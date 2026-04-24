Ban hành Chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số

UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có Quyết định số 1244/QĐ-UBND ban hành Chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số giai đoạn 2026-2030.

Ảnh minh họa.

Theo đó, trong năm 2026, tỉnh Thanh Hóa phấn đấu tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt tối thiểu 95%.

Tối thiểu 45% sản phẩm được công nhận là sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

Tối thiểu 35% các sản phẩm sử dụng mã số, mã vạch được định danh, tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia hoặc tỉnh phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt 40%.

Đến năm 2030, tỷ lệ người dân, doanh nghiệp đánh giá hài lòng khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến đạt 99%.

Tối thiểu 60% sản phẩm được công nhận là sản phẩm, dịch vụ chủ lực, đặc thù cấp tỉnh và sản phẩm gắn với Chương trình OCOP được hỗ trợ đăng ký bảo hộ, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ, kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sau khi được bảo hộ.

Tối thiểu 70% các sản phẩm sử dụng mã số, mã vạch được định danh, tra cứu trên Cổng thông tin truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hoá quốc gia phục vụ truy xuất nguồn gốc.

Nâng cấp trung tâm dữ liệu tỉnh đạt chuẩn điện toán đám mây (cloud) đạt 100%.

Tỷ lệ dân số trưởng thành có chữ ký số hoặc chữ ký điện tử cá nhân đạt từ 40% trở lên.

Để thực hiện đạt mục tiêu trên, chương trình đề ra các nhóm giải pháp cụ thể, gồm: Thúc đẩy đưa sản phẩm, dịch vụ lên môi trường số; Trang bị kỹ năng số cho người dân; Cung cấp các tiện ích để người dân giao dịch trên môi trường số; Tạo lập niềm tin số cho người dân.

Việc ban hành Chương trình thúc đẩy tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số hướng tới mục tiêu xây dựng môi trường tiêu dùng sản phẩm, dịch vụ trên môi trường số trên địa bàn tỉnh an toàn - minh bạch - thuận tiện, dựa trên ứng dụng công nghệ số; tuân thủ, áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Đồng thời nâng cao năng lực, củng cố niềm tin số của người dân và doanh nghiệp; hỗ trợ phát triển, tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ, nhất là tiêu thụ sản phẩm chủ lực, sản phẩm gắn với chương trình OCOP, đặc sản địa phương, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu trên môi trường số; tạo động lực tăng trưởng kinh tế số bền vững, gắn với phát triển xã hội số bao trùm.

Xem toàn văn quyết định tại đây.

NM (Nguồn: UBND tỉnh)