Ban hành kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân

Thủ tướng ban hành kế hoạch triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân, đảm bảo thực thi hiệu quả từ năm 2026 với các nhiệm vụ rõ ràng và thống nhất.

Người lao động hoàn thuế thu nhập cá nhân nhanh chóng nhờ cách thức hoàn thuế tự động. (Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN)

Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng ký Quyết định số 767/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 được Quốc hội Khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 10 ngày 10/12/2025, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2026, trừ các quy định liên quan đến thu nhập từ kinh doanh, từ tiền lương, tiền công của cá nhân cư trú áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2026.

Để triển khai thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân kịp thời, thống nhất và hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bảo đảm triển khai Luật kịp thời, thống nhất và hiệu quả

Mục đích của Kế hoạch nhằm xác định cụ thể, đầy đủ, toàn diện các công việc, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, bảo đảm kịp thời, thống nhất và hiệu quả, tránh lãng phí nguồn lực.

Phân công nhiệm vụ cơ quan chủ trì và cơ quan phối hợp trong việc thực hiện các hoạt động triển khai thi hành Luật theo quan điểm “6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả.”

Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bộ, ngành và địa phương, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc triển khai thi hành Luật, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động, góp phần đưa các điểm mới, tinh thần và mục tiêu của Luật sớm đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả trong thực tiễn.

Sáu nội dung triển khai

Kế hoạch đưa ra 6 nội dung để các bộ ngành, địa phương liên quan triển khai gồm:

1. Xây dựng Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân và Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thực hiện Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

2. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thuế thu nhập cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Thuế thu nhập cá nhân và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành có liên quan.

3. Tổ chức quán triệt, truyền thông, phổ biến Luật và các văn bản quy định chi tiết thi hành.

4. Phổ biến, giáo dục về nội dung của Luật thực hiện theo quy định của pháp luật về phổ biến, giáo dục pháp luật; pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thực hiện theo quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và các quy định khác của Chính phủ.

5. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, theo dõi việc thi hành Luật.

6. Biên soạn tài liệu, hướng dẫn áp dụng, tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp nhận và xử lý kiến nghị (nếu có)./.

Theo Vietnam+