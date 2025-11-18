Ban hành kiến nghị phòng ngừa tội phạm, vi phạm quy định về an toàn lao động

Theo thông tin được biết, trong thời gian qua, trên địa bàn xã Ngọc Liên, tỉnh Thanh Hóa đã xảy ra một số vụ tai nạn về an toàn lao động (ATLĐ) trong khai thác khoáng sản (khai thác mỏ đá), làm chết 2 người và bị thương 1 người.

Hiện trường vụ án tai nạn lao động trên địa bàn.

Theo đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 1 vụ án và 1 bị can về tội vi phạm quy định về ATLĐ, vệ sinh lao động, về an toàn ở nơi đông người quy định tại Điều 295 Bộ luật Hình sự. Điều này cho thấy tình hình tai nạn lao động trong khai thác mỏ đá trên địa bàn có chiều hướng gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ mất ATLĐ.

Nguyên nhân của tội phạm là do trang thiết bị bảo đảm về ATLĐ tại nơi làm việc chưa được trang bị đầy đủ, đúng quy chuẩn theo quy định; việc kiểm tra, bảo dưỡng máy móc, thiết bị phục vụ lao động, sản xuất của chủ sử dụng lao động chưa được quan tâm, chú trọng; công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATLĐ chưa được thực hiện thường xuyên; ý thức chấp hành quy trình về ATLĐ của người lao động còn hạn chế...

Để nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng ngừa tội phạm, vi phạm về ATLĐ, đặc biệt bảo đảm ATLĐ tại các mỏ khai thác đá trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật, Viện trưởng VKSND khu vực 10 - Thanh Hóa kiến nghị Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên chỉ đạo phòng chức năng của UBND xã phối hợp với tổ chức công đoàn, Hội Nông dân tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy trình về lao động an toàn. Đồng thời, tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm theo thẩm quyền các hành vi vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động, nhất là an toàn, vệ sinh lao động tại các mỏ khai thác đá trên địa bàn.

Đến nay, Chủ tịch UBND xã Ngọc Liên đã có Văn bản số 913/UBND-VHXH ngày 10/11/2025 tiếp thu kiến nghị của VKSND khu vực 10 - Thanh Hóa và tiếp tục chỉ đạo các bộ phận chuyên môn phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm trong lính vực ATLĐ, góp phần phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn.

Quốc Hương và CTV