phim Quang học Đa lớp (MOF)

Điểm đặc biệt của 3M Crystalline BLK Series chính là không chứa kim loại, nhờ đó đảm bảo tín hiệu điện tử, GPS, radio hay 5G luôn ổn định – điều mà nhiều dòng phim cách nhiệt kim loại không thể khắc phục được. Bên cạnh đó, sản phẩm còn đi kèm chính sách bảo hành chính hãng lên đến 10 năm, giúp khách hàng hoàn toàn yên tâm khi lựa chọn.

Nếu như dòng Crystalline truyền thống thường mang tông màu nâu/đỏ quen thuộc, thì 3M BLK Series sở hữu màu đen/xám sang trọng, hiện đại. Công nghệ phối màu tiên tiến được thiết kế để tiệp màu với kính xe OEM, tạo sự đồng nhất tuyệt đối và mang lại cảm giác tinh tế, sang trọng hơn. Đây chính là lý do khiến dòng phim mới nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên của các chủ xe cao cấp và những ai yêu thích phong cách hiện đại.

Bảng thông số kỹ thuật phim cách nhiệt 3M Crystalline CR BLK

Với công nghệ quang học đa lớp (MOF) độc quyền, 3M Crystalline BLK Series mang đến khả năng cách nhiệt vượt trội: loại bỏ đến 64% tổng năng lượng mặt trời (TSER) và tới 68% năng lượng hồng ngoại (IRER). Ngoài ra, phim còn đảm bảo loại bỏ đến 99.9% tia UV bảo vệ sức khỏe người ngồi trong xe và hạn chế tối đa hư hại nội thất.

Crystalline BLK Series cải tiến mới từ 3M

Bảng dưới đây thể hiện chi tiết các thông số kỹ thuật cho từng mã phim BLK:

Top 5 ưu điểm nổi bật của phim cách nhiệt 3M Crystalline BLK Series

1. Thi công dễ dàng, định hình nhiệt nhanh và chính xác

Một trong những điểm nổi bật của dòng 3M Crystalline BLK Series chính là khả năng định hình nhiệt nhanh và chính xác. Nhờ công nghệ quang học đa lớp tiên tiến, phim có độ co giãn và thích nghi tốt với nhiều dạng kính cong, kể cả những mẫu xe có thiết kế kính phức tạp. Điều này giúp quá trình thi công trở nên dễ dàng hơn, tiết kiệm thời gian và giảm thiểu đáng kể nguy cơ xuất hiện lỗi như nếp nhăn, bọt khí hay bong tróc.

3M Crystalline BLK Series thi công dễ dàng

Với khả năng bám dính vượt trội và tính ổn định cao, BLK mang đến bề mặt hoàn thiện mịn, đều màu, nâng cao chất lượng thẩm mỹ tổng thể cho xe. Không chỉ giúp các kỹ thuật viên thuận lợi trong quá trình lắp đặt, ưu điểm này còn mang lại trải nghiệm tốt hơn cho khách hàng vì xe được bàn giao nhanh chóng, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ lâu dài.

2. Lớp phủ cứng nâng cấp, hạn chế trầy xước tối đa

Phim cách nhiệt 3M Crystalline BLK thế hệ mới được trang bị lớp phủ cứng nâng cấp, giúp tăng khả năng chống trầy xước hiệu quả. Đây là cải tiến quan trọng, bởi trong quá trình lắp đặt hoặc sử dụng, phim kính thường dễ bị tác động cơ học từ việc vệ sinh, va chạm nhẹ hoặc ma sát với vật cứng. Nhờ lớp phủ đặc biệt này, bề mặt phim không chỉ bền hơn mà còn duy trì được độ trong suốt và thẩm mỹ sau thời gian dài sử dụng.

3M Crystalline BLK được trang bị lớp phủ cứng chống trầy xước

Điều này đồng nghĩa với việc khách hàng có thể yên tâm hơn về chất lượng và tuổi thọ sản phẩm. Ngoài ra, lớp phủ cứng cũng góp phần giảm hiện tượng mờ, xước lông mèo vốn hay gặp ở những dòng phim giá rẻ. Đây chính là ưu điểm khiến BLK trở thành lựa chọn hàng đầu cho chủ xe cao cấp, mong muốn vừa đẹp vừa bền.

3. Màu phim sang trọng, đồng nhất với kính xe nguyên bản

Khác biệt lớn nhất giữa Crystalline truyền thống và BLK Series nằm ở tông màu phim. Nếu như trước đây phim 3M Crystalline thường mang sắc nâu/đỏ dễ nhận thấy thì nay BLK đã được tinh chỉnh sang màu đen/xám trung tính. Sự thay đổi này mang đến vẻ ngoài sang trọng, hiện đại và tự nhiên hơn, phù hợp với xu hướng thẩm mỹ mới.

