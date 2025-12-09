Bắn pháo hoa “Chào năm mới - 2026” tại Quảng trường Lam Sơn

Chương trình “Chào năm mới - 2026” được tổ chức với quy mô cấp phường. Trong đó, màn bắn pháo hoa tầm thấp dự kiến kéo dài khoảng 15 phút.

Ảnh minh họa.

UBND phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình “Chào năm mới - 2026”.

Đây là sự kiện được tổ chức hàng năm nhằm cổ vũ, động viên các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026.

Năm 2026, chương trình được tổ chức với quy mô cấp phường, do Thường trực Đảng ủy, HĐND, UBND phường Hạc Thành chỉ đạo thực hiện.

Phòng VH-XH, Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường phối hợp với đơn vị sự kiện Tập đoàn Vingroup, Trung tâm Xúc tiến Du lịch và Văn hóa, Điện ảnh Thanh Hóa, các trung tâm, câu lạc bộ khiêu vũ thể thao và các trung tâm fitness trên địa bàn toàn tỉnh tổ chức.

Theo kế hoạch, chương trình được tổ chức tại khu vực Quảng trường Lam Sơn, phường Hạc Thành vào tối 31/12/2025.

Trong đó, chương trình khởi động diễn ra từ 21h00 đến 22h15 với các nội dung: đồng diễn bộ môn Suffle Dance, khiêu vũ thể thao, hát múa và nhảy hiện đại.

Chương trình chính thức diễn ra từ 22h30 ngày 31/12/2025 đến khoảng 00h15 ngày 1/1/2026 với điểm nhấn là chương trình nghệ thuật, chương trình hoạt náo và màn đếm ngược trước khi bắn pháo hoa tầm thấp trong thời khắc bắt đầu năm mới.

Dự kiến màn bắn pháo hoa kéo dài khoảng 15 phút, từ 00h00 đến 00h15 ngày 1/1/2026.

Để tổ chức chương trình đảm bảo chất lượng, hiệu quả, trên tinh thần vui tươi, lành mạnh, văn minh và tiết kiệm, phường Hạc Thành đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực cùng tham gia các hoạt động, từng bước xây dựng sự kiện thành sản phẩm du lịch đặc sắc để thu hút Nhân dân và du khách trong dịp Tết Dương lịch.

NM