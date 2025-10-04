Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc phấn đấu hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công

Được giao giải ngân 45,202 tỷ đồng vốn đầu tư công cho 4 dự án chuyển tiếp, đến thời điểm này, Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc đã giải ngân được 34,694 tỷ đồng (đạt 76,8%). Đơn vị đang phấn đấu hoàn thành 100% vốn đầu tư công trước ngày 30/12/2025.

Dự án xây dựng Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc đang được đơn vị thi công hoàn chỉnh hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quyết toán công trình.

Dự án “Đường từ trung tâm đô thị Bồng nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung” có chiều dài hơn 6,3km, tổng mức đầu tư 200 tỷ đồng đang được 2 đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng Tân Sơn và Công ty TNHH Xây lắp điện và Xây dựng thủy lợi Thăng Bình tập trung đẩy nhanh tiến độ. Đại diện liên danh đơn vị thi công dự án, ông Nguyễn Đăng Tạo, Giám đốc Công ty TNHH Xây lắp điện và Xây dựng thủy lợi Thăng Bình, cho biết: "Ngay sau khi chủ đầu tư bàn giao mặt bằng, đơn vị đã tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ, chất lượng công trình. Đến thời điểm này, trên 2 đoạn tuyến đơn vị đảm nhiệm thi công có chiều dài hơn 3km, công trình đã cơ bản hoàn thành với khối lượng thực hiện đạt khoảng 95%. Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc (đơn vị chủ đầu tư) đã cho ứng số tiền 55/72 tỷ đồng (đạt 76%). Với tiến độ thi công và giải ngân như hiện nay, ông Tạo cho biết, đơn vị đang phấn đấu sớm hoàn thành, bàn giao công trình trước thời gian so với hợp đồng đã ký với chủ đầu tư. Tuy nhiên, trên đoạn tuyến đơn vị đảm nhiệm thi công, hiện còn vướng gần 200m, thuộc địa bàn thôn của xã Biện Thượng chưa giải phóng mặt bằng do điều chỉnh dự án.

Thời điểm này, Dự án “Hệ thống thoát nước khu vực thị trấn Vĩnh Lộc và các xã phụ cận, huyện Vĩnh Lộc” đang được đơn vị thi công là Công ty TNHH Xây dựng và Phát triển hạ tầng số 27 tập trung đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Hồng Sơn, Giám đốc công ty, cho biết: "Ngay sau khi dự án khởi công, chúng tôi đã tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ và đảm bảo chất lượng công trình. Hiện tại, trên đoạn tuyến đơn vị đảm nhiệm thi công đã hoàn thành rãnh thoát nước tuyến số 1, 2, 4, 5, 6, 7, 12, 16, 19 và 20, các tuyến còn lại đã nạo vét nhưng chưa thi công... với khối lượng công việc đã thực hiện ước đạt khoảng 70%. Nhằm tạo điều kiện cho đơn vị đẩy nhanh tiến độ, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc cho ứng số tiền tương đương với khối lượng đơn vị đã thực hiện.

Ông Trịnh Tuấn Vũ, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc, cho biết: "Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc được Chủ tịch UBND tỉnh giao làm chủ đầu tư 4 dự án chuyển tiếp bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng trạm bơm tưới Vĩnh Hùng (nay là xã Biện Thượng); Dự án đường từ trung tâm đô thị Bồng nối đường tỉnh 516B ra Quốc lộ 217 đi huyện Hà Trung; Dự án đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc và Dự án hệ thống thoát nước khu vực xã Vĩnh Lộc, với tổng nguồn vốn được giao thực hiện các dự án là 45,202 tỷ đồng. Đến thời điểm này đã có 2/4 dự án hoàn thành, bao gồm “Dự án đầu tư xây dựng trạm bơm tưới Vĩnh Hùng” và “Dự án đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa Vĩnh Lộc”. Hiện các đơn vị thi công dự án này đang hoàn chỉnh hồ sơ quản lý chất lượng mời cơ quan chuyên môn kiểm tra công tác nghiệm thu để trình thẩm tra, phê duyệt quyết toán. Còn lại 2 dự án, tiến độ thi công đạt từ 70 - 95% khối lượng công việc.

Đến ngày 30/9/2025, Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc đã thực hiện giải ngân được 34,694 tỷ đồng/45,202 tỷ đồng (đạt 76%). Vì vậy, để hoàn thành giải ngân vốn đầu tư công xong trước ngày 30/12/2025, ông Trịnh Tuấn Vũ, Giám đốc Ban QLDA đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Lộc, cho biết: Ngoài hàng tuần, hàng tháng, hàng quý sẽ tổ chức họp giao ban với các đơn vị thi công để lắng nghe và tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc, ban sẽ thường xuyên kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công tranh thủ thời tiết thuận lợi tập trung nhân lực, phương tiện đẩy nhanh tiến độ thi công. Đồng thời, khi có khối lượng hoàn thành, đôn đốc đơn vị thi công lập hồ sơ quyết toán giải ngân.

Bài và ảnh: Minh Lý