Màu sắc phim 3M Crystalline BLK Series

Đặc biệt, nhờ công nghệ phối màu chuẩn theo kính OEM, phim BLK tạo sự đồng nhất liền mạch với kính xe nguyên bản, giúp tổng thể ngoại thất xe hài hòa và cao cấp hơn. Ưu điểm này không chỉ mang lại lợi ích về mặt thẩm mỹ mà còn giúp tăng giá trị cho xe, khiến chiếc xe trở nên nổi bật và đẳng cấp hơn trên đường.

4. Bổ sung thêm lựa chọn VLT 30

Một điểm nâng cấp đáng chú ý trên 3M Crystalline BLK Series chính là việc bổ sung thêm lựa chọn VLT 30 (tỷ lệ truyền sáng 30%). Đây là bước đi thông minh của 3M nhằm đáp ứng tốt hơn các quy định pháp lý tại nhiều quốc gia và khu vực. Với VLT 30, khách hàng có thêm lựa chọn cân bằng giữa khả năng cách nhiệt, tính thẩm mỹ và độ sáng vừa phải để đảm bảo an toàn khi lái xe.

Bổ sung thêm lựa chọn VLT 30

Đặc biệt, VLT 30 phù hợp với nhiều dòng xe sang, xe SUV, xe điện – vốn thường được yêu cầu vừa riêng tư vừa phải giữ tầm nhìn rõ ràng. Việc bổ sung thêm dải VLT này cũng giúp kỹ thuật viên dễ dàng tư vấn cho khách hàng, đáp ứng đa dạng nhu cầu từ thẩm mỹ, chống nóng cho đến tuân thủ quy định về độ xuyên sáng của kính.

5. Thông số xuyên sáng chuẩn hóa theo kính OEM

Một trong những cải tiến quan trọng của dòng 3M BLK Series chính là việc chuẩn hóa thông số xuyên sáng theo kính OEM. Điều này mang lại lợi ích thiết thực cho cả khách hàng lẫn kỹ thuật viên. Với sự đồng bộ này, người dùng có thể dễ dàng đối chiếu, lựa chọn mã phim phù hợp với xe mà không cần lo lắng về sự chênh lệch so với tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Thông số xuyên sáng chuẩn hóa theo kính OEM

Đối với kỹ thuật viên, việc thi công và tư vấn cũng thuận lợi hơn khi có thông số chuẩn để tham chiếu, đảm bảo tính chính xác và chuyên nghiệp. Ngoài ra, việc chuẩn hóa còn giúp tránh những rắc rối về pháp lý liên quan đến quy định độ xuyên sáng tối thiểu của kính xe. Đây là điểm cộng lớn, khẳng định sự tinh tế và định hướng khách hàng của 3M trong việc mang đến sản phẩm an toàn, chất lượng và dễ sử dụng.

Dán phim cách nhiệt 3M chính hãng ở đâu Thanh Hóa?

Minh Thành Auto là một trong những địa chỉ dán phim cách nhiệt 3M chính hãng tại Thanh Hóa. Đây là đại lý ủy quyền phim 3M chính hãng, cam kết cung cấp sản phẩm phim cách nhiệt 3M Crystalline Series BLK cùng các dòng phim 3M cao cấp khác, đảm bảo 100% chính hãng với tem chống hàng giả và chế độ bảo hành toàn quốc.

Nội thất ô tô Minh Thành Auto Thanh Hóa

Ưu điểm khi dán phim cách nhiệt tại Minh Thành Auto:

Sản phẩm chính hãng nhập trực tiếp từ 3M, có đầy đủ giấy chứng nhận xuất xứ (CO/CQ).

Đội ngũ kỹ thuật viên tay nghề cao, nhiều năm kinh nghiệm trong lắp đặt phim cách nhiệt cho đa dạng dòng xe từ sedan, SUV đến xe điện VinFast.

Trang thiết bị thi công hiện đại, quy trình dán phim chuẩn chỉnh, đảm bảo độ bền và tính thẩm mỹ tuyệt đối.

Chính sách bảo hành chính hãng 3M lên đến 10 năm, giúp khách hàng an tâm tuyệt đối.

Giá thành hợp lý, cạnh tranh nhất tại Thanh Hóa so với chất lượng dịch vụ nhận được.

Với uy tín nhiều năm trong ngành phụ kiện và độ xe, Minh Thành Auto tự hào là địa chỉ dán phim cách nhiệt 3M chính hãng số 1 tại Thanh Hóa, mang đến cho bạn trải nghiệm mát mẻ, an toàn và đẳng cấp hơn trên mỗi hành trình.

Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Lô 26 Khu 1 Khu Đô Thị Bình Minh, P. Đông Hưng, TP. Thanh Hóa

Điện thoại: 0904 445 999

Website: https://minhthanhauto.vn/

Fanpage: /Nội thất ô tô Minh Thành - Bình Minh.